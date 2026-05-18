Βατικανό: Μαθητές έμαθαν στον Πάπα να κάνει το «six – seven» [βίντεο]
Το βίντεο με τον Πάπα να κάνει το «six seven» κάνει το γύρο του διαδικτύου
- Σε βαρύ κλίμα το 40ήμερο μνημόσυνο για τη 19χρονη Μυρτώ - «Παρακαλάμε να τη δούμε στον ύπνο μας»
- Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
- Σοκ στην αγορά: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη κοστίσει 25 δισ. δολάρια σε εταιρείες
- Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή - Το πέταξαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το «six seven», τη φράση που έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή τάση στα σχολεία έμαθε μέχρι και ο Πάπας.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης ομάδας παιδιών στο Βατικανό, οι νεαροί φώναξαν όλοι μαζί «six seven», κάνοντας τη γνωστή χειρονομία.
Το six seven προκάλεσε ενθουσιασμό στα παιδιά
Ο Πάπας αρχικά ρώτησε «τι είναι αυτό;», πριν τελικά μιμηθεί την κίνηση, προκαλώντας ενθουσιασμό στα παιδιά.
Ο Ιταλός ιερέας Ρομπέρτο Φίσερ, γνωστός για τη δραστηριότητά του στα κοινωνικά δίκτυα, ο οποίος εξήγησε στον Ποντίφικα τη χαρακτηριστική κίνηση των παιδιών.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
@donrobertofiscer Papa Leone 67 🇻🇦#sixseven #67 #chiesa #prete #donroberto ♬ som original – 🦋Nicolly_Brito🦋
- Το σχόλιο του Λιάγκα για Akyla και Eurovision και η παρομοίωση με το… Final-4 της Euroleague (vid)
- Οι Αθώοι: Η αλήθεια είναι σκληρή
- Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός
- Eurovision: Μήπως η Βουλγαρία δεν είναι τόσο «μακριά» από το Ισραήλ όσο νομίζεις;
- Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί των 4 αγνοούμενων Ιταλών δυτών που εγκλωβίστηκαν σε σπήλαιο
- ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
- Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
- Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις