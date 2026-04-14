Οι ευρωπαϊκές χώρες καταρτίζουν σχέδιο για τη δημιουργία μιας ευρείας διεθνούς συμμαχίας με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, χωρίς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ευρωπαϊκή συμμαχία καταρτίζει σχέδιο για την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη (14/04) ότι η αποστολή θα αποκλείει τις «εμπόλεμες πλευρές», δηλαδή τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, ενώ Ευρωπαίοι διπλωμάτες επιβεβαίωσαν ότι τα πλοία τους δεν θα λειτουργούν υπό αμερικανική διοίκηση.

Το σχέδιο έχει αποκτήσει απροσδόκητη δυναμική χάρη στην πιθανή συμμετοχή της Γερμανίας, η οποία ενδέχεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη (16/04).

Οι τρεις φάσεις του σχεδίου για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Στάρμερ θα διοργανώσουν την Παρασκευή μια διαδικτυακή συνάντηση με δεκάδες χώρες για να συζητήσουν την αστυνόμευση του στενού, αν και οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε ότι «η αποστολή στην οποία αναφερόμαστε θα μπορούσε να αναπτυχθεί μόνο αφού αποκατασταθεί η ηρεμία και παύσουν οι εχθροπραξίες», προσθέτοντας ότι η συμμαχία θα συντονιστεί με το Ιράν και το Ομάν.

Η επιχείρηση, σύμφωνα πάντα με την WSJ, περιλαμβάνει τρεις φάσεις: την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας για την απελευθέρωση εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων, τη διεξαγωγή μιας μαζικής επιχείρησης αποναρκοθέτησης με τη χρήση του ευρωπαϊκού στόλου που αριθμεί πάνω από 150 ναρκαλιευτικά, καθώς και την ανάπτυξη φρεγατών και αντιτορπιλικών για στρατιωτική συνοδεία, σύμφωνα με το πρότυπο της Επιχείρησης «Άσπιδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το πλεονέκτημα της Ευρώπης

Οι δυνατότητες της Ευρώπης στον τομέα της ναρκοθεσίας υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αποσύρει σε μεγάλο βαθμό τον στόλο τους.

Το σχέδιο αντανακλά την εντατικοποίηση των διατλαντικών εντάσεων, μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε τη βίαιη απελευθέρωση του στενού ως «μη ρεαλιστική», αναφέροντας ότι θα χρειαζόταν «ατελείωτο χρόνο» και θα έθετε τα πλοία σε παράκτιες απειλές.