Σαφής όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και το θόρυβο που έχει ξεσπάσει σχετικά με το ζήτημα του νομοσχεδίου περί της «Γαλάζιας Πατρίδας» που προετοιμάζει η Τουρκία και διαρροές έχουν φτάσει στα ελληνικά ΜΜΕ, ήταν η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, επιμένοντας ότι το ΥΠΕΞ δεν σχολιάζει δημοσιεύματα.

Όπως τόνισε η κυρία Ζωχιού, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας όσον αφορά το εν λόγω νομοσχέδιο το οποίο προετοιμάζεται, με την ελληνική διπλωματία να περιμένει το τελικό κείμενο προκειμένου να το αξιολογήσει προκειμένου να αντιδράσει αναλόγως.

Όπως είπε η εκπρόσωπος, η Αθήνα συγκεντρώνει πληροφορίες ωστόσο μέχρι να έχει το τελικό κείμενο δεν προβαίνει σε ενέργειες που μπορεί να εκθέσουν την ελληνική διπλωματία προληπτικά. Όταν υπάρξει κείμενο αυτό θα αξιολογηθεί στο ακριβές περιεχόμενο του και θα υπάρξει η ανάλογη αντίδραση. Τόνισε δε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν πάντα ανοιχτοί και σε πολλαπλά επίπεδα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η εκπρόσωπος σημείωσε ότι η «Γαλάζια Πατρίδα» είναι ένα αμιγώς αναθεωρητικό δόγμα, διαμηνύοντας παράλληλα πως το καθεστώς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο.

Σε κάθε περίπτωση αρνήθηκε να σχολιάσει γιατί η Τουρκία επέλεξε την παρούσα στιγμή να φέρει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Η Ελλάδα δεν συζητά θέματα κυριαρχίας

Η κυρία Ζωχιού επέμεινε ότι η Ελλάδα δεν συζητά θέματα κυριαρχίας, σημείωσε ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει στις σχέσεις της με την Τουρκία και η οποία θα μπορούσε να παραπεμφθεί στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με την Ελλάδα να τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου.

Υπενθύμισε δε ότι κατά την επίσκεψη του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν στην Αθήνα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε αναφέρει ότι δεν υπάρχει σύγκληση Αθήνας και Άγκυρας ως προς το εύρος της συζήτησης.

Όσον αφορά το θέμα της ολοκλήρωσης της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο η εκπρόσωπος απάντησε ότι η δομή δυνάμεων είναι ζήτημα επιχειρησιακό και αφορά το ΓΕΕΘΑ.

Για το ουκρανικό drone

Για την υπόθεση του θαλάσσιου drone (USV) που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, η κυρία Ζωχιού επέμεινε ότι «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο μας προβληματίζει». Υπενθύμισε ότι «ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το θέμα στους Ευρωπαίους εταίρους στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στις Βρυξέλλες, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους και ζήτησαν να ενημερωθούν σχετικά με το πόρισμα της έρευνας».

Η κυρία Ζωχιού τόνισε ότι ο Γεραπετρίτης μετέφερε την ανησυχία της Ελλάδας και «κατά την επικοινωνία του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντριι Σιμπίχα και έθεσε τη σοβαρότητα του γεγονότος».

Επέμενεινε ακόμα στο ότι «με την περιέλευση του επίσημου πορίσματος από το ΓΕΕΘΑ στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και τα επίσημα διαβήματα διμερώς και διεθνώς».

Η Λάνα Ζωχιού διεμήνυσε για μία ακόμα φορά ότι «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη διάχυση του πολέμου στην Μεσόγειο. Θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και ότι το περιστατικό αυτό δεν θα επαναληφθεί».

Τέλος όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ και ερωτηθείσα σχετικά για συμμετοχή της Ελλάδας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, σημείωσε ότι η Ελλάδα συνυπέγραψε τη διακήρυξη των 30 και πλέον χωρών.

Αναφερόμενη στην βρετανο-γαλλική πρωτοβουλία στην οποία γίνεται αναφορά σε αποστολή αμυντικού χαρακτήρα, η οποία όπως είπε θα εκκινήσει όταν το περιβάλλον το επιτρέψει με προϋπόθεση να υπάρχει επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει σχετικό «know how» από τη συμμετοχή της στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ».

Για τα Στενά του Ορμούζ

Επί του παρόντος πάντως δεν φαίνεται να συντρέχουν οι όροι που έχουν τεθεί για μία επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Τέλος, όσον αφορά στην επέκταση της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» η κυρία Ζωχιού περιορίστηκε στο ότι αυτή τη στιγμή διίστανται οι απόψεις για κάτι τέτοιο.