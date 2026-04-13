Tο διεθνές νομικό καθεστώς για τα Στενά του Ορμούζ – Τι ισχύει
Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 11:00

Tο διεθνές νομικό καθεστώς για τα Στενά του Ορμούζ – Τι ισχύει

Τι  ισχύει για τα Στενά του Ορμούζ με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS‎‎ ) – «Διέλευση» και «αβλαβής διέλευση»

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Σε αντίθεση με τη Διώρυγα του Σουέζ ή τη Διώρυγα του Παναμά, που αποτελούν τεχνητά «σημεία συμφόρησης», το Στενό του Ορμούζ είναι μια φυσική πλωτή οδός, όπως ακριβώς τα Στενά της Μαλάκα γύρω από τη Σιγκαπούρη και τα Δανικά Στενά που χωρίζουν τη Βόρεια Θάλασσα από τη Βαλτική. Το Στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει σε μία πρόσφατη ανάλυση του οίκος Poten and Partners, πήρε το όνομά του από ένα μικρό νησί στο βόρειο τμήμα του και υπήρξε ανέκαθεν μια στρατηγική πύλη μεταξύ του Αραβικού Κόλπου και του ανοιχτού ωκεανού.

Κατά την αρχαιότητα, το στενό, γνωστό τότε ως «Πύλη της Ειρήνης» (Bab as-Salam), διευκόλυνε την ανταλλαγή μαργαριταριών, μεταξιού και μπαχαρικών μεταξύ της Μεσοποταμίας, της Κοιλάδας του Ινδού και της Αιγύπτου. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι έχτισαν ένα φρούριο στο νησί του Ορμούζ, κυριάρχησαν στο Στενό από το 1507 έως ότου εκδιώχθηκαν από την Περσική Αυτοκρατορία, με τη βοήθεια της Αγγλικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, το 1622. Μετά την αποχώρηση των Πορτογάλων, οι Βρετανοί διατήρησαν ισχυρή ναυτική παρουσία στην περιοχή μέχρι το 1971.

Η ανακάλυψη πετρελαίου στη νοτιοδυτική Περσία το 1908 σηματοδότησε την έναρξη της μετατροπής του Στενού του Ορμούζ στην παγκόσμια ενεργειακή αρτηρία που αποτελεί σήμερα. Το 1959, το Ιράν επέκτεινε τα χωρικά του ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Το 1972, το Ομάν έκανε το ίδιο. Αυτό ουσιαστικά τοποθέτησε ολόκληρο το Στενό του Ορμούζ εντός των χωρικών υδάτων των δυο χωρών.

«Διέλευση» και «αβλαβής διέλευση»

Παρότι ο κόσμος γενικά αντιμετωπίζει το Στενό του Ορμούζ ως διεθνή πλωτή οδό, το νομικό του καθεστώς αποτελεί αντικείμενο σύνθετης εξέτασης μεταξύ δύο διεθνών προτύπων: της Διέλευσης (Transit Passage) και της Αβλαβούς Διέλευσης (Innocent Passage). Η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), χαρακτηρίζει το Ορμούζ ως «διεθνές στενό» που διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Σύμφωνα με την UNCLOS, τα πλοία έχουν το δικαίωμα «διέλευσης», το οποίο είναι συνεχές και ταχύ. Τα παράκτια κράτη δεν μπορούν να αναστείλουν τη διέλευση, ακόμη και σε καιρό πολέμου, ούτε να επιβάλουν διόδια ή φόρους για απλή διέλευση. Το Ιράν έχει υπογράψει την UNCLOS, αλλά δεν την έχει επικυρώσει. Αντίθετα, η Τεχεράνη (σε αντίθεση με το Ομάν) υποστηρίζει ότι το πιο περιοριστικό καθεστώς της «αβλαβούς διέλευσης» εφαρμόζεται στα χωρικά της ύδατα στο Στενό.

Η «διέλευση» περιλαμβάνει τη διέλευση από τα χωρικά ύδατα η οποία πρέπει να είναι «συνεχής και ταχεία». Η στάση ή η αγκυροβόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο βαθμό που είναι «τυχαίες στην κανονική ναυσιπλοΐα ή καθίστανται απαραίτητες λόγω ανωτέρας βίας ή κινδύνου ή για τον σκοπό της παροχής βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία ή αεροσκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο ή κίνδυνο» (Άρθρο 18 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας-Πλοία σε Κίνδυνο).

Πότε ισχύει το δικαίωμα «αβλαβούς» διέλευσης

Το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης ισχύει για τη διέλευση από πλοία, «εφόσον δεν θίγει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους» (Άρθρο 19 (1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας). Η περιγραφή αυτή διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο. 19 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας με έναν κατάλογο μη αθώων δραστηριοτήτων στις οποίες δεν μπορεί να εμπλακεί ένα πλοίο που διέρχεται αβλαβώς.

Ο κατάλογος προσδιορίζει μια σειρά από δραστηριότητες στις οποίες δεν μπορεί να εμπλακεί ένα διερχόμενο πλοίο, εάν επιθυμεί να διατηρήσει το δικαίωμά του διέλευσης. Ορισμένες από τις δραστηριότητες αναφέρονται σε εχθρικά μέτρα όπως η απειλή ή η χρήση βίας κατά του παράκτιου κράτους η κατασκοπεία ή πράξεις  προπαγάνδας που επηρεάζουν την ασφάλεια του παράκτιου κράτους.

Οι μη αθώες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ακόμη τη φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων, συναλλάγματος ή προσώπων που αντιβαίνουν στους τελωνειακούς, φορολογικούς, μεταναστευτικούς ή υγειονομικούς νόμους και κανονισμούς του παράκτιου κράτους.

Η αλιεία ή η διεξαγωγή ερευνητικών ή επιθεωρητικών δραστηριοτήτων καθιστούν επίσης τη μη διέλευση αθώα, όπως και οποιαδήποτε «εκούσια και σοβαρή ρύπανση» που αντιβαίνει στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας ή η παρέμβαση στα συστήματα επικοινωνίας ή άλλες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις του παράκτιου κράτους.

Ο κατάλογος τελειώνει με αναφορά σε «οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει άμεση σχέση με τη διέλευση», υποδεικνύοντας ότι ο κατάλογος δεν προορίζεται να είναι εξαντλητικός, αλλά ότι ακόμη και άλλες δραστηριότητες που δεν έχουν «άμεση σχέση με τη διέλευση» μπορούν να θεωρηθούν επιζήμιες για την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους (Άρθρο 19 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας). 8 Το Άρθρο 19 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας μιλά για μη αθώες «δραστηριότητες».

Μπορεί μια χώρα να αναστείλει το καθεστώς «αβλαβούς» διέλευσης;

Σε αντίθεση με τη διέλευση, η αβλαβής διέλευση μπορεί να ανασταλεί για λόγους ασφαλείας. Ακόμη και πριν από την πιο πρόσφατη σύγκρουση, το Ιράν απαιτούσε συχνά από ξένα πολεμικά πλοία να ζητούν άδεια πριν εισέλθουν στο τμήμα του στενού που του αναλογεί, ένας ισχυρισμός που οι ΗΠΑ και άλλοι απορρίπτουν βάσει του εθιμικού διεθνούς δικαίου, σημειώνει ο Poten.

Τώρα, το Ιράν έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει θεσμοθετήσει τον αποτελεσματικό έλεγχό του επί του Στενού, χρεώνοντας έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά δεξαμενόπλοιο (ή 1 δολάριο ανά βαρέλι) για τη διέλευση, κάτι που υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο για την «ανασυγκρότηση». Νομικοί εμπειρογνώμονες, προσθέτει ο Poten, υποστηρίζουν ότι αυτά τα τέλη είναι παράνομα βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς τα παράκτια κράτη μπορούν να χρεώνουν μόνο για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως η πλοήγηση, και όχι για το ίδιο το δικαίωμα διέλευσης. Αυτή είναι η κατάσταση και σε άλλα θαλάσσια σημεία συμφόρησης, όπως τα Δανικά Στενά και τα Στενά του Βοσπόρου/Τουρκίας, για παράδειγμα.

Υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα: η πολιτική του Ιράν να επιτρέπει τη διέλευση μόνο σε «φιλικές» χώρες (όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία), ενώ εμποδίζει πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, θεωρείται παραβίαση των ρητρών μη διάκρισης της UNCLOS.

Τέλος η κρίση αποκάλυψε όπως σημειώνει ο Poten, μια θεμελιώδη αδυναμία του ναυτικού δικαίου: ενώ οι κανόνες είναι σαφείς, δεν υπάρχει αξιόπιστος μηχανισμός επιβολής τους όταν ένα παράκτιο κράτος είναι πρόθυμο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποκλείσει μια πλωτή οδό. Στο μεταξύ, παρά την εκεχειρία, το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό και πολλές χώρες της Ασίας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και τα προϊόντα της Μέσης Ανατολής, υφίστανται σοβαρές επιπτώσεις.

Τράπεζες
Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

Vita.gr
Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Κόσμος
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός
Κόσμος 13.04.26

Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Ορμπάν από την εξουσία – Ο λόγος που έχασε τις εκλογές
Κόσμος 13.04.26

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Ορμπάν από την εξουσία - Ο λόγος που έχασε τις εκλογές

Ο μεγάλος λαϊκιστής Ορμπάν, είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν
Στενά του Ορμούζ 13.04.26 Upd: 10:22

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ - Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών, η απειλή Τραμπ για μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύγκρουσης - Ταυτόχρονα το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο - Δείτε live στο in

Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Πόλεμος 13.04.26

Επίθεση του Τραμπ στον πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Αεροπορικά πλήγματα 13.04.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στη Νιγηρία

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Τέλος η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός Ουκρανίας - Ρωσίας

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:04

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Η «κόκκινη γραμμή του Ιράν» κατά τον Πεζεσκιάν.

Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000
English edition 13.04.26

Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ελλάδα 13.04.26

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα

Την ώρα που ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» αναζητούσε τη φωλιά και το ταίρι του, οι άνθρωποι που τον φρόντισαν και τον έσωσαν, επιβεβαίωναν στο έδαφος ότι αυτή ήταν «μια διαφορετική επανένταξη»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

