Ελλάδα και Λιβύη ορίζουν τεχνικές επιτροπές για συνομιλίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών

Σε νέα φάση δείχνουν να μπαίνουν οι σχέσεις Αθήνας – Τρίπολης, μετά και το τελευταίο ταξίδι του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη και τις επαφές που είχε με την κυβέρνηση Ντμπέιμπα.

Η Ελλάδα μετά την επίσκεψη είχε ενημερώσει την Τρίπολη για τη σύνθεση της τεχνικής επιτροπής που θα λάβει μέρος σε ενδεχόμενες συνομιλίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Λιβύης, ενώ τη δική της της τεχνική επιτροπή αναμένεται να συστήσει και η Λιβύη.

Ένα ακόμα βήμα στην προσέγγιση των δύο χωρών, που οι σχέσεις τους είχαν παγώσει μετά την υπογραφή από την κυβέρνηση Σάραζ το 2019 του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη

Υπενθυμίζεται ότι ο Γεραπετρίτης μετά την επίσκεψη του στην Τρίπολη στις 15 Ιουλίου και τις επαφές του με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου, τον πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ της δυτικής Λιβύης, είχε αναφέρει σε δήλωση του (ΕΡΤ) πως «επανατοποθετήσουμε σε τροχιά τα μείζονα ζητήματα που μας αφορούν, το μεταναστευτικό, το διμερές εμπόριο και βεβαίως την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών».

Ο Λίβυος ΥΠΕΞ Ταχέρ αλ Μπαούρ είχε εκφράσει την ελπίδα για επανεκκίνηση των ελληνολιβυκών σχέσεων σε στέρεες βάσεις, ενώ ο Γεραπετρίτης σημείωνε πως «δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην μπορεί να επιλυθεί μέσω διαλόγου».

Στις επαφές του της 15ης Ιουλίου στην Τρίπολη ο Γεραπετρίτης είχε αναφέρει στους συνομιλητές του ότι η Ελλάδα επιδιώκει να επιλύσει κάθε ζήτημα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με γειτονικές της χώρες, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Και είχε συμφωνηθεί η «ετοιμότητα Ελλάδας και Λιβύης, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, να συζητήσουν για οριοθέτηση ΑΟΖ στο προσεχές μέλλον».

Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη βάση του διεθνούς δικαίου

Με το Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει ωστόσο ως προς την προκήρυξη διαγωνισμού για έρευνες εξόρυξης υδρογονανθράκων σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, ότι «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα βάσει Διεθνούς Δικαίου και δεν ενεργεί εις βάρος τρίτων».

Για τις σχέσεις Ελλάδας – Λιβύης ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και τη Δευτέρα σε ερωτηθείς σχετικά σημειώνοντας πως «η προσπάθειά μας ήταν να αναβαθμίσουμε τη σχέση μας με τη Λιβύη και στα δύο επίπεδα».

Ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη Λιβύη «μία χώρα ειδικών συνθηκών» καθώς «είναι χωρισμένη στα δύο, έχει πρακτικά δύο κυβερνήσεις, βρίσκεται σε συνθήκες πολύ μεγάλης πίεσης. Η αναγνωρισμένη κυβέρνηση της δυτικής Λιβύης, δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από στρατεύματα άτακτα. Άρα είναι μία χώρα, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες».

Είχε επισημάνει δε ότι πλέον η Ελλάδα είναι σε θέση να συνομιλεί με τη δυτική Λιβύη, «έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Να γίνει δηλαδή αυτό, το οποίο προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο». Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ δε το επόμενο διάστημα αναμένονται και επισκέψεις Λίβυων αξιωματούχων στην Αθήνα.

Η μέση γραμμή

Σημαντικό για το Γεραπετρίτη είναι παρά τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Λιβύης που εκφράστηκαν στις ρηματικές διακοινώσεις της που κατατέθηκαν στον ΟΗΕ, μετά την ανακοίνωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα και την προκύρηξη του διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, είναι ότι «η Λιβύη έχει προκηρύξει οικόπεδα, τα οποία είναι νοτίως της δικής μας μέσης γραμμής».

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in ότι ακόμα δεν έχει οριστεί η συνάντηση των τεχνικών επιτροπών.