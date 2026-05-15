Χιλιάδες ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία χθες Πέμπτη μέσα στη μουσουλμανική συνοικία της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματος της πόλης από το Ισραήλ στον πόλεμο πριν από σχεδόν εξήντα χρόνια (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Ronen Zvulun).

Η παρέλαση, η κυριότερη εορταστική εκδήλωση για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ, έχει μετατραπεί σε επίδειξη δύναμης των εθνικιστών αλλά οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν κατάφωρη πρόκληση, με στόχο να υπονομεύσει τους δεσμούς τους με την πόλη.

Israelis gathered at the Western Wall and unfurled a large national flag to mark Jerusalem Day, commemorating Israel’s capture of East Jerusalem in 1967 https://t.co/DWG6iiGXCp pic.twitter.com/zvG7oFtfkT — Reuters (@Reuters) May 14, 2026

«Η Ιερουσαλήμ είναι η ιερή πόλη μας. Για πάντα» είπε η Σίρα Γκέφεν, μια 53χρονη γυναίκα που ταξίδεψε από τη Χάιφα αποκλειστικά για την παρέλαση.

Το Ισραήλ κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ στον πόλεμο του 1967 και στη συνέχεια την προσάρτησε, μια κίνηση που δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και τις περισσότερες χώρες.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ. Εδώ είναι η καρδιά του κόσμου, η καρδιά όλου του εβραϊκού λαού», είπε ο 65χρονος Τζορτζ από την Ασκελόν.

Οι ισραηλινές αρχές ανέπτυξαν χιλιάδες αστυνομικούς –ορισμένοι με εξάρτυση για την αντιμετώπιση ταραχών– στην Ιερουσαλήμ και την Πύλη της Δαμασκού, την κύρια πύλη της ιστορικής μουσουλμανικής συνοικίας της Παλιάς Πόλης.

Η αστυνομία έστησε οδοφράγματα γύρω από την περιοχή της Πύλης της Δαμασκού, εμποδίζοντας Παλαιστίνιους που δεν ζουν στην Παλιά Πόλη να περάσουν εκεί.

Πυροδοτεί εντάσεις

Παλαιστίνιοι έμποροι της Παλιάς Πόλης είπαν ότι αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους ενόψει της παρέλασης.

Η πορεία αυτή πυροδοτεί συχνά εντάσεις, καθώς ομάδες υπερεθνικιστών Εβραίων διασχίζουν τις παλαιστινιακές συνοικίες της πόλης. Στο παρελθόν, πλήθη διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί νέοι, φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στους Αραβες».

Η παρέλαση ξεκινά από τη Δυτική Ιερουσαλήμ και ολοκληρώνεται στο Δυτικό Τείχος (των Δακρύων), ένα απομεινάρι του αρχαίου οικοδομήματος που τιμάται από τους Εβραίους ως το «Ορος του Ναού».

Οι μουσουλμάνοι αποκαλούν την περιοχή Αλ Χαράμ αλ Σαρίφ, δηλαδή «Ευγενές Ιερό» και είναι ο τρίτος ιερότερος τόπος του Ισλάμ.

Κάποια στιγμή κατά τη χθεσινή πορεία, η ισραηλινή αστυνομία ανάγκασε δημοσιογράφους και ακτιβιστές, που βρίσκονταν εκεί για να προστατεύσουν με την παρουσία τους τους Παλαιστίνιους, να φύγουν από την Παλιά Πόλη.

Στη συνέχεια επέτρεψε στους δημοσιογράφους να επιστρέψουν, αλλά τους περιόρισε μόνο σε μια περιοχή δίπλα στον Αυστριακό Ξενώνα των χριστιανών προσκυνητών.

Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν την παρέλαση της Ημέρας της Ιερουσαλήμ ως μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για την ενίσχυση της εβραϊκής παρουσίας στην πόλη, εις βάρος τους.

Επί χρόνια επιδιώκουν η Ανατολική Ιερουσαλήμ να αναγνωριστεί ως πρωτεύουσα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ