Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»

Με αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, που σημαίνει ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα πλήττει τα πλοία που συμφώνησαν να πληρώσουν «διόδια» στο Ιράν για περάσουν από την περιοχή, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.

Ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επιστρέφει στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, με δύο αναρτήσεις του προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν τον αποκλεισμό των Στενών. Επίσης, κατηγορεί την Τεχεράνη για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός ότι αρχικά ισχυρίστηκε ότι «η συνάντηση πήγε καλά».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο live-blogging του in.

Η πρώτη αντίδραση

Στην πρώτη του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε:

«Λοιπόν, αυτό ήταν: η συνάντηση πήγε καλά, συμφωνήθηκαν τα περισσότερα σημεία, αλλά το μόνο που είχε πραγματικά σημασία, για τα πυρηνικά, δεν συμφωνήθηκε. Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού κάθε πλοίου που θα προσπαθήσει να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε κάποιο σημείο, θα φτάσουμε σε μια βάση “ΟΛΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ”, αλλά το Ιράν δεν έχει επιτρέψει να συμβεί αυτό λέγοντας απλώς: “Μπορεί να υπάρχει μια νάρκη κάπου εκεί έξω”, για την οποία κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ, και οι ηγέτες των χωρών, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν θα εκβιαστούν ποτέ.

Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητήσει και να παρεμποδίσει κάθε σκάφος στα διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν.

Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα. Θα αρχίσουμε επίσης να καταστρέφουμε τις νάρκες που έβαλαν οι Ιρανοί στο Στενό.

Οποιοσδήποτε Ιρανός πυροβολήσει εμάς ή ειρηνικά σκάφη, θα ΤΗΝ ΠΑΘΕΙ! Το Ιράν ξέρει, καλύτερα από οποιονδήποτε, πώς να ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ αυτή την κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του.

Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά τους και τα ραντάρ τους είναι άχρηστα, ο Χομεϊνί (σ.σ. έχει κάνει λάθος στο όνομα) και οι περισσότεροι από τους “ηγέτες” τους είναι νεκροί, όλα εξαιτίας της πυρηνικής τους φιλοδοξίας. Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Άλλες χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από αυτή την παράνομη πράξη ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ. Θέλουν χρήματα και, το πιο σημαντικό, θέλουν πυρηνικά.

Επιπλέον, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, είμαστε πλήρως “έτοιμοι για δράση” και ο στρατός μας θα εξοντώσει ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν!».

Η δεύτερη ανάρτηση

Λίγο αργότερα, ακολούθησε δεύτερη ανάρτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτή ο Τραμ κατηγορεί το Ιράν ότι ευθύνεται για τη διακοπή των συνομιλιών. Και επιμένει ότι η Τεχεράνη δεν παραιτείται από τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Έγραψε:

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, και εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε άγχος, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Λένε ότι έβαλαν νάρκες στο νερό, παρόλο που όλο το Ναυτικό τους, και οι περισσότερες από τις “ναρκοπαγίδες” τους, έχουν ανατιναχθεί ολοσχερώς. Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος πλοιοκτήτης θα ήθελε να ρισκάρει; Υπάρχει μεγάλη ατιμία και μόνιμη βλάβη στη φήμη του Ιράν, και σε ό,τι έχει απομείνει από τους “Ηγέτες” του, αλλά είμαστε πέρα ​​από όλα αυτά. Όπως υποσχέθηκαν, καλύτερα να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να ανοίξουν γρήγορα αυτή τη ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΟΔΟ! Κάθε νόμος παραβιάζεται από αυτούς.

Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βαβς, τον Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ, υπό την ευγενική και πολύ ικανή ηγεσία του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν. Είναι πολύ εξαιρετικοί άνθρωποι και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε αυτό που θα ήταν ένας φρικτός πόλεμος με την Ινδία. […]

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα – Κοντά στις 20 ώρες. Θα μπορούσα να αναφερθώ λεπτομερώς και να μιλήσω για πολλά που έχουν επιτευχθεί, αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία – ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ!

Από πολλές απόψεις, τα σημεία που συμφωνήθηκαν είναι καλύτερα από το να συνεχίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις μέχρι το τέλος, αλλά όλα αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία σε σύγκριση με το να επιτρέψουμε στην Πυρηνική Ενέργεια να βρίσκεται στα χέρια τόσο ασταθών, δύσκολων, απρόβλεπτων ανθρώπων.

Οι τρεις Εκπρόσωποί μου, καθώς περνούσε όλος αυτός ο καιρός, έγιναν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ φιλικοί και σεβαστοί προς τους Εκπροσώπους του Ιράν, τον Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον Αμπάς Αραγτσί και τον Αλί Μπαγκέρι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, επειδή ήταν πολύ άκαμπτοι ως προς το πιο σημαντικό ζήτημα και, όπως έλεγα πάντα, από την αρχή και πριν από πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ!».