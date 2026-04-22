Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα με το Ισραήλ – Τι ζητάει
Η τρέχουσα 10ήμερη κατάπαυση του πυρός αναμένεται να λήξει την Κυριακή.
Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν μεθαύριο Πέμπτη με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα μια επίσημη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα, αυστηρή τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας και διακοπή των ισραηλινών επιχειρήσεων βομβαρδισμών και ανατινάξεων σε περιοχές όπου έχει παρουσία», σύμφωνα με την πηγή.
Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, από την πλευρά του, δήλωσε χθες ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την παράταση της εκεχειρίας», η οποία λήγει την Κυριακή, για άλλες δέκα ημέρες.
Τι ζητάει ο Λίβανος
Σύμφωνα με το Reuters, Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο έναρξης διευρυμένων διαπραγματεύσεων. Η Βηρυτός φέρεται να ζητά μεταξύ άλλων:
- αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από λιβανέζικα εδάφη
- επιστροφή Λιβανέζων κρατουμένων που βρίσκονται στο Ισραήλ και η
- σαφή οριοθέτηση των χερσαίων συνόρων.
- ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
