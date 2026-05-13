Στο «σφυρί» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι 7 μνηστήρες και το φλερτ με τους Λέικερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται και επίσημα στη βιτρίνα της αγοράς του NBA. Μετά από μια ταραχώδη σεζόν στο Μιλγουόκι, που σημαδεύτηκε από τραυματισμούς, κακή χημεία και την πρόσφατη έλευση του προπονητή Taylor Jenkins, οι Μπακς προετοιμάζονται για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας τους – πιθανότατα χωρίς τον «Greek Freak».

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Shams Charania, το ενδιαφέρον για τον δύο φορές MVP ήταν ήδη έντονο πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών (trade deadline). Αν και το Μιλγουόκι αποφάσισε να κρατήσει τον αστέρα του μέχρι το καλοκαίρι, επτά ομάδες χτύπησαν την πόρτα των «Ελαφιών» διεκδικώντας ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η λίστα των «7»

Οι οργανισμοί που προσπάθησαν να δελεάσουν τους Μπακς πριν από λίγους μήνες είναι Μπόστον Σέλτικς και Νιου Γιορκ Νικς από την Ανατολή, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Μαϊάμι Χιτ, αλλά και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Λος Άντζελες Λέικερς.

Παρά το «όχι» του Μιλγουόκι τον περασμένο χειμώνα, η κακή πορεία της ομάδας και η δημόσια παραδοχή του Γιάννη ότι «κάτι λείπει από τη χημεία της ομάδας», καθιστούν πλέον τη φυγή του σχεδόν βέβαιη για την περίοδο 2026-2027.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φαντάζουν αυτή τη στιγμή ως το απόλυτο φαβορί. Μετά τον αποκλεισμό-σοκ με 4-0 από την Οκλαχόμα Σίτι, η ομάδα της Καλιφόρνια αναζητά μια ριζική επανεκκίνηση.

Η αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος μένει ελεύθερος στα 41 του χρόνια, απελευθερώνει ένα τεράστιο ποσό στο μισθολόγιο (salary cap) της ομάδας (περίπου 52,6 εκατ. δολάρια). Αναλυτές όπως ο Marc Stein και ο Jake Fischer εκτιμούν ότι οι Λέικερς είναι έτοιμοι να «γυρίσουν σελίδα», προσφέροντας στον Γιάννη τον ρόλο του νέου ηγέτη στο Staples Center.

Ωστόσο, η απόκτηση του Αντετοκούνμπο δεν είναι μια απλή υπόθεση. Το συμβόλαιο του Έλληνα άσου έχει ισχύ μέχρι το 2028, με υπολειπόμενες απολαβές που αγγίζουν τα 148 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Μπακς έχουν μπροστά τους έξι με επτά εβδομάδες για να αποφασίσουν αν θα προσφέρουν στον Γιάννη ένα νέο συμβόλαιο-μαμούθ (supermax) ή αν θα προχωρήσουν σε μια ανταλλαγή που θα τους αποφέρει πληθώρα μελλοντικών επιλογών στο draft και νεαρούς παίκτες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου ανασυγκρότησης.

Το σίγουρο είναι πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι ένα από τα πιο καυτά στην ιστορία του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κρατά τα κλειδιά της αγοράς.