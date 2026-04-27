Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Τακτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 22χρονη στο Παγκράτι ωστόσο δεν συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο 59χρονος φαίνεται πως κρυβόταν το τελευταίο 24ωρο, καθώς παρά τις αναζητήσεις της Αστυνομίας δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του για την σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μετά την ταυτοποίησή του για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση.

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσικλέτα για την οποία έκανε προκάλεσε το επεισόδιο ανήκει στον αδελφό του.

Το χρονικό της επίθεσης

Το μεσημέρι του Σαββάτου η κοπέλα θα πήγαινε στο σπίτι μίας φίλης της στην περιοχή. Έπειτα από συνεννόηση, η φίλη της κατέβηκε από την πολυκατοικία για να της κρατήσει τη θέση μέχρι να φτάσει. Όταν έφτασε η 22χρονη, διαπληκτίστηκε με έναν ηλικιωμένο ο οποίος διεκδικούσε την ίδια θέση. Τότε, ο δράστης εμφανίστηκε και ξεκίνησε καυγά.

«Εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος από την πολυκατοικία και εγώ έτσι όπως έχω μπει κλείνω το μηχανάκι του. Και γυρνάει και μου λέει ‘έλα σήκω φύγε’».

Η κοπέλα συνέχισε να προσπαθεί να παρκάρει, με τον δράστη να αρχίζει να την εξυβρίζει.

«Πριν καλά καλά προλάβω να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω βάζει το κράνος, έρχεται με πιάνει από το κολάρο, φορούσα ένα τζιν μπουφάν, μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο, με ρίχνει με πάρα πολύ βία πάνω στο αυτοκίνητο και κάτω, εκεί μου σαπίζει το πόδι. Μετά όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει».

Για να σταματήσει χρειάστηκε να μπει μπροστά ένας γείτονας που άκουσε τη φασαρία και κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί.

Ο δράστης μετά την επίθεση εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που επικράτησε και έτρεξε να κρυφτεί.

«Αυτός κατευθείαν κρύφτηκε και έφυγε μέσα σε πολυκατοικία, μάλλον μένει εκεί, αλλά ήρθε η Αστυνομία και δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι από το μηχανάκι».