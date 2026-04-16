Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live
«Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μπλοκάρουν επ’ αόριστον τα ιρανικά λιμάνια» δήλωσε ο Στέφεν Μίλερ, σύμβουλος του Λευκού Οίκου, ενώ ταυτόχρονα πληθαίνουν τα σενάρια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.
Η Τεχεράνη έχει απειλήσει να μπλοκάρει την Ερυθρά Θάλασσα και τη Θάλασσα του Ομάν εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον αποκλεισμό.
Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις ενώ καταστρέφει συστηματικά υποδομές και σπίτια στα νότια της χώρας.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις
- Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις