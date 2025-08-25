newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Ο Γεραπετρίτης απαντά σε Καραμανλή – Σαμαρά – Δένδια: Η περίοδος της παθητικότητας έχει περάσει ανεπιστρεπτί
Διπλωματία 25 Αυγούστου 2025 | 12:38

Ο Γεραπετρίτης απαντά σε Καραμανλή – Σαμαρά – Δένδια: Η περίοδος της παθητικότητας έχει περάσει ανεπιστρεπτί

Ο Γεραπετρίτης απάντησε στην κριτική περί κατευνασμού, ενώ αναφέρθηκε και στον κανονισμό SAFE της ΕΕ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Spotlight

Απαντήσεις στην κριτική και τους ισχυρισμούς που δέχεται τόσο από Σαμαρά – Καραμανλή, αλλά και από την αντπολίτευση, περί «πολιτικής κατευνασμού» απέναντι στην Τουρκία έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά αναάμβάνει πρωτοβουλίες που δεν είχαν υπάρξει ποτέ στο παρελθόν και για αυτό υπάρχει αντίδραση. Ο Γεραπετρίτης απάντησε και στις επικρίσεις του Νίκου Δένδια για το SAFE σημειώνοντας πως η Ελλάδα δημιούργησε βέτο εκεί που δεν προβλεπόταν.

Σε συνέντευξη του στο OPEN, ο Υπουργός Εξωτερικών επέμεινε σαφώς πως η Ελλάδα θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν θα δεχθεί καμία παραβίαση της κυριαρχίας της.

Γεραπετρίτης για Καραμανλή – Σαμαρά

Ο Γεραπετρίτης επέλεξε μάλιστα να είναι ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στις θέσεις που έχουν εκφράσει κατά καιρούς Σαμαράς και Καραμανλής, ενώ επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση, η οποία όπως είπε έχει κυβερνήσεις, τονίζοντας αναφορικά με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Θαλάσσια περιβαλλοντικά Πάρκα και την προκήρυξη των θαλάσσιων οικοπέδων, πως η «Ελλάδα μετά από 50 χρόνια όπου καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να καταγράψει σε διεθνή οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανώτατα όρια της δυνητικής υφαλοκρηπίδας».

Όπως είπε «ακόμα και οι αντιδράσεις οι οποίες προκύπτουν προκύπτουν από ελληνική πρωτοβουλία».

Αναφέρθηκε στις συμμαχχίες που έχει αναπτύξει η Αθήνα στην ΕΕ, στις χώρες του Κόλπου, τον Αραβικό κόσμο και το Ισραήλ, διαμηνύοντας προς «η περίοδος της παθητικότητας έχει περάσει ανεπιστρεπτί».

Καρφιά

«Καρφώνοντας» τις προηγούμενες κυβερνήσεις ο Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η Ελλάδα για πολλά χρόνια είχε το σύνδρομο του «σκαντζόχοιρου». «Δεν θέλαμε να πλησιάσουμε την Τουρκία για να μην μας χτυπήσουν τα αγκάθια. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή» για ν απροσθέσει πως η Ελλάδα πλέον έχει μια «αυτόνομη πολιτική» και δεν εταιροκαθορίζεται. Σημειώνοντας πως αυτή στηρίζεται στην ισχυρή άμυνα, την ανθεκτική οικονομία και σε μια διπλωματία που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Ξεκαθάρισε δε με νόημα ότι ο ίδιος εφαρμόζει την διπλωματική γραμμή η οποία αποφασίζεται από τον πρωθυπουργό και το ΚΥΣΕΑ.

Σε καλύτερη θέση η Ελλάδα

Ο Γεραπετρίτης επέμεινε δε ότι η Ελλάδα σήμερα «βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση» από ότι ήταν πριν από τρία χρόνα, υπενθυμίζοντας ότι οι 7.000 παραβιάσεις, οι χιλιάδες παράτυποι μετανάστες, αποτελούν παρελθόν, ενώ με τη συμφωνία για τη βίζα εξπρές για τους τούρκους πολίτες τα νησιά έχουν ζωή όλο το χρόνο.

«Δεν είμαστε αφελείς να περιμένουμε ότι σε δύο χρόνια θα αλλάξει μια πολιτική 50 ετών. Εκείνο το οποίο ευχόμαστε και λέμε είναι το εξής απλό, ότι εμείς θα έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία» ώστε να μην παράγονται κρίσεις, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών.
Απαντώντας στο αν άλλαξε ρητορική λόγω Σαμαρά – Καρμανλή ο Γεραπετρίτης απάντησε αρνητικά σημειώνοντας πως «γνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη διαχρονική στρατηγική. Δεν έχει αλλάξει την στρατηγική της από το διάστημα των δύο τελευταίων ετών. Εάν με ρωτάτε αν περίμενα ότι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη θα εγκατέλειπε τη θεωρία περί Γαλάζιας Πατρίδας και τα υπόλοιπα δεν το περίμενα».

Καμία παραχώρηση

Υποστήριξε ωστόσο ότι η χώρα «χωρίς καμία απολύτως παραχώρηση σε ότι αφορά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, χωρίς καμία απολύτως συζήτηση για την κυριαρχία μας, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε διάθεση κατευνασμού», όπως είπε, είναι σε πάρα πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με ότι ο ίδιος παρέλαβε.

Όσο για την κριτική επέμεινε πως αυτή είναι «καλοδεχούμενη» ωστόσο σύμφωνα με το Γεραπετρίτη πρέπει να «δεχτούμε ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δεν είχαν ληφθεί στο παρελθόν», όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, τα Θαλάσσια Πάρκα και η κήρυξη θαλάσσιων οικοπέδων.

Για να επισημάνει πως τόσο η Γαλάζια Πατρίδα, οι «γκρίζες ζώνες», αλλά και τα περί αποστρατικοποίησης είναι θέσεις της Τουρκίας που δουλεύοντα από το ’90.

«Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως αναβάθμιση των αξιώσεων την τελευταία διετία» σημείωσε ο Γεραπετρίτης.

Γεραπετρίτης για SAFE και Δένδια

Όσον αφορά την τοποθέτηση Δένδια για το SAFE στη Βουλή, κατά την οποία ανέφερε ότι θα ηθελε περισσότερα αλλά δεν το διαπραγματεύτηκε εκείνος, καθώς και ότι το πρόγραμμα είναι μία «κερκόπορτα» εισόδου της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, υποστήριξε πως «στην περίπτωση των εξοπλιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο συνέβη ήταν μία σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας».

Όπως είπε «πρόκειται για την ψήφιση ενός κανονισμού ο οποίος δεν απαιτεί ομοφωνία. Δεν υπάρχει βέτο». Ωστόσο όπως είπε η Ελλάδα κατάφερε «να περιληφθεί στον κανονισμό ρητά ότι οι οποιεσδήποτε τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν μόνο στο μέτρο που δεν αντιστρατεύονται εθνικά συμφέροντα. Και είναι προφανές ότι αν μια χώρα έχει απειλή πολέμου κατά άλλης χώρας, εξ ορισμού και αντικειμενικά αντιστρατεύεται εθνικά συμφέροντα. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είπαμε το ακόλουθο για να συμμετέχει μια τρίτη χώρα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να έχει υπάρξει μια διμερής συμφωνία συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με την τρίτη χώρα. Άρα δεν είναι αυτόματη η ένταξη της Τουρκίας, αλλά προϋποθέτει μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Σε αυτήν την συμφωνία η Ελλάδα διαθέτει βέτο».

Η Ελλάδα δημιούργησε βέτο

Σύμφωνα δε με τον Υπουργό Εξωτερικών, «η Ελλάδα σήμερα έχει καταφέρει να έχει βέτο στην συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά, εκεί που δεν προβλεπόταν».

Έφερε δε ως παράδειγμα την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου της ΕΕ, κ. Κουμπίλιους σε σχετική ερώτηση στον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργο Αυτιά πως «καμία χώρα δεν θα μπει στον ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό εάν αντιστρατεύεται εθνικά συμφέροντα κρατών μελών και είπε επίσης ότι για να γίνει αυτό απαιτείται με βάση το άρθρο 17 του Κανονισμού, απαιτείται να υπάρξει διμερής συμφωνία στην οποία όλοι πρέπει να συμφωνήσουν», δικαιώνοντας σύμφωνα με τον ίδιο την ελληνική εξωτερική πολιτική, «η οποία δημιούργησε ένα βέτο εκεί που δεν υπήρχε».

Το καλώδιο θα γίνει

Όσον αφορά το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ο Γεραπετρίτης επέμεινε πως είναι «ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα συνεχιστεί κανονικά».

Επανέλαβε πως η «έρευνα και πώληση ηλεκτρικών καλωδίων είναι κάτι το οποίο προστατεύεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί να παρεμποδιστεί».

Για να προσθέσει πως εάν η Τουρκία, «η οποία φιλοδοξεί να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί ότι θα πρέπει να παρεμποδίσει ένα ευρωπαϊκό έργο, θα αναλάβει και το τίμημα».

Ενώ επανέλαβε αρκετές φορές πως αν υπάρξει η αντίδραση από την Άγκυρα «η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει κανένα δικαίωμα, το οποίο απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Θα ασκήσει όλα της τα δικαιώματα στο πεδίο υπό οποιαδήποτε συνθήκη».

Ελλάδα και Λιβύη

Ο Γεραπτρίτης υπεραμύνθηκε των διπλωματικών κινήσεων της κυβέρνησης και έναντι της Λιβύης, σημειώνοντας πως η «Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία σήμερα μπορεί να ομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές της Λιβύης».

Επεσήμανε πως οι ροές από το Τομπρούκ έχουν «ελαχιστοποιηθεί χάρη στην καλή συνεργασία η οποία έχει υπάρξει».
Την ίδια στιγμή σημείωσε πως η Ελλάδα σήμερα συνομιλεί και με τη δυτική Λιβύη, με στόχο να προχωρήσει και μια οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Τα οικόπεδα της Λιβύης νοτίως της μέσης γραμμής που αναγνωρίζει η Ελλάδα

Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μεγαλύτερη διείσδυση στη Λιβύη επεσήμανε πως παρά τις ρηματικές διακοινώσεις «η Λιβύη έχει προκηρύξει οικόπεδα τα οποία είναι νοτίως της δικής μας μέσης γραμμής».

Σύμφωνα με το Γεραπετρίτη «ο καθένας μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αξιώσεις» και πως «όλες οι χώρες μπορεί να έχουν μία μαξιμαλιστική αξίωση σε ότι αφορά τη δυνητική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Πράγματι, η Λιβύη έστειλε μία πολύ μεγάλη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, έτσι ώστε όταν έρθει με όλες τις ερωτήσεις η ώρα της συζήτησης συζητήσεις μπορούν να διαπραγματευτούν». Τόνισε ωσστόσο ότι «η προκήρυξη οικοπέδων από την πλευρά της Λιβύης είναι κάτω από την ελληνική μέση γραμμή» παρότι αγγίζουν κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου, της Ιταλίας και της Μάλτας.

