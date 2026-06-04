Η αξιοκρατία αγνοείται στη διαιτησία της εποχής Λανουά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μεγάλος ο θόρυβος για τους πίνακες διαιτησίας της εποχής του Στεφάν Λανουά όσο κι αν κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Παραμένει άγνωστο με ποια κριτήρια η ΚΕΔ του Γάλλου χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη όλων των εποχών, όταν οι διαιτητές είναι σχεδόν ίδιοι, ενώ όσοι προωθούνται παραμένουν άγνωστα τα κριτήρια, καθώς στον κανονισμό αναφέρουν ότι «οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής και προβιβασμού/υποβιβασμού αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες παραμένουν αποκλειστικά εντός της ΚΕΔ/ΕΠΟ και του Τμήματος Διαιτησίας». Δηλαδή, τρέχα γύρευε.

Δυο χρόνια στην ΚΕΔ συμπλήρωσε ο Λανουά με συνεργάτες τον Ιταλό Βαλέρι, τον Ισπανό Αλόνσο και τους Ευθυμιάδη, Κόκοτου. Την πρώτη σεζόν δεν έκανε αλλαγές, την δεύτερη οι προσθήκες ήταν έξι και με τρείς υποβιβασμούς διαιτητών, την τρίτη (= φέτος) μόνο τέσσερις, με μόνη αποπομπή αυτή του Σιδηρόπουλου. Ουσιαστικά, έχουμε μια από τα ίδια. αν λάβουμε υπόψη ότι οι έξι «νέοι» ρέφερι της περιόδου 2025/26 σφύριξαν ελάχιστα παιχνίδια!

Μεγάλο ερώτημα αποτελεί πως γίνεται να έχουν «εξοντωθεί» οι διαιτητές ενώσεων που είναι αντιπολίτευση στην ΕΠΟ. Εξίσου μεγάλο ερώτημα πως γίνεται παιδιά παλιών διαιτητών να ανεβαίνουν με… πύραυλο τις κατηγορίες και άλλοι να μένουν κολλημένοι για πολλά χρόνια στην ίδια κατηγορία.

Προκαλεί όσο δεν παίρνει ότι επέστρεψαν διαιτητές και βοηθοί οι οποίοι πέρσι ανέβηκαν κατηγορία, όμως υποβιβάστηκαν επειδή κόπηκαν στα αγωνιστικά τεστ. Είχαν «παντρευτεί» την θέση; Δεν υπάρχουν άλλοι ικανότεροι; Αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν στέλνουν τους πάντες στο σπίτι τους και να βγάλουν τα πρωταθλήματα με αυτούς που κόβονται στα αγωνιστικά τεστ, ή με αυτούς που ανεβαίνουν με «πύραυλο» τις κατηγορίες!

Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, αν έδιναν στη δημοσιότητα τους μέσους όρους των βαθμολογών όλων των διαιτητών και των βοηθών. Μην δικαιολογηθούν ότι απαγορεύεται από την UEFA, καθώς γίνεται σε άλλες χώρες.

Άλλωστε, η UEFA δεν έχει πρώην βοηθούς διαιτητές στους πίνακες των διεθνών παρατηρητών. Στην ΚΕΔ του Λανουά υπάρχουν μέχρι και στην Super League, μέχρι και στην ΚΕΔ έχουν πρώην βοηθό, τον Ευθυμιάδη (Πιερίας) και όχι πρώην διεθνή διαιτητή! Παράλληλα πρώην διεθνείς ρέφερι και πρώην διαιτητές με μεγάλη εμπειρία δεν είναι στον πίνακα των παρατηρητών της Super League αλλά βολοδέρνουν στις μικρότερες κατηγορίες.

Δεν είναι δυνατόν ο Λανουά που κρίθηκε ανεπαρκής στην Γαλλία, να είναι ο καλύτερος αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα. Μέχρι και η εκπαίδευσή του έχει τελματώσει. Οι διαιτητές και οι βοηθοί έχουν βαρεθεί να απαντούν σε βίντεο-κουίζ, ή σε ερωτήσει. Η ανεπαρκής εκπαίδευση επιβεβαιώνεται και από το ότι η διαιτησία πάει από το καλό στο χειρότερο.