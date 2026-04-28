Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος μετά από καβγά για μια θέση πάρκινγκ
Νέο περιστατικό βίας για μια θέση πάρκινγκ σημειώθηκε στο Γαλάτσι.
Επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών με αφορμή μια θέση στάθμευσης σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) στο Γαλάτσι, στην οδό Πυθίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, 45 και 55 ετών, αρχικά διαπληκτίστηκαν για μία θέση στάθμευσης και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ο 45χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά.
Και οι δύο συνελήφθησαν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος και για παράβαση του νόμου περί όπλων.
