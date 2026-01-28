Γκίλφοϊλ: Ο Κάθετος Διάδρομος θα αξιοποιήσει αμερικανικές και ελληνικές υποδομές
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Χ για τον Κάθετο Διάδρομο
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο τους Ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος».
Αυτό έγραψε σε ανάρτησή της στο X η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ακόμη, επισημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα
Η ανάρτηση της Γκιλφόιλ
«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027 αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο τους Ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την ενίσχυση του μέλλοντος».
.@POTUS has made clear that ending Europe’s reliance on Russian energy is a priority. The European Union’s adoption of RePowerEU legislation to end all Russian gas imports by fall of 2027 is a step toward that goal. The United States stands ready to supply more reliable gas to…
— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 28, 2026
