Η American Airlines αναστέλλει καλοκαιρινά δρομολόγια – Αιτία, το αυξημένο κόστος των καυσίμων

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Ακόμη μία αεροπορική εταιρεία λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει το κόστος των καυσίμων.

Η αμερικανική American Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά ορισμένα από τα δρομολόγιά της αυτό το καλοκαίρι, καθώς το υψηλό κόστος των καυσίμων για αεριωθούμενα συνεχίζει να επιβαρύνει το κόστος των αεροπορικών μεταφορών.

Ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει το κόστος των καυσίμων, επηρεάζοντας τη διεθνή αεροπλοΐα.

Σε ανακοίνωσή της, η American Airlines ανέφερε ότι είχε προσαρμόσει την υπηρεσία για «επιλεγμένες διαδρομές» τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Και πως, όσοι ταξιδιώτες που επηρεάστηκαν από τις αλλαγές θα αποζημιωθούν με εναλλακτικές ρυθμίσεις ή επιστροφές χρημάτων. Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Τέξας επικαλέστηκε αυξημένο κόστος καυσίμων και υποστήριξε ότι αυτές οι αλλαγές ήταν σύμφωνες με τις ευρύτερες τάσεις του κλάδου.

Η American δήλωσε επίσης ότι δεν μειώνει επ’ αόριστον καμία από τις διαδρομές της και ότι είναι περήφανη που «προσφέρει ένα κορυφαίο δίκτυο στον κλάδο με περισσότερες πτήσεις από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική αεροπορική εταιρεία».

Καλοκαίρι και κόστος των καυσίμων

Καθώς το κόστος των καυσίμων έχει αυξηθεί ραγδαία, και οι αεροπορικές μειώνουν δρομολόγια, λιγοστεύουν οι επιλογές για τους ταξιδιώτες. Τα εισιτήρια είναι λιγότερα και πιο ακριβά, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι προϋπολογισμοί τους.

Αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν ακυρώσει πολλές πτήσεις ή έχουν μειώσει παρόμοια χρονοδιαγράμματα τους επόμενους μήνες. Στο κόστος των καυσίμων έχουν αποδώσει επίσης την αύξηση των τελών και μείωση άλλων προνομίων, καθώς προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα.

Σχεδόν +50%

Το κόστος των καυσίμων αεριωθούμενων αντιπροσωπεύει περίπου το 30% των συνολικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών. Και έχει εκτοξευθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ένα βαρέλι κόστιζε κατά μέσο όρο σχεδόν 142 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών. Αυτό είναι χαμηλότερο από την κορύφωση του Απριλίου. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερο (σχεδόν 50%) από την τιμή των 99 δολαρίων ανά βαρέλι για τα καύσιμα αεριωθούμενων πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο με επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, μια βασική πλωτή οδό για τη ροή πετρελαίου στον κόσμο, έχει παραμείνει ουσιαστικά σε στασιμότητα τους τελευταίους τρεις μήνες. Οι τιμές έχουν μειωθεί κάπως πρόσφατα, καθώς οι αγορές ελπίζουν σε ένα ενδεχόμενο άνοιγμα του περάσματος. Ωστόσο, ακόμη, οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Και όσο περισσότερο παραμένει η κυκλοφορία σε στασιμότητα, τόσο χειρότερη μπορεί να γίνει η ενεργειακή κρίση.

Οι καταναλωτές δεν αισθάνονται μόνο την πίεση στα αεροπορικά ταξίδια. Η βενζίνη, τα τρόφιμα και άλλα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης πλήττονται επίσης από αυτές τις κρίσεις εφοδιασμού.