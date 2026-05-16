Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
- «Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
- Γιορτή σήμερα 16 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
- Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την πρώτη της επίσκεψη στην αμερικανική βάση στη Σούδα πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Η Αμερικανίδα πρέσβης, στο μήνυμά της για την επίσκεψη, τονίζει τη «στρατηγική σημασία αυτού του ζωτικού κόμβου για την περιφερειακή ασφάλεια, τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο».
«Η πρώτη μου επίσκεψη στη βάση της Σούδας ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο ζωτικής σημασίας κόμβος συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ».
«Εντυπωσιάστηκα από τις δυνατότητες και τις επιχειρήσεις που καθιστούν τη βάση της Σούδας απαραίτητη για τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας».
«Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του αμερικανικού και ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την ισχυρή υποστήριξη των τοπικών ελληνικών αρχών και των εταίρων της τοπικής κοινωνίας, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που συνεχίζουν να ενισχύουν τη συμμαχία μας κάθε μέρα», τονίζει.
My first visit to NSA Souda Bay underscored how this vital hub advances regional security, NATO readiness, and stability across the Eastern Mediterranean. I was impressed by the impressive capabilities and operations that make NSA Souda Bay indispensable to our shared security… pic.twitter.com/ECxRFrYYGR
— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 15, 2026
- Η… αδυναμία του Τραμπ στην τεχνολογία – Πού επένδυσε μαζικά
- Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
- Λευκάδα: Το πρώτο πόρισμα για το ουκρανικό θαλάσσιο drone
- Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 4-2: Χαμόγελα στο Μπέρμιγχαμ, χαμόγελα… και στον Πειραιά
- Γιορτή σήμερα 16 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 16.05.2026]
- ΣΥΡΙΖΑ: Φουλ επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Μα ποιον δουλεύει;»
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 37-36: Προβάδισμα τίτλου για την Ένωση, έκανε το 1-0 στους τελικούς του πρωταθλήματος (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις