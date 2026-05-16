Πάρκινγκ από… χρυσάφι – Ζαλίζουν οι τιμές ακόμη και για λίγα τετραγωνικά
Κάποιοι ιδιοκτήτες θέσεων πάρκινγκ δεν διστάζουν να τις νοικιάζουν για συγκεκριμένες μέρες και ώρες.
Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες έχει πλέον μετατραπεί η εύρεση πάρκινγκ στην Αθήνα. Οι δρόμοι είναι ασφυκτικά γεμάτοι ενώ οι τιμές στα πάρκινγκ έχουν δει αύξηση σε σχέση με το 2019 κατά 478%.
Στην Γλυφάδα, μία θέση στάθμευσης 12 τ.μ. πωλείται προς 50.000 ευρώ. Στον δήμο Ζωγράφου ένα κλειστό πάρκινγκ 10 τετραγωνικών πωλείται προς 35.000 ευρώ, ενώ στην Καισαριανή μία θέση 18 τετραγωνικών πωλείται για 40.000€.
Στο Ελληνικό, για ένα μεγαλύτερο πάρκινγκ 28 τετραγωνικών οι επίδοξοι αγοραστές θα το βρουν στην τιμή των 50.000€.
Σε Νέο Κόσμο, Κυψέλη και Ιλίσια οι τιμές τρομάζουν:
– Νέος Κόσμος (για θέση πάρκινγκ 13 τ.μ.)
2020: 13.000€
2026: 30.000€
+130,77%
– Κυψέλη (για μία θέση πάρκινγκ 10 τ.μ.)
2020: 10.000€
2026: 20.000€
+100%
– Ιλίσια (για μία θέση πάρκινγκ 10 τ.μ.)
2020: 18.000€
2026: 40.000€
+122,22%
Σε αυτό το κλίμα, κάποιοι ιδιοκτήτες θέσεων πάρκινγκ δεν διστάζουν να τις νοικιάζουν για συγκεκριμένες μέρες και ώρες.
Το κέρδος των επιχειρήσεων πάρκινγκ φαίνεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερο με την ημερήσια στάθμευση ή ακόμα και με το παρκάρισμα με την ώρα. Το δεδομένο πάντως είναι ότι τα ΙΧ αυξάνονται και η διαθεσιμότητα εκλείπει, και υπάρχει φόβος στο εγγύς μέλλον να γίνει ντόμινο αυξήσεων και σε άλλα πεδία.
