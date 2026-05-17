Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από 11 μήνες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το USS Gerald R. Ford (CVN-78), το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες Σάββατο στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο επέστρεψε στην έδρα του στο Νόρφολκ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου το υποδέχτηκε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Το USS Gerald R. Ford ολοκλήρωσε μια αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζει το Πεντάγωνο.

Πριν αναπτυχθεί στη Δυτική Ασία το Gerald Ford συμμετείχε σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική

Προτού αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, το USS Gerald R. Ford συμμετείχε στις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπου η Ουάσινγκτον διεξήγαγε μια εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, κατέσχεσε πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις και, κυρίως, αιχμαλώτισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.

Η πυρκαγιά στα πλυντήρια και η βλάβη στην αποχέτευση του αεροπλανοφόρου

Σημειώνεται πως υπάρχει διαθέσιμο το σχετικό άρθρο, με την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Μαρτίου στους κύριους χώρους πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πλήρως την ίδια ημέρα, ανέφερε το αμερικανικό ναυτικό. Έτερες πηγές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης (ΝΥΤ και άλλοι) έκαναν λόγο για «επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς διάρκειας 30 ωρών»

Ο Ντάγκλας ΜακΓκρέγκορ, συνταξιούχος συνταγματάρχης του Στρατού των ΗΠΑ, ανέφερε, σύμφωνα με πηγές του στο Πολεμικό Ναυτικό, ότι ορισμένοι ναύτες του αεροπλανοφόρου «Gerald R. Ford», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους, έριξαν σκόπιμα φανέλες στις τουαλέτες για να θέσουν εκτός λειτουργίας το σύστημα αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τον εν λόγω συνταξιούχο συνταγματάρχη, το πλήρωμα, το οποίο βρίσκονταν τότε στη θάλασσα για περίπου 10 μήνες χωρίς διακοπή (σ.σ. ήδη ρεκόρ για συνεχόμενη ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου), «είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένο, και αυτή η δυσαρέσκεια εκδηλώνεται με πρωτοφανείς τρόπους».

Μάλιστα ερευνητές ανέλαβαν να διαλευκάνουν κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων στη Σούδα και την Κροατία, αν επρόκειτο για σαμποτάζ ή για τυχαία γεγονότα.