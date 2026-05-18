Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud, πραγματοποιούν το απόγευμα της Δευτέρας, 18 Μαΐου, συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο στολίσκος αλληλεγγύης που αποτελείται από 54 σκάφη μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα και σύμφωνα με τους διοργανωτές η ισραηλινή «πειρατεία» έλαβε χώρα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου.

<br />

<br />

Η επικοινωνία έχει χαθεί με 23 από τα σκάφη ενώ ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η επιχείρηση για να «θέσουν υπό τον έλεγχό τους» όλα τα πλοία της αποστολής θα συνεχιστεί ίσως και μέχρι αύριο, Τρίτη, το πρωί. Μέλη της ελληνικής αποστολής κατάφεραν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο στο οποίο ενημερώνουν για την επίθεση που δέχεται ο στόλος και ζητούν από την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση να εξασφαλίσουν ασφαλή διάδρομο στον στόλο αλληλεγγύης.

«Αυτό που συμβαίνει βασίζεται σε ένα μοτίβο βίας που ασκείται από το ισραηλινό καθεστώς», δήλωσε στο Al Jazeera το μέλος της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla, Bader al-Noaimi, προσθέτοντας ότι ο στολίσκος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα αλλά παρέμεινε εντός της κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης, γεγονός που επιβάλλει νομική υποχρέωση στη Λευκωσία να παρέμβει.

Στη συγκέντρωση στην Αθήνα συμμετέχουν περί τα 500 άτομα, ενώ κλειστή είναι η κάθοδος της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Ισχυρή είναι και η αστυνομική παρουσία.

Δείτε φωτογραφίες του in από το σημείο: