Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, λέει η Γκίλφοϊλ

Στον στρατηγικό ρόλο που παίζει ο Κάθετος Διάδρομος, που θα μεταφέρει αμερικανικό LNG εστίασε την ομιλία της η πρέσβης των ΗΠΑ, Kίμπερλι Γκίλφοϊλ στο συνέδριο του Economist “The World Ahead 2026”, ενώ ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Η Γκίλφοϊλ ξεκίνησε την ομιλία της κάνοντας έναν απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε που τη χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική για τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. «Ενδυναμώσαμε τη συμμαχία μας σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι το εμπόριο, η άμυνα και η επιβολή του νόμου.

Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ζήτημα της οικονομικής ασφάλειας. Όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ η οικονομική ασφάλεια είναι η εθνική ασφάλεια και κινητήρας της είναι η ενέργεια.»

Καταλυτικός ο ρόλος της Ελλάδας, είπε η Γκίλφοϊλ

Αναφέρθηκε στην στρατηγική της Μόσχας που ήταν να αγκιστρωθεί η Ευρώπη σε φθηνό φυσικό αέριο και να χάσει την ανεξαρτησία της.

Οι ΗΠΑ όμως, όπως επεσήμανε, διαλέγουν άλλο μονοπάτι. Εστιάζοντας στις κοινές αξίες και στον αμοιβαίο σεβασμό οι ΗΠΑ έχουν στόχο οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και φθηνή ενέργεια και αυτό θα επιτευχθεί, όπως σημείωσε, με το αμερικανικό LNG, που θα μεταμορφώσει τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Η πρέσβης αναφέρθηκε πολλές στον καταλυτικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η Ελλάδα δεν είναι στο περιθώριο όσον αφορά το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, είναι κορυφαίος παίκτης (star player), καθώς αποτελεί το σημείο αφετηρίας του Κάθετου Διαδρόμου».

Η εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας περνά και από τις πρόσφατες συμφωνίες μεταξύ ελληνικών εταιρειών με αμερικανικές στους υδρογονάνθρακες, οι οποίες μετατρέπουν την Ελλάδα σε κεντρικό ενεργειακό hub.

Με αφορμή αυτές τις συνεργασίες η Kίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη βεβαιότητά της για ακόμα μεγαλύτερη και στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Αφού υπενθύμισε ότι οι διμερείς εμπορικές σχέσεις αγγίζουν τα 14 δισ. ετησίως, σημείωσε ότι αυτός ο αριθμός «δεν αποτυπώνει το βάθος και το εύρος αυτής της σχέσης». Υπάρχουν πολλά ακόμη σημεία επαφής, ειδικά μεταξύ επιχειρήσεων, τόνισε.

Οι δεσμεύσεις της Ευρώπης

Aναφερόμενη στην Ευρώπη υπογράμμισε τις δυο βασικές δεσμεύσεις που οι ΗΠΑ περιμένουν να υλοποιηθούν.

Να σταματήσουν όλες οι εισαγωγές ρώσικου αερίου το φθινόπωρο του 2027 και η Ευρώπη να προχωρήσει σε αγορές αμερικανικού LNG αξίας 700 δισ. δολαρίων.

Τόνισε ότι «περιμένουμε τη ρυθμιστική υποστήριξη από την Ευρώπη για ένα προβλέψιμο περιβάλλον, ώστε οι διασυνοριακές ροές αμερικανικού φυσικού αερίου να ευημερήσουν». Να περάσουν, δηλαδή, στις χαμηλότερες δυνατές τιμές, όπως είπε, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

