Κοίταξε την κάμερα και είπε «6-7» ενώ κουνούσε τα χέρια του πάνω κάτω. Όσοι είναι κάτω των 18 ετών, όσοι έχουν παιδιά και όσοι ασχολούνται πάρα πολύ με το TikTok, αυτή είναι μια εικόνα που έχουν δει άπειρες φορές. Ωστόσο αυτή τη φορά η ατάκα – σύμβολο της Gen Alpha βγήκε από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός θέλησε με ένα βίντεο να ανακοινώσει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών και το έκανε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν καλύτερα οι νέοι. Ωστόσο, τι σημαίνει πραγματικά το «6-7»;

Η απάντηση μόνο εύκολη δεν είναι. Οι θεωρίες που ακολουθούν το αγαπημένο meme της νεολαίας αμέτρητες – ναι, ζούμε στην εποχή των social media, ωστόσο καμία από αυτές δεν μοιάζει να επιβεβαιώνεται, μεγαλώνοντας τον… μύθο της φράσης και εκνευρίζοντας όλο και περισσότερο τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά να το λένε όπου βρεθούν και όπου σταθούν.

Λέξη της χρονιάς των παιδιών

Ας ξεκινήσουμε με αυτά που ξέρουμε με βεβαιότητα. Η φράση «6-7» (προφέρεται «six-seeeeven») ψησίστηκε από το BBC Newsround ως η λέξη της χρονιάς των παιδιών, ενώ το Dictionary.com την ανέδειξε στη λέξη της χρονιάς για το 2025, περιγράφοντάς την ως «μια έκρηξη ενέργειας που εξαπλώνεται και συνδέει τους ανθρώπους πολύ πριν συμφωνήσει κανείς για το τι πραγματικά σημαίνει».

Την ίδια ώρα το λεξικό Merriam-Webster την αποκάλεσε ως «μια ανότητη έκφραση που συνδέεται με έναν ράπερ και το μπάσκετ», ενώ το Σουηδικό Ινστιτούτο Γλώσσας και Λαογραφίας την πρόσθεσε στη λίστα με τις νέες λέξης της χρονιάς.

Το σίγουρο είναι ότι η δημοτικότητα του «6-7» εκτοξεύθηκε μέσα στο 2025, με χιλιάδες βίντεο να κατακλύζουν το TikTok και άλλες social media πλατφόρμες.

Από που κρατάει η σκούφια του

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν συνδέσει το «6-7» με τον Skrilla, ο οποίο το αναφέρει στο κομμάτι του Doot Doot (6 7) του 2024 – βέβαια κάποιοι πιστεύουν ότι ο ράπερ αναφέρεται στην 67th Street της γενέτειράς του Φιλαδέλφεια, κάποιοι άλλοι ότι μιλάει για τον κωδικό «10-67» της αστυνομίας.

Ο Skrilla από την πλευρά του έχει δηλώσει στη WSJ πως «δεν έδωσα κάποιο πραγματικό νόημα στη φράση και δεν θα ήθελα να το κάνω».

Το «6-7» άρχισε να κάνει πολύ συχνά την εμφάνισή του σε highlights από αγώνων μπάσκετ στις ΗΠΑ, ενώ τον Μάρτιο του 2025 η δημοτικότητα της φράσης εκτοξεύτηκε όταν ο YouTuber Καμ Γουάιλντερ ανέβασε ένα βίντεο που δείχνει έναν νεαρό να φωνάζει «six seven» ενώ πάει τα χέρια του πάνω κάτω. Ο νεαρός που ονομάζεται Μάβερικ έγινε γνωστός ως 67 Kid.

#Basketball #6Foot7 ♬ original sound – Not Another Commentary Channel @notanothercomchannel THE “6–7” MEME KID THAT STARTED IT ALL 😭🏀 #67Kid #67 . . The internet has seen thousands of memes… but few have had the staying power and absurdity of the “6–7” basketball kid. Today, we’re throwing it all the way back with the original video that gave birth to the legendary meme that took over TikTok, Instagram, Twitter, and now YouTube Shorts. This moment — a kid at a basketball game, being asked for his height and saying “6’7” with complete deadpan seriousness — became one of the most iconic, aura-rich moments in modern meme history. From Aura Farming lore to NPC compilations, this clip is the Rosetta Stone of meme energy. The delivery, the look, the vibes — everything about this moment feels like it was blessed by the meme gods. It spawned countless remixes, voiceovers, parodies, and compilations of fake flexes, unearned confidence, and peak rizzless aura. It’s been referenced in basketball edits, TikTok stitches, and even branded content. We’re talking about a core memory of the Meme Multiverse. This is where the “he’s not 6’7” but he believes he is energy began. It’s the intersection of NPC behavior, rizz delusion, and high school gymnasium chaos — a true cultural artifact. If you’re new here, welcome to the Auraverse. If you’re an OG, you already know this is part of the generational meme debt that reshaped internet humor. This is more than a clip — it’s a timestamp in meme evolution, forever etched in the algorithm. Drop a like, comment if you remember this going viral, and subscribe for more Internet Lore Originals, Aura Farming Rankings, and Top 7 Aura Fail Moments. We’re just getting started. — 🏷️ COPY-PASTE HASHTAGS (Comma-Separated) #67Kid

Η απήχησή του στους νέους ήταν τόσο μεγάλη, που πολλά γνωστά brands -από τα McDonalds μέχρι τη Google- έσπευσαν να τη χρησιμοποιήσουν ως ένα μέσο διαφήμισης.

Τελικά, τι σημαίνει;

Και πάμε στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου: τι σημαίνει η φράση «6-7»; Ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει, να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένας τρόπος των νέων να ενταχθούν σε μια ομάδα που τον καταλαβαίνει και μιλούν την ίδια γλώσσα.

Άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα αστείο χωρίς ουσιαστικό νόημα από πίσω, κάποιοι μια εκνευριστική συνήθεια των νέων που αποδεικνύει πως τα social media έχουν επηρεάσει τη γενιά σήμερα, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που το εξηγούν ως ένα σύγχρονο «έτσι κι έτσι» αλλά και ότι το «6-7» είναι αρκετά καλό σε μια εποχή που κυνηγάει την τελειότητα και το «10».

Διαλέγετε και παίρνετε.

* Κεντρική φωτογραφία: Wikipedia