Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Ελλάδα 16 Μαΐου 2026, 21:53

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (Σάββατο 16 Μαΐου) περίπου στις 15:00  στην περιοχή Βασιλιάς στη Σκιάθο προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με το ERTNews, όχημα που κινούνταν στην περιοχή εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, στη στροφή κοντά σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Το ΙΧ μετά το τροχαίο

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο του πεζοδρομίου από τη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καταλήγοντας σε είσοδο ξενοδοχείου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε εκτός του οχήματος μετά την πρόσκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.

Λίγη ώρα αργότερα κρίθηκε σκόπιμο, οι δύο τραυματίες να μεταφερθούν με C130 στο Θριάσειο Νοσοκομειο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες
Ελλάδα 16.05.26

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες

Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Ελλάδα 16.05.26

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Ελλάδα 16.05.26

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή απειλή είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Ελλάδα 16.05.26

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή απειλή είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Τα τρία μικρά παιδιά της οικογένειας μεγάλωναν σε ένα διαμέρισμα τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό
Ελλάδα 16.05.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 12% έως 16% των εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, ένδειξη βαθύτερης ψυχικής επιβάρυνσης που συχνά παραμένει αθέατη.

inStream - Ροή Ειδήσεων
MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Χανταϊος 16.05.26

Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Οικονομία 16.05.26

Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ της ΕΕ και τα ανοιχτά μέτωπα - Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν

Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες
Ελλάδα 16.05.26

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες

Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Ελλάδα 16.05.26

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16.05.26

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές
«Make England Great Again» 16.05.26

Πανικός στους δρόμους του Λονδίνου με πάνω από 80.000 διαδηλωτές από δύο αντίπαλες πορείες

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

