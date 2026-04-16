newspaper
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γαλλία: Με τη συμμετοχή 30 χωρών η τηλεδιάσκεψη στο Παρίσι για την ασφάλεια του Ορμούζ – Θα συμμετέχει και ο Κ. Μητσοτάκης
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 22:55

Συμπροεδρεύουν στη διάσκεψη στο Παρίσι ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Spotlight

Περίπου «τριάντα συμμετέχοντες» θα λάβουν μέρος στη τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής (17/04) στο Παρίσι στην οποία συμπροεδρεύουν ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, με αντικείμενο μια αποστολή για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ που διοργανώνουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ

Αυτή η διάσκεψη (15.00 ώρα Ελλάδος), σε υβριδική μορφή, θα συγκεντρώσει τους Μακρόν και Στάρμερ, καθώς και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, από χώρες της Ευρώπης (και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης), της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

Χωρίς τις ΗΠΑ η διάσκεψη στο Παρίσι

Θέλουμε να «οικοδομήσουμε μια αξιόπιστη πρόταση που είναι ουσιαστικά αυτή μιας τρίτης οδού ανάμεσα στη μέγιστη πίεση που άσκησαν προηγουμένως οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και στην επανέναρξη του πολέμου», υπογράμμισε το Ελιζέ.

Κατά συνέπεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συνδεθούν με αυτή την αποστολή και, επιπλέον, δεν θα παραστούν στη διάσκεψη της Παρασκευής.

Νωρίτερα ο καγκελάριος Μερτς είπε ότι θέλει να συζητήσει την ενδεχόμενη συμμετοχή των ΗΠΑ σε μια αποστολή στο Ορμούζ, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την πρόθεση της Γαλλίας να μην εμπλακούν οι χώρες που συμμετείχαν στον πόλεμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Συνάλλαγμα
Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Μέση Ανατολή 16.04.26

Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
Κόσμος 16.04.26

«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Στο Καχραμάνμαρας 16.04.26

Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Σύνταξη
Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
Πιτ Χέγκσεθ 16.04.26

«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Καμερούν 16.04.26

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Σύνταξη
Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
Αλλαγή σκυτάλης 16.04.26

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Σύνταξη
Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου
Κόσμος 16.04.26

Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση

Σύνταξη
Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
ΗΠΑ 16.04.26

Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Μελίνα Ζιάγκου
Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Τραγωδία 16.04.26

Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έτσι θα δώσει το «παρών» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Σύνταξη
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων

Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπέτις – Μπράγκα
Europa League 16.04.26

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Μπράγκα για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 16.04.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπολόνια για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
Europa League 16.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Το τέλος της ξεγνοιασιάς 16.04.26

Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

Σύνταξη
LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς
Conference League 16.04.26

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Μάιντς για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 16.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 16.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Ασταθές περιβάλλον 16.04.26

Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

Στράτος Ιωακείμ
O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
Leisure sickness 16.04.26

Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να νιώθει τύψεις επειδή περάσατε ένα απόγευμα στον καναπέ χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα «παραγωγικό»; Δεν είστε οι μόνοι. Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πώς η «ενοχή της παραγωγικότητας» και το σύνδρομο της «ασθένειας του ελεύθερου χρόνου» έχουν σκοτώσει τη βασική μας ικανότητα να ξεκουραζόμαστε.

Σύνταξη
Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Μέση Ανατολή 16.04.26

Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague 16.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)
Βόλεϊ 16.04.26

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ΖΑΟΝ στον πρώτο τελικό της Volley League Γυναικών, επικράτησε με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς κι έκανε το 1-0 στη σειρά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Fizz 16.04.26

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies