Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Την πρώτη της επίσκεψη στην αμερικανική βάση στη Σούδα πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Αμερικανίδα πρέσβης, στο μήνυμά της για την επίσκεψη, τονίζει τη «στρατηγική σημασία αυτού του ζωτικού κόμβου για την περιφερειακή ασφάλεια, τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο».

«Η πρώτη μου επίσκεψη στη βάση της Σούδας ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο ζωτικής σημασίας κόμβος συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Εντυπωσιάστηκα από τις δυνατότητες και τις επιχειρήσεις που καθιστούν τη βάση της Σούδας απαραίτητη για τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας».

«Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του αμερικανικού και ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την ισχυρή υποστήριξη των τοπικών ελληνικών αρχών και των εταίρων της τοπικής κοινωνίας, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που συνεχίζουν να ενισχύουν τη συμμαχία μας κάθε μέρα», τονίζει.