Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε και καταγράφηκε σε βίντεο κοντά στο Μπεϊτ Σεμές. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν παρατηρήθηκε τίποτα ασυνήθιστο.

Η έκρηξη φέρεται να έχει γίνει σε χώρο της «Tomer» η οποία είναι κρατική εταιρεία κατασκευής πυραυλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με την Israel Hayom, κάτοικοι του Μπετ Σεμές ανέφεραν και κατέγραψαν μια μεγάλη έκρηξη το Σάββατο το βράδυ σε περιοχή κοντά στην πόλη. Υπεύθυνη για την έκρηξη ήταν η Tomer, μια κρατική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αμυντική βιομηχανία. Η εταιρεία δήλωσε ότι η έκρηξη είχε συντονιστεί και προγραμματιστεί σε συνεργασία με τις αρχές.

Ο δήμος του Μπεϊτ Σεμές αρνήθηκε ότι κάποιος αξιωματούχος της εταιρείας ή του αμυντικού τομέα τον είχε ενημερώσει πριν από την έκρηξη.

Η Tomer, σύμφωνα πάντα με την Israel Hayom είναι μια κρατική αμυντική εταιρεία που αναπτύσσει και κατασκευάζει κινητήρες πυραύλων, μεταξύ άλλων για τους πυραύλους Arrow, τους πυραύλους Barak MX, πυραύλους ακριβείας και τους εκτοξευτές δορυφόρων που χρησιμοποιεί το Ισραήλ.

תיעוד: תושבים באזור בית שמש דיווחו על פיצוץ עז ואש שנראית מרחוק. מראה קצת אפוקליפטי. מסתבר שמדובר בפיצוץ מבוקר שנעשה בתוך מפעל אזרחי. אין נזק או נפגעים. אפשר להרגע. pic.twitter.com/Xv3qVEFP8Y — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) May 16, 2026

O δημοσιογράφος Ιτάι Μπλούμενταλ, έγραψε στον λογαριασμό του ότι «τελικά αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε εντός ενός εργοστασίου πολιτικής χρήσης».

Για προγραμματισμένη έκρηξη κάνουν λόγο οι αρχές

Οι Πυροσβεστικές και Διασωστικές Υπηρεσίες του Ισραήλ ανέφεραν ότι «το υπουργείο Άμυνας είχε ενημερώσει το κέντρο συντονισμού τους πριν από την έκρηξη, ώστε οι πυροσβέστες να γνωρίζουν, σε περίπτωση που καλούσαν ανήσυχοι κάτοικοι, ότι δεν επρόκειτο για πραγματικό συμβάν» (σ.σ. συμβάν ασφαλείας). Το συμβάν δεν ήταν σε γνώση των κατοίκων ή του αρμόδιου δήμου. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα ασυνήθιστο.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία Tomer — η οποία κατασκευάζει κινητήρες για πυραύλους και βλήματα — αναφέρει ότι η έκρηξη ήταν «ένα προγραμματισμένο πείραμα που διεξήχθη σύμφωνα με το σχέδιο» σύμφωνα με τους Times of Israel.