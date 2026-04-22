Εκτόξευση σχεδόν 25% στις τιμές αεροπορικών εισιτηρίων – Σε κλοιό πιέσεων οι εταιρείες

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατακόρυφη αύξηση των αεροπορικών ναύλων, με τα φθηνότερα εισιτήρια της οικονομικής θέσης να κοστίζουν κατά μέσο όρο 24% περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έκθεση της εταιρείας συμβούλων Teneo αναφέρει ότι οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο λόγω της σύγκρουσης έχουν αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να αλλάξουν την πορεία πολλών πτήσεων, αυξάνοντας δραματικά την ποσότητα των καυσίμων που καταναλώνουν. Επιπλέον, η διαταραχή στον ανεφοδιασμό πετρελαίου έχει εκτοξεύσει το ίδιο το κόστος των καυσίμων.

Η κρίση των καυσίμων και η μείωση της χωρητικότητας

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική απώλεια χωρητικότητας στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων που συνήθως εξυπηρετούνται από τους αερομεταφορείς του Κόλπου, οι λειτουργίες των οποίων έχουν πληγεί σοβαρά. Παρότι ανταγωνίστριες εταιρείες έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε ορισμένους από αυτούς τους προορισμούς, οι διαθέσιμες θέσεις παραμένουν λιγότερες από το κανονικό.

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν εκτοξευτεί από τα 85-90 δολάρια στα 150-200 δολάρια ανά βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καύσιμα αποτελούν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων των εταιρειών.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στις τιμές των εισιτηρίων καταγράφεται στα δρομολόγια μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Ασίας, σύμφωνα με την έκθεση. Μια πτήση από το Λονδίνο προς τη Μελβούρνη τον Ιούνιο κοστίζει πλέον 76% περισσότερο σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η τιμή για το δρομολόγιο Χονγκ Κονγκ – Λονδίνο έχει αυξηθεί κατά 72%.

Διπλωματικό σκηνικό και αμερικανική στάση

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν μέχρι να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών μέχρι η Τεχεράνη να παρουσιάσει μια «ενοποιημένη πρόταση».

Κραυγή αγωνίας και αιτήματα από τις αεροπορικές

Εν τω μεταξύ, οι αεροπορικές εταιρείες που επιχειρούν από το Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιούν ότι εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί ή επιδεινωθεί, θα αναγκαστούν να περικόψουν πτήσεις και να αυξήσουν περαιτέρω τους ναύλους. Καλούν την κυβέρνηση να λάβει μια σειρά μέτρων για να τις προστατεύσει από τις συνέπειες του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Τα αιτήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εμπιστευτικό έγγραφο που εστάλη στους υπουργούς και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από την Airlines UK, έναν φορέα που εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό εταιρειών (όπως οι EasyJet, Ryanair, British Airways και Virgin Atlantic). Συγκεκριμένα ζητούν:

Να χαρακτηρίζονται οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις λόγω έλλειψης καυσίμων ως «έκτακτες περιστάσεις», ώστε να αποφεύγουν την καταβολή αποζημιώσεων – ένα αίτημα που συμμερίζονται και οι ευρωπαϊκές εταιρείες (αν και πηγές του BBC αναφέρουν ότι το αίτημα δεν εξετάζεται σοβαρά).

Να μειωθεί ή να ανασταλεί ο Φόρος Επιβατών (Air Passenger Duty).

Να «παγώσει» προσωρινά το βασικό σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων.

Να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στις νυχτερινές πτήσεις και οι κανόνες για την κατανομή των χρονοθυρίδων (slots) απογείωσης/προσγείωσης στα πολυσύχναστα αεροδρόμια, για να μην χάσουν πολύτιμα slots αν αδυνατούν να εκτελέσουν δρομολόγια.

Να επιβληθούν «στοχευμένες υποχρεώσεις» στα διυλιστήρια, αναγκάζοντάς τα, αν χρειαστεί, να δώσουν προτεραιότητα στην παραγωγή αεροπορικών καυσίμων έναντι της βενζίνης ή του ντίζελ.

Να επιτραπεί προσωρινά η εισαγωγή και χρήση του Jet A, ενός ευρέως διαδεδομένου αμερικανικού τύπου καυσίμου. Αν και παρόμοιο με το ευρωπαϊκό Jet A1, έχει υψηλότερο σημείο πήξης και δεν επιτρέπεται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(Αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι πολλά αμερικανικά διυλιστήρια δεν μπορούν να παράγουν το Jet A1, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά τους να αντικαταστήσουν τις προμήθειες που έχουν μπλοκαριστεί στον Κόλπο).

Η στάση της Κυβέρνησης

Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρίνισε: «Οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείες είναι σαφείς ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη αεροπορικών καυσίμων. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές, τις εταιρείες και τους διεθνείς ομολόγους μας για τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης. Πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, το άνοιγμα των Στενών και η αποτροπή της ταλαιπωρίας των επιβατών».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Airlines UK τόνισε ότι ενώ οι εταιρείες λειτουργούν κανονικά προς το παρόν, είναι ζωτικής σημασίας να λάβει η κυβέρνηση τα σωστά μέτρα τώρα. Τόνισε πως η πρόσθετη ευελιξία θα επιτρέψει στις αεροπορικές να αντιμετωπίσουν τις τιμές-ρεκόρ των καυσίμων, να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά και να διατηρήσουν τα παγκόσμια δίκτυά τους ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία των πελατών.

Πηγή: BBC