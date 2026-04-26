ΗΠΑ: Νέο βίντεο από τους πυροβολισμούς στο δείπνο Τραμπ – Γιατί φυγαδεύτηκε πρώτος ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 26 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Νέο βίντεο από τους πυροβολισμούς στο δείπνο Τραμπ – Γιατί φυγαδεύτηκε πρώτος ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τζέι Ντι Βανς απομακρύνθηκε από τους άνδρες της ασφάλειάς του ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα από τον Ντόναλντ Τραμπ

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Spotlight

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τα βίντεο από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσινγκτον το βράδυ του Σαββάτου (25/4).

Ο 31χρονος δράστης, Κόουλ Τόμας Άλεν, κουβαλώντας όπλα και μαχαίρια, όρμησε πάνω στους πράκτορες και ξεκίνησε να πυροβολεί προτού ακινητοποιηθεί.

Στην αίθουσα επικράτησε χάος. Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν να απομακρύνουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς από το κεντρικό τραπέζι.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στα πλάνα, πρώτα φυγαδεύεται ο Βανς από έναν άνδρα που τον τραβά από τους ώμους και τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Λίγο αργότερα, πράκτορες ορμούν στη σκηνή και απομακρύνουν και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραμένει σκυμμένος κάτω από το τραπέζι.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, με τους χρήστες να αναρωτιούνται γιατί απομακρύνθηκε πρώτα ο αντιπρόεδρος και όχι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς έχουν διαφορετική ομάδα ασφαλείας. Σύμφωνα με ειδικούς, ο Βανς απομακρύνθηκε από τους άνδρες της ασφάλειάς του ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα από τον Τραμπ, λόγω της θέσης στην οποία καθόταν, ενώ οι πράκτορες που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου έπρεπε να σχηματίσουν άμεσα μια ασπίδα ασφαλείας γύρω του.

Όπως επισημαίνουν, αποτελεί συνήθη διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις οι ηγέτες να μην κάθονται στο ίδιο σημείο όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση κινδύνου, προβλέπεται πάντα η σταδιακή και όχι ταυτόχρονη απομάκρυνση των επισήμων, μέσω διαφορετικών διαδρομών.

Ήδη πάντως υπάρχουν επικρίσεις για καθυστερημένη αντίδραση των μελών της Μυστικής Υπηρεσίας.

Εξάλλου, όπως φαίνεται και στα βίντεο, δεν αντέδρασαν όλοι οι άνδρες ασφαλείας με τον ίδιο τρόπο μέσα στον πανικό που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς. Μερικοί πράκτορες σκαρφάλωσαν μέσα στην κατάμεστη αίθουσα, στάθηκαν πάνω σε καρέκλες και αναποδογύρισαν τραπεζομάντιλα για να φτάσουν στους προστατευόμενους, ενώ οι μπερδεμένοι καλεσμένοι κρύβονταν κάτω από τα τραπέζια.

Οι φρουροί ασφαλείας των μελών του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, έσπρωξαν τους επισήμους στο έδαφος και σχημάτισαν ανθρώπινες ασπίδες.

Οι περισσότεροι τελικά οδηγήθηκαν έξω, αν και ο χρόνος απομάκρυνσής τους διέφερε σημαντικά, με ορισμένους να απομακρύνονται σχεδόν αμέσως και άλλους να παραμένουν στη θέση τους για αρκετά λεπτά.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Το νέο περιστατικό πολιτικής βίας στις ΗΠΑ έγινε αφορμή να φουντώσουν και πάλι τα ερωτήματα για την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου, καθώς είναι η τρίτη φορά μέσα σε τρία χρόνια που ο Τραμπ γίνεται στόχος επίθεσης.

Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους στην είσοδο του ξενοδοχείου, περιορισμένη επιθεώρηση προσωπικών αντικειμένων και πρόσβαση στο κτίριο με απλή επίδειξη εισιτηρίου.

Δημοσιογράφος του BBC ανέφερε πως, αν και οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο είχαν αποκλειστεί, εντός του Χίλτον οι έλεγχοι ήταν τελείως τυπικοί. Κατήγγειλε πως ο αστυνομικός που τον έλεγξε δεν έδωσε μεγάλη προσοχή στην ταυτότητά του, ενώ δεν εξέτασαν καν τα προσωπικά του αντικείμενα.

Ο δράστης φέρεται ακόμη και να διέμενε στο ξενοδοχείο το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλευόμενος τα κενά στην επιτήρηση και ξεγελώντας τις αρχές. Δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων στις εισόδους του κτιρίου, ενώ η ζώνη ασφαλείας είχε περιοριστεί μόνο εσωτερικά, κοντά στην αίθουσα δεξιώσεων.

Το γεγονός ότι ο ένοπλος πέρασε με άνεση ανάμεσα από τους αστυνομικούς και έφτασε λίγα μέτρα από την αίθουσα με τους 2.500 καλεσμένους προκαλεί έντονη ανησυχία.

Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως στόχευε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο.

AGRO
ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Κόσμος
Κατασχεμένα ιρανικά πλοία είναι αγκυροβολημένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Κατασχεμένα ιρανικά πλοία είναι αγκυροβολημένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες – Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της
Κόσμος 26.04.26

Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες - Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της

Ενώ πολλοί αθλητές στο NBA έριχναν δυνάμεις στην ενίσχυση του προσωπικού της branding, ξέχωρα από όσα τραγικά συμβαίνουν γύρω τους, εκείνη πήγε κόντρα επιμένοντας να διατηρεί αξίες που ξεπερνούν μια μπάλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: «Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας
Πανικός στο Χίλτον 26.04.26

«Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας

Πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους - Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ μέσα σε λίγα χρόνια

Σύνταξη
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Κόσμος 26.04.26

Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Σύνταξη
H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»
Οριζόντια δομή 26.04.26

H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»

Η οριζόντια δομή της, η ταπεινή δημόσια παρουσία της, δίχως άσκηση βίας αν δεν είναι απαραίτητη και ο προσεταιρισμός κατοίκων έχει καταστήσει τη συμμορία PCC την πιο καλοκουρδισμένη εγκληματική μηχανή

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγκυροβολημένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ τα κατασχεμένα από το Ιράν πλοία – Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο
Στον πάγο οι συνομιλίες 26.04.26 Upd: 18:05

Αγκυροβολημένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ τα κατασχεμένα από το Ιράν πλοία – Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο

Επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ ο Ιρανός ΥΠΕΞ - Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι η Χεζμπολάχ καταστρέφει την εκεχειρία στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Νεκτάριος Δαργάκης - Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Γεώργιος Μαζιάς
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»
Ελλάδα 26.04.26

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
«Σ’ αγαπώ, Τζακ» 26.04.26

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανατολική Αττική: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» – Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς, περιμένουν τις αποζημιώσεις
3 μήνες μετά 26.04.26

«Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» - Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς της Αν. Αττικής, περιμένουν τις αποζημιώσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Σύνταξη
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Αμφότεροι «βολεύτηκαν» με την ισοπαλία
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Αμφότεροι «βολεύτηκαν» με την ισοπαλία

Κηφισιά και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) στη Νεάπολη για την 5η πέμπτη αγωνιστική των play-out της Super League, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στους 31 βαθμούς στο +7 από την ΑΕΛ

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Ψηφιακές μάχες 26.04.26

Γιατί «πόλεμος των Lego» του Ιράν κατά των ΗΠΑ και Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή της «slopaganda»;

Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
Κεφαλονιά 26.04.26

Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της - Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Αόρατοι στο γραφείο 26.04.26

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για τα ημιτελικά του FA Cup.

Σύνταξη
Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της
Γιατί όχι; 26.04.26

Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της

Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Σύνταξη
Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Ελλάδα 26.04.26

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Σύνταξη
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
On Field 26.04.26

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

