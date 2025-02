Λίλι Άλεν: Αποκάλυψε ποιο είναι το δικό της «red flag»

Πολλές φορές, μιλώντας για τα «red flags» των άλλων, πιάνουμε τους εαυτούς μας να αναρωτιούνται: «Τα δικά μου ποια λες να είναι;». Έναν τέτοιου είδους απολογισμό φαίνεται να έκανε και η Λίλι Άλεν, καθώς σε πρόσφατη συνέντευξή της εξήγησε τι πιστεύει πως δεν πήγαινε καλά στην πρώτη της σχέση.

Kι αν νομίζετε πως η τοξική πλευρά της τραγουδίστριας είναι η χαιρεκακία που την χαρακτηρίζει όταν κλαίει κάποιος μπρος της, όπως υποστήριζε πως έκανε το πάλαι ποτέ 2006 στους στίχους του «Smile»: «At first, when I see you cry. Υeah, it makes me smile», κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.

Κάθε άλλο μάλιστα, καθώς η Λίλι Άλεν παραδέχτηκε ότι αυτό που την έκανε τοξική είναι κάτι που θυμίζει περισσότερο τη συμπεριφορά που περιγράφει στο αξέχαστο «Νot fair», όπου κάποιος της έχει γίνει «κολλιτσίδα» και αυτή πια το βρίσκει άδικο γιατί δεν έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν.

Πράγματι, η Λίλυ Άλεν κατά τη διάρκεια του podcast «Miss Me?» που παρουσιάζει μαζί με τη Μικίτα Όλιβερ, παραδέχτηκε πως το δικό της «red flag» στην πρώτη της σχέση ήταν ότι διατηρούσε σχέση εξάρτησης με το άλλο άτομο, χωρίς το άλλο άτομο όμως να βαδίζει στα ίδια «χνάρια».

Τι δήλωσε σχετικά η Λίλι Άλεν

«Είναι αστείο, γιατί νομίζω ότι ήμουν ένα παιδί που του άρεσε η σωματική επαφή, αλλά μόλις έκανα την πρώτη μου σχέση με τον Λέστερ, έγινε πλήρης αντιστροφή αυτής της οικειότητας», είπε η Λίλι Άλεν. «Όχι μόνο δεν ήθελα να με αγγίζουν, να με αγκαλιάζουν ή να με φιλούν τα μέλη της οικογένειάς μου, αλλά δεν μπορούσα ούτε εγώ να ανταποδώσω αυτή την οικειότητα. Ήταν σαν να έλεγα ‘αυτό το συναίσθημα το διοχετεύω μόνο σε αυτό το άτομο’», εξήγησε.

Η Λίλι Άλεν, η οποία χώρισε πρόσφατα από τον σύζυγό της Ντέιβιντ Χάρμπορ, αναγνώρισε ότι αυτή η συμπεριφορά της δεν ήταν υγιής. «Είναι τρομερά ανησυχητικό σημάδι εξάρτησης το να στηρίζω όλη μου τη συναισθηματική ανάγκη σε ένα και μόνο άτομο», παραδέχτηκε η 39χρονη.

Η συμπαρουσιάστριά της σχολίασε ότι η συμπεριφορά αυτή ίσως προέκυψε επειδή η Λίλι Άλεν βρήκε έναν «ασφαλή ανδρικό πρότυπο» στη ζωή της, κάτι που πιθανότατα την έκανε να αισθάνεται «ευτυχισμένη πέρα από κάθε όριο». «Ναι… ίσως», απάντησε η τραγουδίστρια.

*Πηγή: US magazine, Κεντρική Φωτογραφία: Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Lily Allen στη σκηνή Pyramid Stage στο Worthy Farm στο Somerset, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Glastonbury στις 27 Ιουνίου 2014. Πηγή: REUTERS/Cathal McNaughton