Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ισραηλινό ναυτικό έχει καταλάβει τουλάχιστον 10 πλοία του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ τουλάχιστον 100 ακτιβιστές κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο στολίσκος αλληλεγγύης που αποτελείται από 54 σκάφη μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα και σύμφωνα με τους διοργανωτές η ισραηλινή «πειρατεία» έλαβε χώρα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου.

Η επικοινωνία έχει χαθεί με 23 από τα σκάφη ενώ ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η επιχείρηση για να «θέσουν υπό τον έλεγχό τους» όλα τα πλοία της αποστολής θα συνεχιστεί ίσως και μέχρι αύριο το πρωί.

Μήνυμα ελλήνων ακτιβιστών

Μέλη της ελληνικής αποστολής κατάφεραν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο στο οποίο ενημερώνουν για την επίθεση που δέχεται ο στόλος και ζητούν από την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση να εξασφαλίσουν ασφαλή διάδρομο στον στόλο αλληλεγγύης.

«Εκπέμπουμε σήματα κινδύνου»

«Αυτό που συμβαίνει βασίζεται σε ένα μοτίβο βίας που ασκείται από το ισραηλινό καθεστώς», δήλωσε στο Al Jazeera το μέλος της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla, Bader al-Noaimi, προσθέτοντας ότι ο στολίσκος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα αλλά παρέμεινε εντός της κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης, γεγονός που επιβάλλει νομική υποχρέωση στη Λευκωσία να παρέμβει.

«Εκπέμπουμε σήματα κινδύνου από την έναρξη της επίθεσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει απάντηση».

Είπε ακόμα ότι οι διοργανωτές φοβόταν μια επανάληψη της προηγούμενης ισραηλινής επιχείρησης στα τέλη Απριλίου, όταν οι ακτιβιστές επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο-φυλακή και «υποβλήθηκαν σε μεταχείριση που ισοδυναμούσε με βασανιστήρια» πριν παραδοθούν στις ελληνικές αρχές.

Το Ισραήλ είχε καταλάβει πλοία της αποστολής σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη στις 30 Απριλίου. Δύο από τους ακτιβιστές δεν τους παρέδωσε στις ελληνικές αρχές όπως έκανε με τους υπόλοιπους μετά από ώρες παράνομης κράτησής τους, αλλά τους μετέφερε σε ισραηλινές φυλακές που τους κράτησε για δέκα ημέρες.

Πρόκειται για τους Thiago Avila και Saif Abu Keshek, για τους οποίους πηγή είπε στην ισραηλινή Yedioth Ahronoth ότι επιβαίνουν επίσης στα πλοία και ότι αυτή το φορά «δεν θα τους απελευθερώσουμε τόσο γρήγορα».

Βίντεο δείχνει την κατάληψη σκάφους

Νωρίτερα κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει το ρεσάλτο των ισραηλινών κομάντος σε πλοίο της τουρκικής αποστολής του στολίσκου.

<br />

Δείτε live την πορεία του στολίσκου ελευθερίας εδώ

Συγκέντρωση σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών

«Επιβεβαιώθηκε ότι το ισραηλινό ναυτικό, ακολουθώντας τις συνήθεις πρακτικές του, πραγματοποίησε μια νέα πράξη πειρατείας απέναντι στον στόλο του Global Sumud Flotilla. Με παρεμβολές, επικίνδυνες προσεγγίσεις, ρεσάλτο και χρήση απειλής βίας, στη θαλάσσια ζώνη έρευνας και ασφάλειας του κυπριακού κράτους. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια καθαρή κίνηση πειρατείας και πρέπει να σταματήσει άμεσα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το March to Gaza και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 18:00 στο υπουργείο Εξωτερικών.