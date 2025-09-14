Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Δημοσιεύτηκε στον ΟΗΕ η επιστολή της Ελλάδας, η οποία απορρίπτει ως αβάσιμη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα».
Η επιστολή με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου απαντά στη λιβυκή επιστολή της 27ης Μαΐου και δίνει αναλυτικές τοποθετήσεις σε όλα τα ζητήματα που έθεσε η Λιβύη.
Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.
Για τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου
Η Ελλάδα «απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς της Λιβύης κατά της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου 2020.
Η παρούσα συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ κρατών με αντικριστές ακτές και σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας…».
Για τους ισχυρισμούς της Λιβύης σχετικά με τις διεθνείς προσφορές
«Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας για διεθνή πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη χορήγηση και χρήση αδειών εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, καθώς και σχετικά με τις ήδη χορηγηθείσες άδειες και τις σχετικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, στερούνται κάθε νομικής βάσης και αγνοούν το γεγονός ότι οι ανωτέρω περιοχές υπάγονται αποκλειστικά στην ελληνική δικαιοδοσία», τονίζει η Αθήνα.
Για την ΑΟΖ στο Ιόνιο
Σε άλλο σημείο της ρηματικής διακοίνωσης, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι: «Σχετικά με την πρόσφατη ανακήρυξη από την Ελλάδα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους, των Ιονίων Νήσων και έως το Ακρωτήριο Ταίναρο στην Πελοπόννησο, μέσω του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 33/2025 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 59/Α/17.04.2025), η Μόνιμη Αντιπροσωπεία επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι ο ισχυρισμός της Λιβύης ότι η ζώνη αυτή παραβιάζει την ηπειρωτική της υφαλοκρηπίδα είναι εντελώς αβάσιμος».
«Αβάσιμη και παράνομη» η θέση της Λιβύης
«Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη, όσον αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της, την ‘επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα’, καθώς και τις σχετικές συντεταγμένες και τον χάρτη», τονίζεται στη ρηματική διακοίνωση.
«Η ελληνική πλευρά εκφράζει, για άλλη μια φορά και διατηρώντας όλα τα δικαιώματά της, την ετοιμότητά της να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη λιβυκή πλευρά για την οριοθέτηση των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών τους, με βάση το διεθνές δίκαιο», καταλήγει η Αθήνα.
