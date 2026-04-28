Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος μετά από καβγά για μια θέση πάρκινγκ

Επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών με αφορμή μια θέση στάθμευσης σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) στο Γαλάτσι, στην οδό Πυθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, 45 και 55 ετών, αρχικά διαπληκτίστηκαν για μία θέση στάθμευσης και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ο 45χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά.

Και οι δύο συνελήφθησαν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος και για παράβαση του νόμου περί όπλων.