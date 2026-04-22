Τέχνασμα του Τραμπ η παράταση της εκεχειρίας λένε οι Ιρανοί – «Πράξη πολέμου ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ»
Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στην εκφοβιστική τακτική» - Όλες οι εξελίξεις στο in
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, ενώ συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, έως ότου η Τεχεράνη υποβάλει πρόταση για διαπραγματεύσεις και «οι συζητήσεις ολοκληρωθούν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο». Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στην ανακοίνωση του Τραμπ. Σύμβουλος του Γκαλιμπάφ, πάντως χαρακτήρισε την παράταση της εκεχειρίας ως «τέχνασμα για να κερδηθεί χρόνος» για ένα αιφνιδιαστικό χτύπημα.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου και, ως εκ τούτου, παραβίαση της εκεχειρίας», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη γνωρίζει «πώς να αντισταθεί στον εκφοβισμό».
Οι πακιστανικοί μεσολαβητές καταβάλλουν προσπάθειες της τελευταίας στιγμής για να σώσουν τον πολυαναμενόμενο δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.
Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το νότιο Λίβανο και να καταστρέφει χωριά, παρά την 10ήμερη εκεχειρία, με τη Χεζμπολάχ να ανακοινώνει επίθεση στο βόρειο Ισραήλ ως αντίποινα για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας.
