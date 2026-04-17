Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εκτιμώντας πως εντάσσεται στο πλαίσιο της τρέχουσας εκεχειρίας, διάρκειας δύο εβδομάδων, μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από azernews.az) «χαιρέτισε την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν», σύμφωνα με το κανάλι του IRNA στην πλατφόρμα Telegram.

Η Χεζμπολάχ κάλεσε το βράδυ χθες Πέμπτη τους Λιβανέζους να καθυστερήσουν την επιστροφή τους στις περιοχές που στοχοποιούνται από το Ισραήλ μέχρι να τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ακριβώς τα μεσάνυχτα.

«Απέναντι σε έναν ύπουλο εχθρό που έχει συνηθίσει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες, σας καλούμε να έχετε υπομονή και να μην μεταβείτε στις περιοχές του νότου που στοχοποιούνται, στην Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, έως ότου η κατάσταση ξεκαθαρίσει πλήρως», ανέφερε το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωση.

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, συνέστησε επίσης στους πολίτες «να βεβαιωθούν ότι η εκεχειρία ανακοινώθηκε επίσημα και τέθηκε σε ισχύ», καλώντας τους να «περιμένουν το πρωί» προτού να βγουν στους δρόμους.

Χαιρετίζει το Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία χαιρέτισε επίσης την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας «τον θετικό ρόλο» που διαδραμάτισαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου.

«Το Βασίλειο επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στο κράτος του Λιβάνου, στην επέκταση της κυριαρχίας του, στον περιορισμό των όπλων στο κράτος και στα μέτρα που λαμβάνονται για την προάσπιση των πόρων, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου», αναφέρει το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Πηγή: ΑΠΕ