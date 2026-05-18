Γιάννης και Μαράια παίζουν μποξ και… προειδοποιούν γαμπρούς και νύφες των παιδιών τους: «Ερχόμαστε για σας»

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μαράια Ρίντλσπρίγκερ προπονούνται σκληρά στο μποξ, ωστόσο βρήκαν τον χρόνο για μια ανάρτηση στα social media με μπόλικη δόση χιούμορ.

O Greek Freak και η σύντροφός του Μαράϊα χύνουν «τόνους» ιδρώτα πάνω στο ρινγκ και ο σκοπός είναι η προστασία των παιδιών τους από τους μελλοντικούς.. γαμπρούς και νύφες των παιδιών τους : «Σε κάθε μελλοντικό αγόρι ή κορίτσι (σ.σ. των παιδιών τους): ερχόμαστε για σένα», λέει αρχικά στην κάμερα ο Γιάννης.

Εν συνεχεία προσθέτει απευθυνόμενος και στη Μάραϊα… προειδοποιώντας: «Γυμναζόμαστε, θα χρειαστούν 12 ή 14 χρόνια αλλά γυμναζόμαστε. Θα πέσετε στα χέρια μας ή καλύτερα στα χέρια της συζύγου μου»

Επίσης απευθυνόμενος στα κορίτσια που θα πλησιάσουν τα αγόρια του, ο Αντετοκούνμπο και προβάλλοντας πλάνα της Μαράια να ρίχνει γροθιές: «Κάθε κορίτσι για τον Μάβερικ και τον Λίαμ, αυτό θα πάρετε. Μελλοντική μου νύφη αυτό θα πάρεις».

«Έχεις τρία λεπτά, αυτό θα πάρεις» διαμηνύει από την πλευρά της η Μαράια Ρίντλσπίγκερ – τρία λεπτά είναι όσο διαρκεί ένας γύρος στο μποξ.

«Καλή δουλειά μωρό μου» κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βίντεο-μήνυμα προς τους υποψήφιους γαμπρούς και νύφες!

Δείτε παρακάτω το επικό βιντεάκι που έκαναν Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μάραϊα