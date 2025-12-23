Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

Το τέλος κάθε έτους φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια λέμε με βαριά καρδιά «αντίο» στα καλά της χρονιάς που φεύγει, από την άλλη περιμένουμε όλα τα καινούργια που θα έρθουν. Ένα συναισθηματικό roller coaster που «ξεχνάμε» με τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Ωστόσο, αν κάτι δεν αλλάζει ποτέ τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου είναι οι λίστες που παρουσιάζει η Google.

Είναι κάτι σαν παράδοση, όταν πλησιάζει το τέλος της χρονιάς να ψάχνουμε τα καλύτερα, τα χειρότερα, αυτά που ακούστηκαν περισσότερο, τις viral στιγμές, τα σκάνδαλα και τις γκάφες που είδαμε μέσα στις προηγούμενες 365 ημέρες. Κάποιες από αυτές τις στιγμές είναι αστείες, άλλες στενάχωρες, κάποιες σοβαρές και αρκετές περίεργες.

Όπως οι απορίες που είχαν οι έλληνες μέσα στο 2025.

Η Google παρουσίασε τις λίστες της made in Greece κι αν κάτι έχει αρκετό ενδιαφέρον είναι το τι ρώτησαν οι έλληνες τη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης. Κάποιες απορίες λογικές, κάποιες άλλες περίεργες και μάλλον αρκετές εμπνευσμένες από τις ερωτήσεις τηλεοπτικών παιχνιδιών γνώσεων.

Τι σημαίνει

Τι σημαίνει λάθε βιώσας

Τι σημαίνει ίντερσεξ

Τι σημαίνει σιμούν

Τι σημαίνει Hong Kong

Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική

Τι σημαίνει τζιβαέρι

Τι σημαίνει πέλωρ

Τι σημαίνει νεποτισμός

Τι σημαίνει φλεξάρω

Τι σημαίνει δράμω

Ποια είναι

Ποια είναι η πρώτη ελληνίδα φεμινίστρια

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού

Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης

Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά

Ποια είναι η Madlen Peneva

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας

Ποια είναι η IP μου

Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Πάντως αν κάτι μου κάνει εντύπωση από αυτές τις δύο λίστες είναι ότι απουσίαζε η αναζήτηση για το τι σημαίνει «6-7» (ή six – seven όπως το λέει η Gen Alpha). Μιλάμε για το meme που ζάλισε τους γονείς και τους boomers.