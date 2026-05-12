Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Επιστολή στον ΟΗΕ απέστειλε η Τουρκία με την οποία επιχειρεί να απαντήσει στην έσταση της Ελλάδας για τη χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά».

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ έχει ημερομηνία 8 Μαΐου και έχει στόχο να υπερασπιστεί τον όρο ως «καθιερωμένη και γεωγραφικά ακριβή έκφραση» που συνάδει πλήρως με τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, καλώντας όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν τη χρήση του.

Περιγραφικός ο όρος «Τουρκικά Στενά», λέει η Τουρκία

Στην επιστολή της, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι ο όρος «Τουρκικά Στενά», που αναφέρεται στον Βόσπορο και τα Δαρδανέλλια, είναι «περιγραφικός, γεωγραφικά ορθός και πλήρως σύμφωνος με τη Σύμβαση του Μοντρέ», δεδομένου ότι και τα δύο στενά βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός του εδάφους και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

«Εάν ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του εδάφους ενός κράτους, η επίσημη ονομασία που καθορίζεται από την αρμόδια εθνική αρχή μπορεί φυσικά να χρησιμοποιείται σε επίσημες δηλώσεις», ανέφερε η αποστολή.

Η Άγκυρα θέλει με την εν λόγω επιστολή, όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ να απορρίψει επίσης το νομικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι η ίδια η ορολογία της Σύμβασης του Μοντρέ, «τα στενά», μαζί με τις συγκεκριμένες ονομασίες για τον Βόσπορο, τη Θάλασσα του Μαρμαρά και τα Δαρδανέλλια, υπονοούσε ότι ο όρος «τουρκικά στενά» δεν ήταν σύμφωνος με τη Σύμβαση.

Η επιστολή της Τουρκίας ανέφερε ότι η σύμβαση θεσπίζει το «νομικό καθεστώς που διέπει τη διέλευση μέσω του Βοσπόρου, της Θάλασσας του Μαρμαρά και των Δαρδανελίων», αλλά ότι «πέραν αυτού του σκοπού, η σύμβαση δεν αποσκοπεί στην τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων».

Την ίδια στιγμή Άγκυρα υποστηρίζει ότι εφάρμοζε τη Σύμβαση του Μοντρέ «με σχολαστικότητα και αμεροληψία» για περίπου 90 χρόνια.

Ο όρος χρησιμοποιείται σύμφωνα με την Άγκυρα

Η επιστολή σημείωσε ότι ο όρος «τουρκικά στενά» χρησιμοποιείται με συνέπεια σε διεθνή έγγραφα εδώ και πολλά χρόνια, συμπεριλαμβανομένων κειμένων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και του ΝΑΤΟ.

Η δήλωση της Τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τέλη Απριλίου

Όπως επισημαίνεται στα τουρκικά ΜΜΕ, η επιστολή έρχεται να απαντήσει στην ένσταση που διατύπωσε ο αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Ιωάννης Σταματέκος, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 29 Απριλίου σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των θαλάσσιων οδών.

Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω συνεδρίαση ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ Αχμέντ Γιλντίζ επισήμανε ότι «η Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των πλοίων μέσω αυτών των θαλάσσιων οδών», προσθέτοντας ότι «το καθεστώς διέλευσης μέσω των Τουρκικών Στενών ρυθμίζεται από τη Σύμβαση του Μοντρέ, η οποία καθιερώνει μια πολιτική και στρατιωτική ισορροπία στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ των παράκτιων και των μη παράκτιων χωρών από το 1936».

Η παρέμβαση της Ελλάδας

Απαντώντας, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος, είχε τονίσει ότι «η Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 είναι το μοναδικό διεθνές νομικό κείμενο που ρυθμίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και στον Βόσπορο, και εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτά».

Ο κ. Σταματέκος σημείωσε ακόμη ότι «ο σεβασμός της ορολογίας της Σύμβασης του Μοντρέ αποσκοπεί στη διατήρηση και την επιβεβαίωση αυτής της ελευθερίας που κατοχυρώνεται σε αυτήν».

Και κατέληγε υπογραμμίζοντας πως «η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, όσον αφορά στο καθεστώς των Στενών. Η ορολογία σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μοντρέ είναι «τα Στενά», και συγκεκριμένα «Στενά των Δαρδανελίων, της Θάλασσας του Μαρμαρά και του Βοσπόρου»».

«Ατυχής» η παρέμβαση της Ελλάδας λέει η Τουρκία

Σύμφωνα με την Turkiye η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας χαρακτήρισε την παρέμβαση της Ελλάδας ως «ατυχή», λέγοντας ότι «αποσπούσε την προσοχή από τα βασικά ζητήματα» και εξυπηρετούσε «εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς αντί για τους στόχους της συζήτησης».

Η Άγκυρα επιμένει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο βάσει της «κυριαρχίας και δικαιοδοσίας» της και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να «αναγνωρίσουν και να σεβαστούν» την καθιερωμένη και νόμιμη χρήση της έκφρασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία κάνει λόγο σε επιστολή της στον ΟΗΕ για «τουρκικά στενά» επιχειρώντας να επιβάλει τον όρο.