Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι σήμερα

Μήνυμα για το νέο έτος έστειλε η η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσω του λογαριασμού της στο Χ, υπογραμμίζοντας πως «η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ πιο δυνατή από ό,τι είναι σήμερα και γίνεται ισχυρότερη μέρα με τη μέρα»

Στο βίντεο που ανάρτησε παράλληλα με το μήνυμά της για τη νέα χρονιά, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρει τα εξής: «Από την πρώτη κιόλας ημέρα, εργάζομαι σκληρά για να υλοποιήσω το όραμα και τις προτεραιότητές του αγαπητού μου φίλου – εδώ και είκοσι χρόνια – του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Και ήδη βλέπουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν υπήρξε ποτέ πιο δυνατή απ’ ό,τι είναι σήμερα, και γίνεται ισχυρότερη μέρα με τη μέρα.

Μέσα στους τελευταίους δύο μόλις μήνες υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες καινοτομίας και ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, τους εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας.

Υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα σειρά υπουργών των ΗΠΑ, αναβαθμίσαμε τη συνεργασία μας στο σχήμα 3+1 και υπογράψαμε τη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ-Ελλάδας. Όμως δεν πρόκειται μόνο για όσα πετύχαμε, πρόκειται για το πού κατευθυνόμαστε».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η Ελλάδα και το μέλλον

Σε ο,τι αφορά το 2026, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε: «Την επόμενη χρονιά οι ΗΠΑ θα γιορτάσουν 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Και το να τιμήσουμε αυτή την επέτειο από εδώ, από την Ελλάδα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Το 2026 θα είναι μια χρονιά γιορτής και νέας ώθησης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: την ελευθερία, τη δημοκρατία και τις ευκαιρίες.

Νιώθω πολύ χαρούμενη για όλα όσα πετύχαμε μέσα σε αυτούς τους δύο σύντομους μήνες. Αλλά ακόμη περισσότερο με γεμίζουν ενέργεια όσα θα πετύχουμε στη συνέχεια μαζί».