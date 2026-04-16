Εκεχειρία στον Λίβανο: Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας σύμφωνα με τις ΗΠΑ
Δημοσιεύτηκε η συμφωνία για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με στόχο τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη ειρήνη.
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε το κείμενο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.
Σύμφωνα με τη σύνοψη του Reuters, προβλέπει τα εξής:
Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν μια 10ήμερη κατάπαυση του πυρός από τις 5 μ.μ. (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη, για να επιτρέψουν τις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης.
Η περίοδος κατάπαυσης του πυρός μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία.
Μόλις τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, η λιβανέζικη κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και όλες τις άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες στην επικράτειά της από το να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.
«Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου ως έχουσες την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου. Καμία άλλη χώρα ή ομάδα δεν έχει αξίωση ότι είναι εγγυητής της κυριαρχίας του Λιβάνου», αναφέρει η συμφωνία.
Το Ισραήλ μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας έναντι προγραμματισμένων, επικείμενων ή συνεχιζόμενων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάπαυσης του πυρός, αλλά συμφώνησε να μην πραγματοποιήσει καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο κατά τη διάρκεια των 10 ημερών.
Οι δύο χώρες ζήτησαν από τις ΗΠΑ να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ τους για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των διεθνών χερσαίων συνόρων, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
