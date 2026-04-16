Στενά του Ορμούζ: Κανένα πλοίο «δεν έχει καταφέρει να σπάσει τον αποκλεισμό», δηλώνουν οι ΗΠΑ
Κανένα πλοίο «δεν έχει καταφέρει να σπάσει τον αποκλεισμό αφότου τέθηκε σε εφαρμογή», αναφέρει η CENTCOM για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ.
- Σφοδρή επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: «Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία»
- Τελεσίγραφο Πούτιν σε κορυφαίους αξιωματούχους του: «Οι προβλέψεις σας απέτυχαν, αλλάξτε ρότα!»
- Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
- Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εμπόδισε δέκα πλοία να φύγουν από ιρανικά λιμάνια κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν (στη φωτογραφία από το Χ, @CENTCOM, επάνω, αντιτορπιλικό των ΗΠΑ που συμμετέχει στον αποκλεισμό των Στενών).
«Δέκα πλοία αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή ως τώρα και κανένα δεν έχει καταφέρει να σπάσει τον αποκλεισμό αφότου τέθηκε σε εφαρμογή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Η CENTCOM είχε αρχικά ανακοινώσει πως ανάγκασε εννιά πλοία να γυρίσουν πίσω, προτού προσθέσει στον απολογισμό της ότι δέκατο σκάφος, υπό σημαία Ιράν, «ανακατευθύνθηκε» προς ιρανικό λιμάνι από αμερικανικό αντιτορπιλικό, το USS Spruance.
Yesterday, an Iranian-flagged cargo vessel tried to evade the U.S. blockade after leaving Bandar Abbas, exiting the Strait of Hormuz, and transiting along the Iranian coastline. The guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) successfully redirected the vessel, which is… pic.twitter.com/EUnwhwYiDv
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026
Δεδομένα για την κίνηση στη θάλασσα την Τρίτη έδειχναν ότι τουλάχιστον τρία πλοία που αναχώρησαν από ιρανικά λιμάνια πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αν και κάποια έκαναν κατόπιν αναστροφή, σύμφωνα με τον πάροχο στοιχείων για τις θαλάσσιες μεταφορές Kpler.
Τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές – ειδικά υδρογονανθράκων, αλλά όχι μόνο – σε παγκόσμια κλίμακα, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.
Αποκλεισμός στον… αποκλεισμό
Ελλείψει συμφωνίας Ουάσιγκτον – Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, ο αμερικανικός στρατός έκανε γνωστό την Κυριακή ότι θα επιβαλλόταν δικός του αποκλεισμός «στα πλοία όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από λιμάνια και παράκτιες περιοχές του Ιράν» από τη Δευτέρα στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).
Πηγή: ΑΠΕ
- Στενά του Ορμούζ: Κανένα πλοίο «δεν έχει καταφέρει να σπάσει τον αποκλεισμό», δηλώνουν οι ΗΠΑ
- Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
- Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
- Ιράν: Η Ουάσιγκτον δεν θα παρατείνει την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων για το πετρέλαιο της Ρωσίας
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Τι θα φέρει το πρώτο γεωτρύπανο
- Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τις ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Champions League (vids)
- Γιορτή σήμερα 16 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
