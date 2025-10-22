«Πικρά απογοητευτικές» – Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Μια πηγή επιβεβαίωσε στο περιοδικό People τον Φεβρουάριο ότι η Άλεν και ο Χάρμπορ είχαν χωρίσει μετά από τέσσερα χρόνια γάμου. Πλέον, η Λίλι Άλεν μιλάει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο να βρει σύντροφο μετά το τέλος του γάμου της.

Η 40χρονη τραγουδίστρια του «Smile» δήλωσε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect ότι, μετά το τέλος του γάμου της με τον σταρ της σειράς Stranger Things διαπίστωσε ότι το να βρει σύντροφο είναι «πολύ πιο δύσκολο» από ό,τι ήταν πριν από έξι χρόνια.

«Είναι πικρά απογοητευτικό. Υπάρχει ένα στοιχείο ταπείνωσης και ντροπής γύρω από αυτό», είπε. «Ο κόσμος δεν παρουσιάζει τις γυναίκες της ηλικίας μου ως επιθυμητές. Και μοιάζει σαν να ανεβαίνεις ένα βουνό».

Η Λίλη είναι μαχητική

Η Άλεν πρόσθεσε ότι συνειδητοποιεί ότι μια ρομαντική σχέση δεν θα είναι «η απάντηση σε όλα τα προβλήματά μου», αλλά αισθάνεται ότι είναι «η ευκολότερη επιλογή».

Εκείνη και ο Χάρμπορ, 50 ετών, παντρεύτηκαν το 2020, και μια πηγή επιβεβαίωσε το χωρισμό τους στο People τον Φεβρουάριο, μετά από τέσσερα χρόνια γάμου. Είναι μητέρα των κοριτσιών Μάρνι, 12 ετών, και Έθελ, 13 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Μια άλλη πηγή αποκάλυψε στο περιοδικό People τον Σεπτέμβριο ότι η Άλεν — η οποία θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ West End Girl στις 24 Οκτωβρίου — είχε ξεκινήσει σιγά-σιγά να επανέρχεται στον κόσμο των ραντεβού.

«Ο γάμος της είχε αρχίσει να καταρρέει εδώ και καιρό, και αυτό την έβαλε σε μια τρομερή ψυχολογική κατάσταση» είπε η πηγή. «Ήταν πολύ αγχωτικό και λυπηρό. Η Λίλι όμως είναι μαχητική».

Η πηγή πρόσθεσε ότι η σταρ πέρασε το καλοκαίρι στην Ευρώπη και «έβγαινε περιστασιακά ραντεβού και ήταν σαφώς πολύ καλύτερα. Εστιάζει στις κόρες της και αρχίζει να νιώθει ξανά ο εαυτός της».

«Και ξέρω ότι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να καταφέρω να γίνω ευτυχισμένη ξανά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ… Σημαίνει ότι πρέπει να κάνω τη γ@μημένη δουλειά και νιώθω ότι την κάνω εδώ και πολλά γ@μημένα χρόνια»

Πολύ λυπηρό συμβάν

Όσον αφορά τη διάλυση του γάμου της, η Άλεν περιέγραψε τον χωρισμό στο Perfect ως «πολύ λυπηρό συμβάν».

«Είναι δύσκολο για μένα να μην έχω τον σύντροφό μου, καταλαβαίνεις; Και είμαι αρκετά εξαρτημένη», είπε. «Και μου είναι δύσκολο να στηριχτώ στους ανθρώπους που είναι διαθέσιμοι για μένα, όταν μου λείπει η άνεση και η σταθερότητα που δεν έχω».

Συνέχισε λέγοντας: «Και ξέρω ότι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να καταφέρω να γίνω ευτυχισμένη ξανά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ… Σημαίνει ότι πρέπει να κάνω τη γ@μημένη δουλειά και νιώθω ότι την κάνω εδώ και πολλά γ@μημένα χρόνια. Είμαι εξαντλημένη από αυτό. Και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Νόμιζα ότι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα, καταλαβαίνεις;».

Για τις κόρες της

Στο podcast της Miss Me? τον Φεβρουάριο, η Άλεν αποκάλυψε ότι είχε περάσει αρκετές εβδομάδες σε ένα κέντρο θεραπείας για να γίνει «η πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού της» για τις κόρες της.

«Ένιωθα ότι μου ήταν όλο και πιο δύσκολο να είμαι εκεί για αυτές με τον τρόπο που με χρειάζονται», είπε. «Ήταν μια πολύ μεγάλη απόφαση να τις αφήσω για μερικές εβδομάδες για να επικεντρωθώ στον εαυτό μου, αλλά τελικά ήταν για το καλό τους. Ναι, είναι για μένα, αλλά είναι και για αυτές, ώστε να μπορέσω να μας βγάλω από αυτή τη φάση. Χρειαζόμουν βοήθεια για να το κάνω αυτό».

*Με στοιχεία από people.com