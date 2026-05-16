Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (Σάββατο 16 Μαΐου) περίπου στις 15:00 στην περιοχή Βασιλιάς στη Σκιάθο προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με το ERTNews, όχημα που κινούνταν στην περιοχή εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, στη στροφή κοντά σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Το ΙΧ μετά το τροχαίο

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο του πεζοδρομίου από τη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καταλήγοντας σε είσοδο ξενοδοχείου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε εκτός του οχήματος μετά την πρόσκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.

Λίγη ώρα αργότερα κρίθηκε σκόπιμο, οι δύο τραυματίες να μεταφερθούν με C130 στο Θριάσειο Νοσοκομειο.