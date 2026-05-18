Γιάννης και Μαράια παίζουν μποξ και… προειδοποιούν γαμπρούς και νύφες των παιδιών τους: «Ερχόμαστε για σας»
Η χιουμοριστική ανάρτηση του Γιάννη και της συζύγου του για του μελλοντικούς γαμπρούς και νύφες των παιδιών τους.
Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μαράια Ρίντλσπρίγκερ προπονούνται σκληρά στο μποξ, ωστόσο βρήκαν τον χρόνο για μια ανάρτηση στα social media με μπόλικη δόση χιούμορ.
O Greek Freak και η σύντροφός του Μαράϊα χύνουν «τόνους» ιδρώτα πάνω στο ρινγκ και ο σκοπός είναι η προστασία των παιδιών τους από τους μελλοντικούς.. γαμπρούς και νύφες των παιδιών τους : «Σε κάθε μελλοντικό αγόρι ή κορίτσι (σ.σ. των παιδιών τους): ερχόμαστε για σένα», λέει αρχικά στην κάμερα ο Γιάννης.
Εν συνεχεία προσθέτει απευθυνόμενος και στη Μάραϊα… προειδοποιώντας: «Γυμναζόμαστε, θα χρειαστούν 12 ή 14 χρόνια αλλά γυμναζόμαστε. Θα πέσετε στα χέρια μας ή καλύτερα στα χέρια της συζύγου μου»
Επίσης απευθυνόμενος στα κορίτσια που θα πλησιάσουν τα αγόρια του, ο Αντετοκούνμπο και προβάλλοντας πλάνα της Μαράια να ρίχνει γροθιές: «Κάθε κορίτσι για τον Μάβερικ και τον Λίαμ, αυτό θα πάρετε. Μελλοντική μου νύφη αυτό θα πάρεις».
«Έχεις τρία λεπτά, αυτό θα πάρεις» διαμηνύει από την πλευρά της η Μαράια Ρίντλσπίγκερ – τρία λεπτά είναι όσο διαρκεί ένας γύρος στο μποξ.
«Καλή δουλειά μωρό μου» κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βίντεο-μήνυμα προς τους υποψήφιους γαμπρούς και νύφες!
Δείτε παρακάτω το επικό βιντεάκι που έκαναν Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μάραϊα
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
