Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Mirage 2000-5 στην Κάρπαθο στη θέση των Patriot – Οι λόγοι της αποχώρησης
Διπλωματία 19 Μαΐου 2026, 10:45

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε την Δευτέρα, αποφάσισε την ολοκλήρωση της αποστολής των συστοιχιών Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο και την επιστροφή τους στη βάση.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη να «μετακομίσουν» οι Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο ήρθε ως αποτέλεσμα των πολέμου Ισραήλ – ΗΠΑ εναντίον Ιράν και της διασποράς του πολέμου που επιχείρησε εξαρχής η Τεχεράνη.

Και ήταν σαφές ότι θα επέστρεφαν στη βάση τους όταν εξέλειπαν οι λόγοι παρουσίας τους εκεί.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν ωστόσο στο in ότι στην Κάρπαθο έχει αποφασιστεί για την ασφάλεια της περιοχής να υπάρχει μόνιμα ένα ζεύγος μαχητικών Mirage 2000-5, ή και άλλου τύπου μαχητικού ανάλογα με τις διαθεσιμότητες.

Με τις ίδιες πηγές να υπογραμμίζουν ότι ο σχεδιασμός των Ενόπλων Δυνάμεων δεν επιτρέπει κενά στην άμυνα της χώρας, έστω και αν κάποιοι επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την ολοκλήρωση της αποστολής ως «υποχώρηση» στις τουρκικές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν συστοιχία Patriot μεταφέρθηκε στην Κάρπαθο, με το βλέμμα την προστασία της Σούδας, με την Τουρκία να αντιδρά και εντός του ΝΑΤΟ και να μην λαμβάνει υποστήριξη. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε με βάση και τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς για την αντιμετώπιση της κατάστασης και δεν σχετιζόταν με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως καμία σύνδεση με αυτές δεν έχει και η αποχώρηση τους.

Αντίστοιχα η μεταφορά δεύτερης συστοιχίας Patriot στη βόρεια Ελλάδα έγινε μετά από αίτημα της Βουλγαρίας για συνδρομή στην αεράμυνα της, επίσης στη σκιά του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν και επίσης δεν είχε σύνδεση με τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας.

Στο ίδιο πλαίσιο είχε αποφασιστεί δύο ζεύγη F-16 μετασταθμεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία επίσης οδεύουν προς την ολοκλήρωση της αποστολής τους. Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή των F-16 στην Κύπρο αναμένεται η αποστολή άλλου ζεύγους μαχητικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τις αναφορές περί «υποχωρητικότητας» σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, κάνοντας λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» και «δήθεν ειδικούς».

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση».

Συνεχίζεται η συζήτηση για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Το κλίμα στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ τόσο της Τουρκίας όσο και της Ελλάδας, με αφορμή τις στοχευμένες διαρροές της Άγκυρας για το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» εκρηκτικό. Και ευνοεί τη σεναριολογία.

Να χαμηλώσουν τους τόνους επιχείρησαν την Δευτέρα, με την παρουσία τους στο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών», τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και η Υφυπουργός, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους πως πριν την οιαδήποτε κρίση θα πρέπει να δούμε το τελικό κείμενο.

Γεραπετρίτης: Πιθανό να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης

Απαντώντας στο αν θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας, ο Γεραπετρίτης απάντησε ότι «αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι», σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης». Επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι θέσεις που εκφράζει η Τουρκία με τη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν είναι καινούριες.

Την ίδια στιγμή έστειλε εκ νέου μήνυμα πως «ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μία μονομερή ενέργεια, η οποία δεν θα έχει κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο, αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας επιβάλλει μόνον σε κράτη, τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα έρεισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά ταύτα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, έχει πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε».

Ο Γεραπετρίτης επιμένει ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα fora, έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις» για να σημειώσει ότι «έχει και η Ελλάδα έναν πάρα πολύ ισχυρό λόγο σε διεθνείς οργανισμούς. Εξάλλου, για να πούμε και αυτό, η όποια αντίδραση της Τουρκίας έρχεται ακριβώς σε απάντηση δικών μας ενεργειών».

Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια

«Σε ποια άλλη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, κατά τη διάρκεια των «ήρεμων νερών», η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να θέσει τα επιχειρήματα, τα οποία θέσαμε την τελευταία τριετία στο τραπέζι και να αναπτύξουμε τις συμμαχίες, τις οποίες έχουμε; Γιατί την τελευταία τριετία είχαμε Θαλάσσιο Χωροταξικό; Γιατί είχαμε τα Θαλάσσια Πάρκα; Γιατί είχαμε στην πραγματικότητα την απάντηση επί του πεδίου σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες και τα επιχειρήματα σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεραπετρίτης.

Την ίδια στιγμή υπενθύμισε τη συμμαχία με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία, υποστηρίζοντας ότι «το αποτύπωμα της Ελλάδας, σήμερα είναι μεγαλύτερο από ποτέ».

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ σε αυτές τις κινήσεις βοήθησε το ότι «τα «ήρεμα νερά» δεν είναι αυτοσκοπός. Τα «ήρεμα νερά» υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε πιο μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους, και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. «Ήρεμα νερά» όμως τι δεν σημαίνει; «Ήρεμα νερά» δεν σημαίνει αδράνεια».

Το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος

Ο Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα λέγοντας ότι «εάν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις, τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη-ακόμη να φέρει και καινούριες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί, και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά ένδειξη αδυναμίας».

Θα συζητηθούν ποτέ οι θαλάσσιες ζώνες;

Επιχειρώντας να απαντήσει στο γιατι Αθήνα και Άγκυρα δεν έχουν καταφέρει να ξεκινήσουν το διάλογο για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «οφείλεται σε ένα και μόνο γεγονός. Στο ότι η θέση μας, η εθνική θέση που εκφράζει η ελληνική Πολιτεία, είναι ότι εμείς συζητούμε μόνον το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Δεν συζητούμε κανένα άλλο ζήτημα, το οποίο πολλώ δε μάλλον ανάγεται στην κυριαρχία της χώρας», για να καταλήξει στο ότι «από τη στιγμή που δεν υπάρχει μία κοινή αφετηριακή θέση, δεν μπορεί να προχωρήσει η συζήτηση».

Στο αν αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο να συζητήσουμε, ο Γεραπετρίτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης, να υπάρξει συνυποσχετικό και να υπάρξει απόφαση του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Αυτό θα λύσει τις διαφορές μας. Έως τότε, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πράττουμε είναι με υπευθυνότητα και σύνεση να στεκόμαστε απέναντι στα βάρη, τα οποία κατά μείζονα λόγο έχουμε κληρονομήσει».

Δεν μπορούμε να τοποθετηθόυμε πριν δούμε το τελικό κείμενο λέει η Παπαδοπούλου

Ερωτηθείσα σχετικά με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», στο πλαίσιο της παρουσίας της στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ξεκαθάρισε με τη σειρά της ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τοποθετηθεί πριν δει το ακριβές περιεχόμενο του τουρκικού νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα αντιδράσει ανάλογα με όσα προβλέπονται, υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Τόνισε δε ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα κατοχυρωμένα δικαιώματα, σημειώνοντας πως ούτε η Τουρκία πρόκειται να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις της, ούτε η Ελλάδα τα δικαιώματά της.

Και επεσήμανε ότι προϋπόθεση για μια ήρεμη ελληνοτουρκική σχέση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός των βασικών συμφερόντων κάθε πλευράς.

Business
Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Business
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Σύνταξη
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Σύνταξη
Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Σύνταξη
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Άκης Στρατόπουλος
Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ελλάδα 19.05.26

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Σύνταξη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Σύνταξη
Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Αναζητούν επιζώντες 19.05.26

Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία

Σύνταξη
«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 19.05.26

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Σύνταξη
Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
Ελλάδα 19.05.26 Upd: 15:02

Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF – Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Τραγική κατάσταση 19.05.26

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο - Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF για τη νέα εντολή εκκένωσης λιβανικών πόλεων και χωριών

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Σύνταξη
Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Υπηρεσίας ασφαλείας 19.05.26

Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

