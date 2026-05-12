Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12 Μαΐου 2026, 19:04

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Επιστολή στον ΟΗΕ απέστειλε η Τουρκία με την οποία επιχειρεί να απαντήσει στην έσταση της Ελλάδας για τη χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά».

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ έχει ημερομηνία 8 Μαΐου και έχει στόχο να υπερασπιστεί τον όρο ως «καθιερωμένη και γεωγραφικά ακριβή έκφραση» που συνάδει πλήρως με τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, καλώντας όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν τη χρήση του.

Περιγραφικός ο όρος «Τουρκικά Στενά», λέει η Τουρκία

Στην επιστολή της, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι ο όρος «Τουρκικά Στενά», που αναφέρεται στον Βόσπορο και τα Δαρδανέλλια, είναι «περιγραφικός, γεωγραφικά ορθός και πλήρως σύμφωνος με τη Σύμβαση του Μοντρέ», δεδομένου ότι και τα δύο στενά βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός του εδάφους και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

«Εάν ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του εδάφους ενός κράτους, η επίσημη ονομασία που καθορίζεται από την αρμόδια εθνική αρχή μπορεί φυσικά να χρησιμοποιείται σε επίσημες δηλώσεις», ανέφερε η αποστολή.

Η Άγκυρα θέλει με την εν λόγω επιστολή, όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ να απορρίψει επίσης το νομικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι η ίδια η ορολογία της Σύμβασης του Μοντρέ, «τα στενά», μαζί με τις συγκεκριμένες ονομασίες για τον Βόσπορο, τη Θάλασσα του Μαρμαρά και τα Δαρδανέλλια, υπονοούσε ότι ο όρος «τουρκικά στενά» δεν ήταν σύμφωνος με τη Σύμβαση.

Η επιστολή της Τουρκίας ανέφερε ότι η σύμβαση θεσπίζει το «νομικό καθεστώς που διέπει τη διέλευση μέσω του Βοσπόρου, της Θάλασσας του Μαρμαρά και των Δαρδανελίων», αλλά ότι «πέραν αυτού του σκοπού, η σύμβαση δεν αποσκοπεί στην τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων».

Την ίδια στιγμή Άγκυρα υποστηρίζει ότι εφάρμοζε τη Σύμβαση του Μοντρέ «με σχολαστικότητα και αμεροληψία» για περίπου 90 χρόνια.

Ο όρος χρησιμοποιείται σύμφωνα με την Άγκυρα

Η επιστολή σημείωσε ότι ο όρος «τουρκικά στενά» χρησιμοποιείται με συνέπεια σε διεθνή έγγραφα εδώ και πολλά χρόνια, συμπεριλαμβανομένων κειμένων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και του ΝΑΤΟ.

Η δήλωση της Τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τέλη Απριλίου

Όπως επισημαίνεται στα τουρκικά ΜΜΕ, η επιστολή έρχεται να απαντήσει στην ένσταση που διατύπωσε ο αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Ιωάννης Σταματέκος, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 29 Απριλίου σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των θαλάσσιων οδών.

Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω συνεδρίαση ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ Αχμέντ Γιλντίζ επισήμανε ότι «η Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των πλοίων μέσω αυτών των θαλάσσιων οδών», προσθέτοντας ότι «το καθεστώς διέλευσης μέσω των Τουρκικών Στενών ρυθμίζεται από τη Σύμβαση του Μοντρέ, η οποία καθιερώνει μια πολιτική και στρατιωτική ισορροπία στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ των παράκτιων και των μη παράκτιων χωρών από το 1936».

Η παρέμβαση της Ελλάδας

Απαντώντας, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος, είχε τονίσει ότι «η Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 είναι το μοναδικό διεθνές νομικό κείμενο που ρυθμίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελίων, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και στον Βόσπορο, και εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτά».

Ο κ. Σταματέκος σημείωσε ακόμη ότι «ο σεβασμός της ορολογίας της Σύμβασης του Μοντρέ αποσκοπεί στη διατήρηση και την επιβεβαίωση αυτής της ελευθερίας που κατοχυρώνεται σε αυτήν».

Και κατέληγε υπογραμμίζοντας πως «η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, όσον αφορά στο καθεστώς των Στενών. Η ορολογία σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μοντρέ είναι «τα Στενά», και συγκεκριμένα «Στενά των Δαρδανελίων, της Θάλασσας του Μαρμαρά και του Βοσπόρου»».

«Ατυχής» η παρέμβαση της Ελλάδας λέει η Τουρκία

Σύμφωνα με την Turkiye η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας χαρακτήρισε την παρέμβαση της Ελλάδας ως «ατυχή», λέγοντας ότι «αποσπούσε την προσοχή από τα βασικά ζητήματα» και εξυπηρετούσε «εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς αντί για τους στόχους της συζήτησης».

Η Άγκυρα επιμένει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο βάσει της «κυριαρχίας και δικαιοδοσίας» της και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να «αναγνωρίσουν και να σεβαστούν» την καθιερωμένη και νόμιμη χρήση της έκφρασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία κάνει λόγο σε επιστολή της στον ΟΗΕ για «τουρκικά στενά» επιχειρώντας να επιβάλει τον όρο.

Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Διπλωματία 11.05.26

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Πολιτική 27.04.26

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Διπλωματία 25.04.26

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Διπλωματία 25.04.26

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Διπλωματία 25.04.26

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Διπλωματία 25.04.26

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Κόσμος 12.05.26

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Ελλάδα 12.05.26

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Ποδόσφαιρο 12.05.26

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ

Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Πολιτική 12.05.26

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ελλάδα 12.05.26

Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα – «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο», λένε οι συγγενείς του

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αιφνιδιάσουν τον 2οχρονο.

Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife

Η Alter Ego Ventures, ο επενδυτικός βραχίονας της Alter Ego Media αποκτά το 10% της FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GΥMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που εκμεταλλεύεται τα γυμναστήρια Alterlife – Το τίμημα

Πρωταθλητές & ουραγοί 12.05.26

Rainbow Map 2026: Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες της Ευρώπης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα – Η θέση της Ελλάδας

Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς και οι πιο επικίνδυνες χώρες στην Ευρώπη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα το 2026 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Rainbow Map

Ελλάδα 12.05.26

Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Η μητέρα της 28χρονης λέει πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια

Ταμείο Ανάκαμψης 12.05.26

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Κρίση στη «Βασίλισσα» 12.05.26

Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η αγωνιστική κατάρρευση, το επεισόδιο Τσουαμενί – Βαλβέρδε και τα σενάρια επιστροφής του Μουρίνιο φέρνουν καταιγιστικές εξελίξεις στη «βασίλισσα» πριν το τέλος της σεζόν

Euroleague 12.05.26

Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στην Αθήνα και δεν θα παρακολουθήσει από κοντά το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Επικαιρότητα 12.05.26

Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης με το Ταμείο Ανάκαμψης - Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ

Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Ελλάδα 12.05.26

Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα

«Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία» επισήμανε στις δηλώσεις του ο Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης

Επιδοτήσεις 12.05.26

Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ανησυχία για το μέλλον των επιδοτήσεων απασχόλησε την κοινή συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2023 που τώρα ζητείται να επιστραφούν.

