newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί οι αεροπορικές δεν πρόκειται να μειώσουν τα αυξημένα ναύλα
Διεθνής Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 21:22

Γιατί οι αεροπορικές δεν πρόκειται να μειώσουν τα αυξημένα ναύλα

Οι επιβάτες σε πολλές αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν πλέον κατά μέσο όρο 20% περισσότερα για κάθε μίλι που πετούν σε σύγκριση με το 2025

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η ραγδαία αύξηση του κόστους των καυσίμων για αεροσκάφη λόγω του πολέμου στο Ιράν θα οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων. Ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι και να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων από πιθανή μελλοντική εκτόνωση της κρίσης, οι αεροπορικές εταιρείες δεν πρόκειται να μειώσουν οι τιμές των εισιτηρίων μόλις αρχίσουν να μειώνονται οι τιμές των καυσίμων.

Οι υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων οφείλονται τόσο στην έντονη ζήτηση για ταξίδια όσο και στο κόστος των καυσίμων. Παρά τις υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων, οι ταξιδιώτες κάνουν κρατήσεις εισιτηρίων σε αριθμούς ρεκόρ σε πολλές αεροπορικές εταιρείες. Έτσι, όσο οι επιβάτες συνεχίζουν να πετούν, οι υψηλότερες τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν σε ισχύ, ανεξάρτητα από το κόστος των καυσίμων.

«Όσο περισσότερο οι καταναλωτές πληρώνουν αυτές τις τιμές και οι αεροπορικές εταιρείες συνηθίσουν αυτή τη ροή εσόδων, τόσο πιο πιθανό είναι (να διατηρηθεί)», δήλωσε στο CNN ο Διευθύνων Σύμβουλος της United, Σκοτ ​​Κίρμπι, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων την Τετάρτη. Οι επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας πληρώνουν πλέον κατά μέσο όρο 20% περισσότερα για κάθε μίλι που πετούν σε σύγκριση με πέρυσι.

Όταν ρωτήθηκε για τη διατήρηση υψηλότερων ναύλων όταν ομαλοποιηθούν οι τιμές των καυσίμων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της American Airlines, Ρόμπερτ Ίσομ, δήλωσε ότι οι πελάτες είναι ήδη πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για πράγματα όπως επιπλέον χώρο για τα πόδια ή θέσεις πιο κοντά στους μπροστινούς επιβάτες.

«Είμαι αισιόδοξος για το τι σημαίνει αυτό για την επιχείρησή μας», δήλωσε η Isom στους αναλυτές την Πέμπτη.

Είπε ότι οι καλοκαιρινές κρατήσεις παρέμειναν ισχυρές, ακόμη και όταν η αεροπορική εταιρεία αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων.

«Νομίζω ότι αυτό που βλέπετε είναι η αναγνώριση ότι τα ταξίδια εξακολουθούν να είναι μια καλή προσφορά», είπε ο Isom.

Διπλάσιο το κόστος καυσίμων για τις αεροπορικές

Η τιμή των καυσίμων για τζετ αεροσκάφη, η οποία έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την αρχή του έτους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα πίσω από τις εκτεταμένες αυξήσεις των ναύλων. Τα καύσιμα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες, μετά από το εργατικό δυναμικό.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι αερομεταφορείς στις ΗΠΑ – United, American, Delta και Southwest – δαπάνησαν κατά μέσο όρο συνολικά 100 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε καύσιμα πέρυσι. Και αυτό σε μια εποχή σχετικά φθηνού κόστους πετρελαίου και καυσίμων.

Σήμερα, πληρώνουν δισεκατομμύρια περισσότερα. Η Delta δήλωσε ότι αντιμετώπισε αύξηση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κόστος καυσίμων μόνο στο τρέχον τρίμηνο.

Οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλούν μέρος του κόστους στους καταναλωτές. Πρόσφατα αποτελέσματα δείχνουν ότι ήδη χρεώνουν τους επιβάτες 20% περισσότερο για κάθε μίλι που διανύουν σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, και οι τιμές προβλέπεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Southwest Airlines, Άντριου Γουότερσον, δήλωσε στους επενδυτές την Πέμπτη ότι έχουν ήδη γίνει πέντε αυξήσεις εισιτηρίων σε ολόκληρο τον κλάδο μέχρι στιγμής φέτος, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και άλλες. Και όλες οι αεροπορικές εταιρείες λένε ότι έχουν ανακτήσει μόνο ένα μέρος του αυξημένου κόστους τους.

Οι τιμές δεν αφορούν μόνο το κόστος

Ωστόσο, οι ναύλοι δεν βασίζονται στο κόστος λειτουργίας μιας πτήσης, δήλωσε ο Ζακ Γκριφ, συγγραφέας του ενημερωτικού δελτίου μιας αεροπορικής εταιρείας, From the Tray Table.

Αντίθετα, η τιμή καθορίζεται κυρίως από τη ζήτηση — για μια συγκεκριμένη διαδρομή, ώρα της ημέρας ή της εβδομάδας και το μέγεθος του ανταγωνισμού.

Για παράδειγμα, οι πτήσεις redeye στα μέσα της εβδομάδας ή οι νυχτερινές πτήσεις είναι συνήθως φθηνότερες από τις ώρες αιχμής στην ίδια διαδρομή, όπως το απόγευμα της Παρασκευής. Και οι επιβάτες συχνά πληρώνουν πολύ λιγότερα για κάθε μίλι που διανύουν σε δημοφιλείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ μεγάλων πόλεων, όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, σε σχέση με μικρότερες διαδρομές με λιγότερη ζήτηση.

Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν ορισμένες από αυτές τις λιγότερο κερδοφόρες πτήσεις, οι οποίες έχουν καταστεί ζημιογόνες εν μέσω υψηλότερων τιμών καυσίμων. Η United, για παράδειγμα, έχει μειώσει το προηγουμένως προγραμματισμένο πρόγραμμά της κατά περίπου 5% έως τον Σεπτέμβριο. Η κατάργηση αυτών των προσιτών ναύλων αυξάνει επίσης τη μέση τιμή του εισιτηρίου.

Αλλά καθώς οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να κάνουν κρατήσεις εισιτηρίων, οι αεροπορικές εταιρείες γνωρίζουν ότι μπορούν να διατηρήσουν υψηλότερες τιμές στις υπόλοιπες πτήσεις τους.

«Το περιβάλλον των ναύλων θα διαμορφωθεί τελικά με βάση τις συνθήκες της αγοράς», δήλωσε ο Watterson της Southwest.

Όποια και αν είναι η γνώμη των επενδυτών και των αναλυτών για την προσπάθεια των αεροπορικών εταιρειών να διατηρήσουν τις αυξήσεις στα ναύλα, ακόμη και αν πέσουν οι τιμές των καυσίμων, η ιδέα έχει προκαλέσει δημόσια κριτική.

Ο βουλευτής Ρίτσι Τόρες, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, έστειλε επιστολή στον Κίρμπι της Γιουνάιτεντ μετά τις δηλώσεις του.

«Η United σχεδιάζει ανοιχτά να βάλει στην τσέπη ένα σημαντικό μερίδιο από οποιαδήποτε εξοικονόμηση καυσίμων αντί να τη μετακυλήσει στους επιβάτες», έγραψε ο Τόρες. «Οι καθημερινοί Αμερικανοί, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εξαντλήσει τις τιμές των αεροπορικών ταξιδιών, αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτό το επίπεδο εταιρικής απληστίας».

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νατάσα Σινιώρη
Σύνταξη
Αλέξανδρος Κλώσσας
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τζούλη Καλημέρη
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σύνταξη
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνταξη
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύνταξη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
Σύνταξη
Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νατάσα Σινιώρη
Σύνταξη
Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Cookies