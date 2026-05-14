Δένδιας: Περιμένω τις εξηγήσεις του Ουκρανού ΥΠΑΜ για το drone που βρέθηκε στο Ιόνιο

Νέο μήνυμα στο Κίεβο όσον αφορά το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και που η Αθήνα δηλώνει βέβαιη ότι είναι ουκρανικό έστειλε από το Αγαθονήσι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση.

Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα για μία ακόμη φορά το #Αγαθονήσι, προκειμένου να παραστώ στην τελετή παράδοσης νέων οικημάτων, στο πλαίσιο του Οικιστικού Προγράμματος των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη όλων των στεγαστικών αναγκών των Στελεχών μας, αλλά εδώ… pic.twitter.com/I8WbKVLnu7 — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 14, 2026

Το θέμα του drone δεν έχει ξεχαστεί, λέει ο Δένδιας

Μιλώντας στα εγκαίνια των νέων στρατιωτικών κατοικιών στο Αγαθονήσι, ο Δένδιας υπογράμμισε πως δεν πρέπει να θεωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι το θέμα έχει ξεχαστεί και σημείωσε ότι αναμένει «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του drone, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο».

Ο Δένδιας επέμεινε ότι «το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό».

«Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά. Έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συνέχισε λέγοντας «δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου με αυτό το drone».

Διεμήνυσε δε για μία ακόμα φορά ότι «η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει. Θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το Λιμενικό Σώμα, το οποίο είναι το κατ’ εξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνόμευση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει τον φάκελο στις Ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές για τα δέοντα».

Οι αναθεωρητικές βλέψεις κλιμακώνονται

Ο Δένδιας αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, στη σκιά και των πρόσφατων διαρροών περί νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», που σχεδιάζει να φέρει η Άγκυρα, μετά το μπαϊράμι, σημειώνοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει «αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων».

Βλέψεις οι οποίες όπως είπε ο Δένδιας «κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της Διεθνούς Έννομης Τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας».

Έστειλε δε μήνυμα ότι «όλα μας τα νησιά, τα ελληνικά νησιά, έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα. Ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ότι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας». Για να προσθέσει ότι «το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας».

Αναφερόμενος στην παράδοση των οικημάτων στο Αγαθονήσι, ο Δένδιας σημείωσε ότι αποτελεί ένα από τα στάδια εκπλήρωσης ενός τεράστιου προγράμματος το οποίο στοχεύει την κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο συμβολισμός του προγράμματος στέγασης των Ενόπλων Δυνάμεων

Σημειώνοντας ότι αυτό το πρόγραμμα «στο Ανατολικό Αιγαίο, έχει και έναν συμβολισμό. Ακριβώς, συμβολίζει το τι σημαίνει αυτός ο τόπος για την πατρίδα. Και βέβαια έχει προτεραιοποιηθεί στο κατασκευαστικό πρόγραμμα των κατοικιών των Ενόπλων Δυνάμεων η παράδοση των οικιών της Α και Β φάσης εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως και στον Έβρο».

Τα οικήματα, όπως είπε για μία ακόμα φορά ο Δένδιας «θα επιτρέψουν στο προσωπικό μας εδώ στο Αγαθονήσι να επιτελεί τα καθήκοντά του με τον τρόπο που αρμόζει, χωρίς να διασπάται και χωρίς να αντιμετωπίσει το υψηλό έξοδο στέγης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες», χαρακτηρίζοντας την στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας κεντρική πολιτική κατεύθυνση όχι μόνο της κυβέρνησης , αλλά και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Δένδιας υπεραμύνθηκε της απόφασης οι Ένοπλες Δυνάμεις να κατασκευάσουν ιδιόκτητα οικήματα και να τα παραδώσουν προς χρήση στα στελέχη τους, ως την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα. Δυσχεραίνει τις συνθήκες. Ή για να μιλήσω με απλά οικονομικά, όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την κατασκευή και την επισκευή άνω των 17.000 κατοικιών στο σύνολο του προγράμματος σε όλη τη χώρα, νομίζω ότι είναι το ορθό υπόδειγμα προς την ελληνική κοινωνία».