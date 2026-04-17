Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε την κατάπαυση του πυρός «μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου» και κάλεσε «όλα τα μέρη» να την τηρήσουν «πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mike Segar, επάνω, ο Αντόνιο Γκουτέρες).

Ο Γκουτέρες εξαίρει τον «ρόλο των ΗΠΑ» για τη συμφωνία, αλλά το Ιράν δηλώνει ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταξύ τους εκεχειρίας

«Ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός δέκα ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο» και εξαίρει τον «ρόλο των ΗΠΑ» για τη σύναψή της, αναφέρει το κείμενο, προσθέτοντας ότι «ελπίζει πως η κατάπαυση του πυρός θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις».

«Παροτρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία χρησιμοποιεί διατυπώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι απευθύνεται και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ως προς αυτό, το κείμενο σημειώνει πως ο ΓΓ του ΟΗΕ «ελπίζει» πως θα εφαρμοστεί «πλήρως» η «απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Χαιρετίζει το Ιράν

Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εκτιμώντας ωστόσο πως εντάσσεται στο πλαίσιο της τρέχουσας εκεχειρίας, διάρκειας δύο εβδομάδων, μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.