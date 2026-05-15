«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15 Μαΐου 2026, 08:00

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανάλυση
Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Τι συμβαίνει με τα ελληνοτουρκικά; Τι θα φέρει το νομοσχέδιο που θα ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση μετά το μπαϊράμι; Επιστρέφει η ένταση ενόψει εκλογών και αλλάζει την ατζέντα;

Τα ερωτήματα προέκυψαν με αιχμή τις διαρροές στην Τουρκία, περί του νομοσχεδίου για το ιδεολόγημα «Γαλάζια Πατρίδα», που εκφράζει τις πλέον μαξιμαλιστικές θέσεις της Άγκυρας στο πεδίο των αξιώσεων της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ένα νομοσχέδιο που κατά τα τουρκικά ΜΜΕ έχει συνταχθεί με τη συμβολή και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας και θα υποστηριχθεί στην εφαρμογή των τετελεσμένων που θα επιδιώξει να επιφέρει από τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Διαρροές που σαφώς μεταφράστηκαν και μεταδόθηκαν στην Ελλάδα. Υπηρετώντας το σκοπό τους.

Σε μία περίοδο που η Ελλάδα μπαίνει για τα καλά σε μία προεκλογική περίοδο, ακολουθούμενη από σκάνδαλα, ακρίβεια και αναζητά την αντιπολίτευση.

Ενώ η Τουρκία προσπαθεί ακόμα να διαχειριστεί στο εσωτερικό της το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Ο Γεραπετρίτης και η υπόθεση εργασίας για το τουρκικό νομοσχέδιο

Τι θα κάνετε αν η Τουρκία υλοποιήσει τις απειλές της, καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει αναλυτές, βάζοντας ενώπιον του Υπουργείου Εξωτερικών υποθετικά διλήμματα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του (στο συνέδριο Energy Transition Summit που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή) αντιστέκεται στον πειρασμό της αξιοποίησης των εθνικών θεμάτων και επιμένει στο ότι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών, Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η σημαντική διαφορά που αν δεν λυθεί «δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη και ευημερία».

Όσον αφορά το επερχόμενο τουρκικό νομοσχέδιο δηλώνει ότι δεν είναι ο ρόλος του να κάνει προβλέψεις και υπογραμμίζει πως «πρέπει πρώτα να δούμε ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο της νομοθεσίας».

Τουρκικές πηγές για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας

Αξιόπιστες τουρκικές πηγές, που μίλησαν στο in για το νομοσχέδιο αναφέρουν ότι έχουν διαρρεύσει στον Τύπο πολλές εικασίες, παραπληροφόρηση και υπερβολές σχετικά με το σχέδιο νόμου που καταρτίζει η Τουρκία για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Όπως υποστηρίζουν δε «πολλά από αυτά τα δημοσιεύματα είναι ανακριβή και παραπλανητικά».

Κατά την τουρκική άποψη το εν λόγω νομοσχέδιο είναι επί της ουσίας ένας νόμος – πλαίσιο «που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση βασικών όρων και αρχών του διεθνούς ναυτικού δικαίου στην εθνική νομοθεσία της Τουρκίας».

Στόχος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «είναι να καλυφθεί ένα μακροχρόνιο νομοθετικό κενό, καθώς το ισχύον νομικό πλαίσιο της Τουρκίας στον τομέα αυτό παραμένει κατακερματισμένο και στερείται συνολικής δομής».

Στο ίδιο πλαίσιο υπενθυμίζουν ότι «η Τουρκία δεν μπορεί να ενσωματώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) στην εθνική της νομοθεσία μέσω προσχώρησης, καθώς αποφάσισε να μην γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης».

«Ως εκ τούτου, το σχέδιο νόμου-πλαίσιο ορίζει τις διάφορες περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες των αρμόδιων τουρκικών αρχών» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Και καταλήγουν σημειώνοντας ότι «σε αντίθεση με τις εικασίες, το σχέδιο νόμου δεν περιέχει χάρτες ή γεωγραφικές συντεταγμένες. Δεν οριοθετεί θαλάσσια σύνορα ούτε επεκτείνει τα υφιστάμενα, και δεν θεσπίζει ούτε κηρύσσει νέες περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας».

Κάποιοι τούρκοι αναλυτές, μάλιστα, φτάνουν να υποστηρίζουν πως ίσως το νομοσχέδιο να ικανοποιεί τελικά την Αθήνα σε κάποιες γραμμές που θα χαράσσει.

Ενεργοί οι δίαυλοι επικοινωνίας

Την ίδια στιγμή ανώτατες διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σημειώνουν την εκτίμηση τους ότι δεν πρόκειται να προκύψει κατάσταση η οποία θα είναι μη διαχειρίσιμη. Τονίζουν δε ότι ήδη έχουν λειτουργήσει και οι δίαυλοι επικοινωνίας, με την Αθήνα να επικοινωνεί σαφώς στην Άγκυρα τις ανησυχίες της αλλά και το ότι οι εν λόγω διαρροές δεν συμβάλουν στην διατήρηση του καλού κλίματος των ήρεμων νερών.

Μέχρι εδώ καλά.

Είναι σαφές ότι η ελληνική διπλωματία επιχειρεί να μην ανεβάσει τους τόνους και επιμένει στην ψύχραιμη αντιμετώπιση των πραγμάτων.

Η Τουρκία επιμένει στις αξιώσεις της

Όσο για τις τουρκικές πηγές που μίλησαν στο in, λένε σε άριστη διπλωματική γλώσσα, ότι η Τουρκία θα επιχειρείσει να αποτυπώσει σε νόμο τις πάγιες θέσεις της, όπως αυτές προέκυψαν από το ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ενδεχομένως αφήνεται να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν και διπλωματικές διατυπώσεις περί διάθεσης προσαρμογής σε περίπτωση διαπραγμάτευσης και εξεύρεσης λύσης στη διαφορά των θαλασσίων ζωνών που διαιωνίζεται ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα.

Δεν θα υπάρχουν χάρτες στο νομοσχέδιο. Δεν θα υπάρχουν συντεταγμένες.

Άλλωστε η Άγκυρα δεν τις χρειάζεται. Τις έχει ήδη καταθέσει στον ΟΗΕ σε μία προσπάθεια να κατοχυρώσει τις αξιώσεις της και να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Δεν θα ακυρώσει το παράνομο και άκυρο – για την Αθήνα – τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Θα επιμείνει στις διατυπωμένες εδώ και καιρό θέσεις της και θα επιχειρήσει την αποτύπωση τους σε νόμο, ερμηνεύοντας το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, από τη δική της οπτική.

Αυτό που κάνει πάντα δηλαδή.

Και πάλι οι διατυπώσεις, όπως επεσήμανε ο Γεραπετρίτης και τόνιζαν διπλωμάτες στο in έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Γιατί η γλώσσα του νομοσχεδίου θα κρίνει αν και πόσο θέλει η Άγκυρα να ανεβάσει τους τόνους.

Έτος εκλογών

Το 2027 είναι έτος εκλογών τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Τουρκία. Σε καμία από τις δύο χώρες ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες εντός του 2026.

Εκλογές που σε κάθε περίπτωση θα γίνουν σε ένα δυστοπικό γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου οι σταθερές κατερρέουν και το δίκαιο του ισχυρού υπερισχύει.

Με κύριο εκφραστή αυτής της παραδοχής την πολιτική του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αναθεωρητισμός επιστρέφει, αναβαπτίζεται και γίνεται κανονικότητα.

Αθήνα και Άγκυρα αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα στην οικονομία δεδομένης και της παγκόσμιας κρίσης που έχει στη βάση της την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και τον πληθωρισμό που μειώνει την αγοραστική δύναμη, αλλά και αποφάσεων των πολιτικών του ηγεσιών. Τα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα πλήττονται σκληρά.

Η ιστορία έχει δείξει ότι τις εκλογές κρίνουν οι οικονομικές επιδόσεις των κυβερνήσεων. Και ακόμα και αν η ΝΔ σήμερα θέλει να μην βλέπει εναλλακτική, η πραγματικότητα είναι πως η εναλλακτική δημιουργείται. Άρα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα, όσο και αν θέλει να δείχνει.

Οι εσωτερικές πολιτικές ανάγκες χαράσσουν τις γραμμές της εξωτερικής πολιτικής

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα και πάλι με την εμπειρία, οι εσωτερικές πολιτικές ανάγκες, συχνά διαμορφώνουν και τις διπλωματικές κινήσεις των κυβερνήσεων.

Στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες θα επιδιώξουν στις εκλογές σταθερότητα. Και εδώ ενδέχεται να επιχειρηθεί να κεφαλαιοποιηθεί το αφήγημα της κυβέρνησης περί σταθερότητας και ισχύος.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τόσο σε αποφάσεις, όπως πχ η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης, ή η δυνατότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων νότια τις Κρήτης, ως προεκλογικό χαρτί. Η επέκταση των χωρικών υδάτων κατά το διεθνές δίκαιο είναι μονομερές δικαίωμα.

Παράλληλα η κυβέρνηση – και ο πρωθυπουργός μετ’ επιτάσεως – επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τις αγορές στα εξοπλιστικά προθώντας το αφήγημα της αύξησης της ισχύος της χώρας.

Αυξάνεται η πίεση και στην Τουρκία

Αντίστοιχα η πίεση για «πρωτοβουλίες» αυξάνεται και στην Τουρκία. Αν όχι από τις μάζες, που δεν προτεραιοποιούν τα διπλωματικά θέματα αποδεδειγμένα, σίγουρα ναι από την ελίτ. Και δη την κοσμική ελίτ.

Το ερώτημα λοιπόν παραμένει θα μπουν Αθήνα και Άγκυρα στον πειρασμό της αξιοποίησης των εθνικών θεμάτων με γνώμονα την εσωτερική πολιτική σκοπιμότητα και ποιες κινήσεις θα επιβάλλει κάτι τέτοιο;

Και εν τέλει τι θα πράξει η αντιπολίτευση; Θα επιλέξει την αντιδημοφιλή στάση να συστήσει αυτοσυγκράτηση και προετοιμασία πριν το οποιοδήποτε βήμα, ή θα στοιχηθεί με τη δημοφιλή στάση της αναζήτησης του βολικού εχθρού;

Και τι θα σημαίνει αυτό σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και με τη Μέση Ανατολή να εξελίσσεται σε κινούμενη άμμο, που απειλεί να καταπιεί και τις δύο χώρες, μέσω της οικονομίας και όχι μόνο;

Ακόμα περισσότερο πώς θα αξιοποιηθούν οι διεθνείς συνεργασίες σε ένα περιβάλλον αστάθειας και κατά πόσο οι φίλοι θα επιλεγούν με κριτήριο πόσο εχθρεύονται τους εχθρούς μας και όχι στη βάση αρχών;

Σύνδρομο καταδίωξης και blame game παραμονεύουν και αναζητούν συμμάχους σε ακραία αφηγήματα και σενάρια και οι διπλωμάτες σε Αθήνα και Άγκυρα καλούνται να αντισταθούν… Ακόμα και ενόψει εκλογών, όπου ο «συμβιβασμός» και η ψυχραιμία γίνονται ακόμα πιο αντιδημοφιλείς και δύσκολες να εφαρμοστούν έννοιες.

Τουρκικές πηγές έλεγαν στο in πως όλος αυτός ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει μοιάζει με «τυφώνα σε μπουκάλι».

Ακόμα και έτσι το στοίχημα ωστόσο είναι οι κυβερνήσεις να μην πέσουν στον πειρασμό να αφαιρέσουν το φελό.

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Σύνταξη
Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Σύνταξη
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
ΗΠΑ 15.05.26

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Σύνταξη
Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Σε δύσκολη θέση 15.05.26

Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κέρκυρα: Νέα απάτη – Πήραν από 79χρονο 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ
Στην Κέρκυρα 15.05.26

Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένο - Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν 200.000 ευρώ

«Όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης την απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και παρουσιάζονται ως αστυνομικοί που θα τους προστατεύσουν», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Σύνταξη
Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Oxford Economics 15.05.26

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Αντίο 8ωρο 15.05.26

Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία

Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Κόσμος 15.05.26

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Σύνταξη
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 15.05.26

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Καταθέσεις 15.05.26

Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

