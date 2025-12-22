magazin
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Best of 2025: Η λυρική επανάσταση της Rosalia στην κορυφή – Τα 10 καλύτερα άλμπουμ για τον Τhe Guardian
Music 22 Δεκεμβρίου 2025 | 15:30

Best of 2025: Η λυρική επανάσταση της Rosalia στην κορυφή – Τα 10 καλύτερα άλμπουμ για τον Τhe Guardian

Η Rosalia και το μαξιμαλιστικό μανιφέστο της που επαναπροσδιορίζει την pop το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς για τον The Guardian. Μπόνους, η κορυφαία δεκάδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Spotlight

Aπό την ανερχόμενη πριγκίπισσα που εκκολάφθηκε στο TikTok, Αddison Rae, στην επιθετικότητα της Lady Gaga, και από τη Λίλι Άλεν μετά το διαζύγιο στον λατίνο Bad Bunny μετά την κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο The Guardian επιλέγει τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς φέρνοντας την αποθεωτική Rosalia στην κορυφή.

Στα χαρτιά, το άλμπουμ της, Lux, μοιάζει περισσότερο με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό γύρο γνώσεων σε τηλεπαιχνίδι παρά με το νέο άλμπουμ μιας pop σταρ, της οποίας το προηγούμενο single ήταν μια συνεργασία με τη Lisa των Blackpink.

Χωρισμένο σε τέσσερα διακριτά μέρη και τραγουδισμένο σε δεκατρείς γλώσσες —ανάμεσά τους και τα ουκρανικά— το Lux είναι ένα magnum opus, στενά συνδεδεμένο με την κλασική μουσική. Εξερευνά το γυναικείο μυστικισμό, τη θρησκευτική υπέρβαση και τη σωματική μεταμόρφωση, συχνά μέσα από το πρίσμα διαφόρων γυναικών αγίων.

Η διάλυση μιας σχέσης —που παρουσιάζεται με ωμό και γήινο τρόπο στο West End Girl της Λίλι Άλεν, ένα ακόμη λυρικό thesis του χωρισμού για το 2025— εδώ εκτοξεύεται προς τους ουρανούς.

Το άλμπουμ πλαισιώνεται από τη διαρκή παρουσία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και τη συμβολή της βραβευμένης με Πούλιτζερ συνθέτριας Καρολάιν Σο, μέσα σε μια ατελείωτη λίστα συνεργατών με την τόλμη του να κάνει τις προσπάθειες των ομοτέχνων της Rosalia να μοιάζουν σχεδόν γραφικές σχολιάζει ο Μαικλ Κραγκ του the Guardian.

Το γεγονός ότι το Lux καταφέρνει να ξεπεράσει τη στείρα ακαδημαϊκή ανάλυση και τις ξηρές αναζητήσεις στη Wikipedia είναι σχεδόν θαυματουργό, και η πίστη γι’ αυτό ανήκει αποκλειστικά στη Rosalia.

Αν και δεν είναι το πρώτο της άλμπουμ που μετουσιώνει το παρελθόν σε παρόν —όπως είδαμε στο El Mal Querer του 2018 με το μεθυστικό υβρίδιο flamenco και R&B— στο Lux το διακύβευμα είναι πολύ υψηλότερο και η ισορροπία πιο έκδηλη. Αυτό που απογειώνει το τέταρτο άλμπουμ της, πέρα από τις πολυεπίπεδες μελωδίες και τις πλούσιες ενορχηστρώσεις, είναι η παιχνιδιάρικη διάθεση στην καρδιά του.

Όπως η Mπιορκ στην ακμή της δεκαετίας του ’90, έτσι και η Rosalia διαθέτει μια φωνή γεμάτη απορία και θαυμασμό που σε παρασύρει στη δίνη της. Ακόμα και όταν σου ραγίζει την καρδιά, όπως στην ανθισμένη μπαλάντα La Yugular, ή κατά την ανάβαση στους ουρανούς στο κλείσιμο με το Magnolias, θέλεις να είσαι εκεί μαζί της.

Το καλύτερο παράδειγμα αυτής της πληθωρικότητας έρχεται προς το τέλος της ιταλικής πιανιστικής μπαλάντας Mio Cristo Piange Diamanti. Εμπνευσμένο από την Αγία Κλάρα της Ασίζης, το κομμάτι βυθίζεται σε μια δίνη θλίψης γεμάτη έγχορδα για περισσότερα από τέσσερα λεπτά. Ξαφνικά, όμως, όλα σταματούν και ακούμε τη Rosalιa να γελάει λέγοντας «αυτή θα είναι η ενέργεια», πριν από ένα κωμικά υπερβολικό κρεσέντο εγχόρδων που προσγειώνεται σαν καρτουνίστικο αμόνι.

Το τραγούδι μεταβαίνει γρήγορα στο εκρηκτικό single Berghain, το οποίο καλπάζει πάνω σε έναν άνεμο από έγχορδα θυμίζοντας Vivaldi, μια επιβλητική γερμανική χορωδία και μια συμμετοχή από την Μπιορκ σε ρόλο «συμβούλου ψυχής».

YouTube thumbnail

Από το σκοτάδι στο φως

Το ότι ποτέ δεν ξέρεις —ούτε θέλεις να ξέρεις— πού ακριβώς βρίσκεσαι ακούγοντας το Lux, είναι μέρος μιας γοητείας που ριζώνει βαθύτερα όσο περισσότερο το ακούς.

Σχεδόν κάθε τραγούδι καταλήγει σε ένα σημείο τελείως διαφορετικό από εκεί που ξεκίνησε. Το Reliquia εξερευνά τις παγίδες και την παροδικότητα της φήμης πάνω από μια ανάλαφρη συμφωνία, πριν διαλυθεί ολοκληρωτικά σε μια ηλεκτρονική κακοφωνία.

Στο Porcelana, το οποίο πλησιάζει περισσότερο το pop κολάζ του Motomami του 2022, τα πράγματα ξεκινούν σκοτεινά, με τη Rosalia να περιφέρεται ανάμεσα σε απειλητικά drums και κομματιασμένα ανδρικά φωνητικά, πριν τα φλαμένκο παλαμάκια ενωθούν με μια αγγελική χορωδία για να εξομαλύνουν τις αιχμηρές γωνίες του τραγουδιού.

Μια άλλη ισορροπία του Lux είναι αυτή μεταξύ του πειραματισμού και της προσβασιμότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι το άλμπουμ έγινε το πρώτο της Rosalia που μπήκε στο Top 5 τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ: στην καρδιά του βρίσκεται μια σειρά από αδιαμφισβήτητα pop επιτυχίες.

Το Divinize, το μοναδικό τραγούδι όπου η Rosalia τραγουδά στα αγγλικά, είναι χτισμένο γύρω από ένα ρεφρέν που μοιάζει να συλλέγει όλο και περισσότερα κολλητικά hooks καθώς στροβιλίζεται προς τα πάνω.

Είναι ένα κατόρθωμα που επαναλαμβάνεται στο La Yugular, το οποίο διαστέλλεται και συστέλλεται πλέκοντας στρώματα μελωδιών σαν ταπισερί. Το βαλς La Perla γοητεύει με το εύθυμο, σχεδόν ντισνεϊκό μουσικό του δράμα, ενώ στιχουργικά ευθυγραμμίζεται με την αφοπλιστική ειλικρίνεια του West End Girl, εξαπολύοντας πυρά (στα ισπανικά) εναντίον ενός πρώην συντρόφου, ενός «συναισθηματικού τρομοκράτη» του οποίου το μόνο «αριστούργημα είναι η συλλογή του από σουτιέν».

Σε όλη τη διάρκεια, η Rosalía τραγουδά με ένα ζωγραφισμένο χαμόγελο, σαν μια Σταχτοπούτα που κρύβει ένα μαχαίρι σε ένα άλμπουμ, υπόδειγμα της pop σε μαξιμαλιστική κλίμακα.

Το Lux (φως στα λατινικά) είναι μια πεινασμένη αναζήτηση της Τέχνης με κεφαλαίο Τ, απέναντι στην επερχόμενη κενότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αποφεύγει τον σολιψισμό υπέρ μιας ένδοξης υπέρβασης, δημιουργώντας ένα υπερβολικό δράμα που ελέγχει τις παραμέτρους της ίδιας του της παραδοξότητας και αναδεικνύεται μέσα στη μουσική παραγωγή της χρονιάς ως ένα βαθύ ορυχείο γεμάτο θησαυρούς που απαιτεί χρόνο για να εξερευνηθεί πλήρως, αλλά ποτέ δεν φέρνει κόπωση.

Ενώ ορισμένα από τα μεγάλα pop άλμπουμ του 2025 έμοιαζαν με τίμιες αλλά χωρίς ιδιαίτερη τόλμη μουσικές περιπέτειες, το Lux είναι ένα συμπόσιο. Οι χαρακτήρες γύρω από το τραπέζι, ορισμένοι μεθυσμένοι από ιερό οίνο, μεταπηδούν από συζητήσεις για ιστορικούς αγίους στην ηλεκτρισμένη αίσθηση μιας θλίψης που συνθλίβει την ψυχή, και από εκεί σε κουτσομπολιά για άχρηστους άνδρες.

Η Rosalia υπογράφει ένα σύγχρονο μιούζικαλ και αναδεικνύεται στην πιο άοκνη δημιουργική δημιουργό της pop σκηνής σήμερα.

Οι υπόλοιποι της δεκάδας

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στα κορυφαία άλμπουμ του 2025, η λίστα αποκαλύπτει μια χρονιά όπου η μουσική λειτούργησε ως το απόλυτο καταφύγιο και ταυτόχρονα ως το πιο αιχμηρό εργαλείο κοινωνικής και προσωπικής κριτικής. Από τον υπαρξιακό θυμό του Billy Woods μέχρι την αστραφτερή pop της Addison Rae, οι δημιουργοί φέτος αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με το ημίμετρο.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των κριτικών, ο Billy Woods με το Golliwog παρέδωσε ένα ραπ αριστούργημα που ακουμπά τα όρια της υψηλής ποίησης.

Με στίχους που ανατέμνουν το συλλογικό τραύμα του ρατσισμού, της φτώχειας και του πολέμου, ο Woods χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως όπλο επιβίωσης. Η παραγωγή από ονόματα όπως ο Alchemist και ο Kenny Segal ντύνει με έναν «πυρετώδη» ήχο τις αφηγήσεις του, που περιλαμβάνουν από τον Frantz Fanon μέχρι τον Μαύρο Thanos, δημιουργώντας ένα έργο που απαιτεί την πλήρη προσοχή του ακροατή.

Στον αντίποδα, οι Geese με το Getting Killed απέδειξαν ότι το garage rock του Μπρούκλιν παραμένει ζωντανό και σοφό. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, τα μέλη του συγκροτήματος εξερευνούν τη διάλυση και την επανασύνδεση της αγάπης με μια ωριμότητα που ξαφνιάζει.

Οι φωνητικές ερμηνείες του Cameron Winter, γεμάτες συναίσθημα και υπαρξιακή αγωνία, περιγράφουν την αίσθηση του να «σκοτώνεσαι από μια αρκετά καλή ζωή», εγκλωβισμένος στις περιστάσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.

Ο Bad Bunny, στο έκτο του άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos, επέστρεψε στις ρίζες του στο Πουέρτο Ρίκο με μια ακεραιότητα που σπανίζει στην παγκόσμια βιομηχανία.

Συνθέτοντας το παρελθόν της salsa και του bolero με το παρόν του perreo, ο καλλιτέχνης μίλησε για την αποικιακή καταπίεση και τη σημασία της παράδοσης. Το άλμπουμ του είναι μια γιορτή της τοπικής κουλτούρας, αλλά και μια βαθιά προσωπική κατάθεση για τον έρωτα και το αναπόφευκτο τέλος της ζωής.

Την ίδια στιγμή, η Λίλι Άλεν με το West End Girl παρέδωσε στο κοινό ένα άλμπουμ που είναι και το διαζύγιο της, ένα έργο τόσο ωμό που κινδύνευσε να γίνει βορά των ταμπλόιντ. Ωστόσο, η ποιότητα της σύνθεσης και η ασημένια ηλεκτρονική παραγωγή το τοποθέτησαν στο πάνθεον των μεγάλων breakup albums.

Από τον φόβο της υποτροπής στο Relapse μέχρι την κοσμική ονειροπόληση του Pussy Palace, η Άλεν μετατρέπει τον πόνο σε ψηφιακή ποίηση που παραμένει επίμονα χαραγμένη στη μνήμη του ακροατή.

Η PinkPantheress με το Fancy That επιβεβαίωσε ότι η διάρκεια ενός τραγουδιού δεν καθορίζει το βάθος του. Σε μόλις 20 λεπτά, διασχίζει τη βρετανική club κουλτούρα, από το jungle μέχρι το UK garage, καταγράφοντας μικρο-μελοδράματα για εμμονικούς έρωτες και παράνοια. Είναι μια breathless διαδρομή που αποδεικνύει ότι η συμπύκνωση είναι η νέα μορφή καλλιτεχνικής πληθωρικότητας.

View this post on Instagram

A post shared by billboard (@billboard)

Σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, η Lady Gaga με το Mayhem επέστρεψε στον οπερατικό electroclash ήχο που την καθιέρωσε. Μακριά από την tech-house του Chromatica ή την jazz των τελευταίων ετών, το νέο της άλμπουμ είναι γεμάτο από «βρώμικες» κιθάρες, synths που θυμίζουν μηχανές σε οριακή κατάσταση και τους χαρακτηριστικούς baby-talk στίχους της, προσφέροντας ένα θέαμα απόλυτου ηχητικού χάους.

Η Addison Rae αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Με το ομώνυμο ντεμπούτο της Addison, η πρώην σταρ του TikTok μεταμορφώθηκε σε μια dreamy synthpop φιγούρα, με επιρροές από trip-hop και R&B που κανείς δεν περίμενε.

Η συνεργασία της με την Arca και η αποδοχή από την Charli ΧCX ήταν μόνο η αρχή. Το άλμπουμ της είναι ένας ύμνος στον ηδονισμό και την επιβίωση μέσα από την επιπολαιότητα, αποπνέοντας μια αίσθηση «νέου, ανόητου και χαριτωμένου» που ορίζει το πνεύμα του 2025.

View this post on Instagram

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Ο Dev Hynes, ως Blood Orange, δημιούργησε στο Essex Honey έναν ηχητικό χάρτη του πένθους μετά την απώλεια της μητέρας του.

Το άλμπουμ είναι μια διαρκής αναζήτηση νοήματος, που κινείται ανάμεσα σε post-punk διαμάντια και soulful ντουέτα, όπως αυτό με τη Zadie Smith. Είναι μια ειλικρινής καταγραφή της απόστασης ανάμεσα στην αποδοχή του θανάτου από εκείνον που φεύγει και την αδυναμία εκείνου που μένει πίσω να συμφιλιωθεί με την πραγματικότητα.

Τέλος, η CMAT με το Euro-Country κατέκτησε τη δεύτερη θέση της λίστας, παρουσιάζοντας το πιο σίγουρο έργο της μέχρι σήμερα. Παρά τις δυσκολίες στη δημιουργία του, το άλμπουμ είναι συγκλονιστικό, γεμάτο οργή, χιούμορ και μελωδίες που μένουν αξέχαστες. Ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της country, η CMAT αγγίζει την jazz και το alt-rock, διατηρώντας πάντα την ουσία που την έκανε αγαπητή: την ικανότητα να γράφει τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά της σύγχρονης εμπειρίας.

Best of

10. Billy Woods – Golliwog

9. Geese – Getting Killed

8. Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

7. Lily Allen – West End Girl

6. PinkPantheress – Fancy That

5. Lady Gaga – Mayhem

4. Addison Rae – Addison

3. Blood Orange – Essex Honey

2. CMAT – Euro-Country

1. Rosalía – Lux

Όλα τα πενήντα άλμπουμ της χρονιάς για τον Τhe Guardian εδώ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πρόσθετα μέτρα ζητά η ΤτΕ – Ανάχωμα στην άνοδο των τιμών

Στεγαστική κρίση: Πρόσθετα μέτρα ζητά η ΤτΕ – Ανάχωμα στην άνοδο των τιμών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ηλεκτρισμός
Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»
All I Want for Christmas Is Μoney 20.12.25

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026
Music 18.12.25

«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026

Ο ORF, οικοδεσπότης της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δηλώνει πως δεν θα απαγορεύσει παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καλύψει αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, σε έναν διαγωνισμό με αποχωρήσεις και πολιτική ένταση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Από την θάλασσα 15.12.25

Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
Φαινόμενο 15.12.25

Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
«Γενοκτονία» 11.12.25

«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»
Έπος 11.12.25

Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»

Ένα από τα πιο μυθικά bootlegs της dance σκηνής, το Satisfaction Skank, αφήνει επιτέλους την υπόγεια διαδρομή του και βγαίνει νόμιμα στο φως, καθώς οι Rolling Stones έδωσαν για πρώτη φορά την άδεια χρήσης του ιστορικού riff του Satisfaction

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν άγρια τον παππού του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία – Τα έσπασαν και στο σπίτι
Ελλάδα 22.12.25

Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν άγρια τον παππού του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία – Τα έσπασαν και στο σπίτι

Άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας προκαλώντας μεγάλες ζημιές ενώ ξυλοκόπησαν τον παππού του παιδιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Πληροφορίες ότι είχαν βάλει το παιδάκι τιμωρία σε απομόνωση χωρίς τροφή και πέθανε

Σύνταξη
Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία
Μέτρα και σταθμά 22.12.25

Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία

Η ρωσική εταιρεία θα παράσχει τα εξαρτήματα για τα πυρηνικά καύσιμα. Η Γερμανία θα αποφασίσει σύντομα για το σχέδιο, που στηρίζουν Παρίσι και Βερολίνο παρά τις ανησυχίες για κατασκοπεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
Επικίνδυνη τάση 22.12.25

Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Εκτενής ανάλυση του The Guardian αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μειώνουν δραματικά τη δημόσια στήριξή τους προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή εξαφάνιση της ορατότητας του Pride από τη δημόσια σφαίρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη έγινε το θεαματικό γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Τι γράφει ο διεθνής Τύπος.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κικίλιας: Προς υλοποίηση έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών – «Έμπρακτη ενίσχυση ασφάλειας»
Σε Χανιά και Λευκάδα 22.12.25

Έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - «Έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας» λέει ο Κικίλιας

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό» αναφέρει ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας - Οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»
Διάκριση 22.12.25

Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Δήμαρχος Θέρμης: «Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα»

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στις θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων ανακοινώνονται λόγω της επικείμενης υποψηφιότητας κάποιων στις εθνικές εκλογές, ενώ άλλοι αποχωρούν λόγω αντικατάστασης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
Ζητούνται λύσεις 22.12.25

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο