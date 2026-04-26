Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα βίντεο από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσινγκτον το βράδυ του Σαββάτου (25/4).

Ο 31χρονος δράστης, Κόουλ Τόμας Άλεν, κουβαλώντας όπλα και μαχαίρια, όρμησε πάνω στους πράκτορες και ξεκίνησε να πυροβολεί προτού ακινητοποιηθεί.

Στην αίθουσα επικράτησε χάος. Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν να απομακρύνουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς από το κεντρικό τραπέζι.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στα πλάνα, πρώτα φυγαδεύεται ο Βανς από έναν άνδρα που τον τραβά από τους ώμους και τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Λίγο αργότερα, πράκτορες ορμούν στη σκηνή και απομακρύνουν και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραμένει σκυμμένος κάτω από το τραπέζι.

At the White House correspondents’ dinner shooting, Vice President Vance was the first to be escorted away by security. When Trump was taken away later, he fell down. pic.twitter.com/Tz0InjjA6M — Akin💯 (@ics923) April 26, 2026

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, με τους χρήστες να αναρωτιούνται γιατί απομακρύνθηκε πρώτα ο αντιπρόεδρος και όχι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς έχουν διαφορετική ομάδα ασφαλείας. Σύμφωνα με ειδικούς, ο Βανς απομακρύνθηκε από τους άνδρες της ασφάλειάς του ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα από τον Τραμπ, λόγω της θέσης στην οποία καθόταν, ενώ οι πράκτορες που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου έπρεπε να σχηματίσουν άμεσα μια ασπίδα ασφαλείας γύρω του.

Όπως επισημαίνουν, αποτελεί συνήθη διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις οι ηγέτες να μην κάθονται στο ίδιο σημείο όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση κινδύνου, προβλέπεται πάντα η σταδιακή και όχι ταυτόχρονη απομάκρυνση των επισήμων, μέσω διαφορετικών διαδρομών.

Ήδη πάντως υπάρχουν επικρίσεις για καθυστερημένη αντίδραση των μελών της Μυστικής Υπηρεσίας.

Εξάλλου, όπως φαίνεται και στα βίντεο, δεν αντέδρασαν όλοι οι άνδρες ασφαλείας με τον ίδιο τρόπο μέσα στον πανικό που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς. Μερικοί πράκτορες σκαρφάλωσαν μέσα στην κατάμεστη αίθουσα, στάθηκαν πάνω σε καρέκλες και αναποδογύρισαν τραπεζομάντιλα για να φτάσουν στους προστατευόμενους, ενώ οι μπερδεμένοι καλεσμένοι κρύβονταν κάτω από τα τραπέζια.

WATCH: More footage from the evacuation shows President Trump being rushed out of the White House Correspondents’ Dinner following THE SHOOTING.pic.twitter.com/7rIuitqXob — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Οι φρουροί ασφαλείας των μελών του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, έσπρωξαν τους επισήμους στο έδαφος και σχημάτισαν ανθρώπινες ασπίδες.

Οι περισσότεροι τελικά οδηγήθηκαν έξω, αν και ο χρόνος απομάκρυνσής τους διέφερε σημαντικά, με ορισμένους να απομακρύνονται σχεδόν αμέσως και άλλους να παραμένουν στη θέση τους για αρκετά λεπτά.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Το νέο περιστατικό πολιτικής βίας στις ΗΠΑ έγινε αφορμή να φουντώσουν και πάλι τα ερωτήματα για την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου, καθώς είναι η τρίτη φορά μέσα σε τρία χρόνια που ο Τραμπ γίνεται στόχος επίθεσης.

Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους στην είσοδο του ξενοδοχείου, περιορισμένη επιθεώρηση προσωπικών αντικειμένων και πρόσβαση στο κτίριο με απλή επίδειξη εισιτηρίου.

Δημοσιογράφος του BBC ανέφερε πως, αν και οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο είχαν αποκλειστεί, εντός του Χίλτον οι έλεγχοι ήταν τελείως τυπικοί. Κατήγγειλε πως ο αστυνομικός που τον έλεγξε δεν έδωσε μεγάλη προσοχή στην ταυτότητά του, ενώ δεν εξέτασαν καν τα προσωπικά του αντικείμενα.

Ο δράστης φέρεται ακόμη και να διέμενε στο ξενοδοχείο το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλευόμενος τα κενά στην επιτήρηση και ξεγελώντας τις αρχές. Δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων στις εισόδους του κτιρίου, ενώ η ζώνη ασφαλείας είχε περιοριστεί μόνο εσωτερικά, κοντά στην αίθουσα δεξιώσεων.

Το γεγονός ότι ο ένοπλος πέρασε με άνεση ανάμεσα από τους αστυνομικούς και έφτασε λίγα μέτρα από την αίθουσα με τους 2.500 καλεσμένους προκαλεί έντονη ανησυχία.

Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως στόχευε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο.