12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Κόσμος 12 Απριλίου 2026, 08:00

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σπάνια οι βουλευτικές εκλογές σε μια κεντροευρωπαϊκή χώρα έχουν προσελκύσει τόσο έντονο διεθνές ενδιαφέρον, όσο αυτές που διεξάγονται σήμερα στην Ουγγαρία, με την αιτία να έχει ονοματεπώνυμο: Βίκτορ Όρμπαν.

Μακροβιότερος ηγέτης χώρας μέλους της ΕΕ και «μαύρο πρόβατο» στο μπλοκ, φιλοτραμπικός, φιλορώσος και σινόφιλος, ο επί 16 συναπτά έτη πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δίνει αυτή την Κυριακή μάχη πολιτικής επιβίωσης, σέρνοντας πίσω του πολλά γεωπολιτικά «κάρα».

Μαρτυρά πολλά το γεγονός ότι με την εκστρατεία επανεκλογής του έχουν ευθυγραμμιστεί οι ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 και το Κρεμλίνο εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, ενόσω οι Βρυξέλλες αγωνιούν για το αποτέλεσμα και το Πεκίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Για πρώτη φορά στην μακρά πολιτική ηγεμονία του εθνικολαϊκιστή Όρμπαν, η παραμονή του στην εξουσία απειλείται και, μαζί με αυτή, τα γεωπολιτικά «πονταρίσματα» που έχουν κάνει πάνω του τρεις εκτός ΕΕ δυνάμεις.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει σφυρηλατήσει στενές σχέσεις με το τραμπικό κίνημα MAGA, ως ευρωπαϊκής κοπής οιονεί προπομπός του και τώρα ως «εισαγωγέας» του στην Ευρώπη, την ώρα που το ευρωατλαντικό ρήγμα διευρύνεται και η συνοχή του ΝΑΤΟ τρίζει.

Διατηρεί στενούς δεσμούς -φιλικούς, στρατηγικούς και ενεργειακούς- με τη Ρωσία.

Επί διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, η Ουγγαρία έγινε πολύτιμος ευρωπαίος εταίρος της Κίνας, ακόμη και δανειολήπτης.

Στο μεσοδιάστημα, οι σχέσεις του με τις Βρυξέλλες πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, καθώς όλο και πιο συχνά δρα λιγότερο ως μέλος των «27» και περισσότερο σαν πολιορκητικός κλοιός.

Η δε εκλογική και μετεκλογική μοίρα του αναμένεται να λειτουργήσει ως πυξίδα για τις λοιπές ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη, είτε αυτές βρίσκονται ήδη στην εξουσία, είτε την εποφθαλμιούν.

«Η φιλία έχει σημασία» αναγράφεται πάνω από τις μορφές του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο μπλουζάκι που φορά ένας από τους χιλιάδες παρισταμένους σε ομιλία του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Βουδαπέστη, στις 7 Απριλίου (REUTERS/Marton Monus)

Η Ουγγαρία ως «Ντίσνεϊλαντ» της χριστιανικής Δεξιάς

«Ένας πραγματικά ισχυρός και δυνατός Ηγέτης», «ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ».

Έτσι περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, τον φίλο και ομοϊδεάτη του Βίκτορ Όρμπαν προπαραμονή των εκλογών, καλώντας με ανάρτηση στο Truth Social τους Ούγγρους να τον ψηφίσουν μαζικά.

Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για «υβριδικό καθεστώς εκλογικής απολυταρχίας» στη Βουδαπέστη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βλέπει στο πρόσωπο του Ούγγρου πρωθυπουργού ένα παράδειγμα προς μίμηση για την Ευρώπη.

Έχει εκφράσει επανειλημμένα την «πλήρη και ολοκληρωτική υποστήριξή» του προς αυτόν, επαινώντας την αντιμεταναστευτική πολιτική του, το δόγμα «νόμος και τάξη» και πλείστα όσα άλλα MAGA τους συνδέουν.

Ο Όρμπαν υπολόγισε στην προεκλογική στήριξη του Τραμπ.

Αν και δεν το έκανε δια ζώσης, μεταβαίνοντας προσωπικά στη Βουδαπέστη, έστειλε εκεί τις προάλλες τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Όπως αναμενόταν, ο τελευταίος απέρριψε τις κατηγορίες για ωμή προεκλογική παρέμβαση, στρέφοντας για πολλοστή φορά τα «βέλη» του στην ΕΕ.

Είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο η επίσκεψη του έτερου νέου ισχυρού παράγοντα της κυβέρνησης Τραμπ: του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, που μίλησε για «χρυσή εποχή» στις διμερείς σχέσεις.

Μόλις προ ημερών ολοκληρώθηκε στη Βουδαπέστη το CPAC Hungary 2026, ως ουγγρική εκδοχή του αμερικανικού ετήσιου Συνεδρίου Πολιτικής Δράστης των Συντηρητικών, όπου πλέον κυριαχούν οι MAGA.

Αμερικανικά συντηρητικά δίκτυα είναι όλο και πιο ενεργά στην Ουγγαρία.

Σύμβουλοι της προεκλογικής εκστρατείας Τραμπ φέρονται να συμβουλεύουν την ομάδα του Όρμπαν.

«Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι βαθιά αφοσιωμένος στην επιτυχία σας», τον διαβεβαίωσε δημόσια ο Ρούμπιο.

«Η επιτυχία σας», τόνισε, «είναι και δική μας επιτυχία»…

Πλακάτ σε αντικυβερνητική διαδήλωση στη Βουδαπέστη, στις 10 Απριλίου, που απεικονίζει τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως μπάμπουσκα (REUTERS/Bernadett Szabo)

«Στη διάθεσή σας, πρόεδρε Πούτιν»

Εάν πάντως ο Ούγγρος πρωθυπουργός οφείλει σε κάποιον τα μέγιστα, αυτός είναι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με την ουγγρική οικονομία σε μεταπανδημική στασιμότητα και 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκά κονδύλια να παραμένουν για τη Βουδαπέστη «παγωμένα» -λόγω ανησυχιών για τη διαφθορά και την κατάλυση του κράτους δικαίου- ο Όρμπαν έχει παραμείνει πολιτικά όρθιος με στήριγμα τη ρωσική ενέργεια, με φθηνές εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Στον αντίποδα, δαιμονοποίησε προεκλογικά την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η ουγγρική αντιπολίτευση «υποστηρίζεται από τον Ζελένσκι και από τις Βρυξέλλες» για να «καταστρέψει την Ουγγαρία».

Έχει μπλοκάρει το απολύτως αναγκαίο για το Κίεβο δάνειο των 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ, μέσω κοινού δανεισμού.

Ασκεί βέτο στην ταχεία ένταξη της Ουκρανίας και στο 20ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Ούγγρος ΥΠΕΞ, Πέτερ Σιγιάρτο, ακούγονται σε υποκλαπείσες και πρόσφατα αποκαλυφθείσες τηλεφωνικές συνομιλίες να δηλώνουν αντίστοιχα στον Πούτιν και στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ: «στη διάθεσή σας».

Φέρονται να βρίσκονται σε πλήρη συνέργεια με τη Μόσχα για άρση κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων και σε ανοιχτή γραμμή για την πολιτική των Βρυξελλών, αποκαλύπτοντας ευαίσθητες πληροφορίες στο Κρεμλίνο, ενόσω η Βουδαπέστη προσφερόταν ως πρόσφορο έδαφος για την προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ανεξάρτητα ΜΜΕ στην Ουγγαρία -που συχνά επικαλούνται πληροφορίες από ανώνυμες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών- αναφέρονται σε φερόμενες επιχειρήσεις των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών για επηρεασμό του εκλογικού αποτελέσματος και διασφάλιση της επανεκλογής του Όρμπαν.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατά την υποδοχή του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Βουδαπέστη, τον Μάιο του 2024 (PM Office/Vivien Cher Benko/Handout via REUTERS)

Από την Κίνα «με αγάπη»

Οι σχέσεις του υπερεθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν με την Κίνα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, με την Ουγγαρία να λειτουργεί πλέον ως ο κύριος στρατηγικός και οικονομικός εταίρος του Πεκίνου εντός της ΕΕ.

Από τον Μάιο του 2024, οι δύο χώρες έχουν αναβαθμίσει τις διπλωματικές σχέσεις τους σε «συνολική στρατηγική εταιρική σχέση παντός καιρού για τη νέα εποχή».

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, δε -εν μέσω της προεκλογικής περιόδου- ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη, επαναβεβαιώνοντας τη θέση του ΚΚΚ ότι θεωρεί την Ουγγαρία «πρότυπο» για τις διεθνείς σχέσεις και αξιόπιστο εταίρο στην Ευρώπη, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς.

Στο φόντο είναι η στροφή της Ουγγαρίας σε κινεζικά δάνεια (όπως το δάνειο ύψους 1,17 δισ. ευρώ του 2024) για να στηρίξει την οικονομία της, εν μέσω «παγώματος» ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Πλέον η κεντροευρωπαϊκή χώρα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη, προσελκύοντας πάνω από το 25% του συνόλου τους στην ήπειρο.

Η κινεζική BYD κατασκεύασε και θέτει φέτος σε λειτουργία το πρώτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων της στο Σέγκεντ, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουγγαρίας.

Μετέφερε, δε, το περιφερειακό της κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) από την Ολλανδία στη Βουδαπέστη.

Η CATL αρχίζει την παραγωγή μπαταριών ηλεκτροκίνησης στο τεράστιο εργοστάσιό της στο Ντέμπρετσεν, δεύτερη μεγαλύτερη ουγγρική πόλη.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινεζική επένδυση στην Ευρώπη.

Η σιδηροδρομική σύνδεση Βουδαπέστης-Βελιγραδίου, χρηματοδοτούμενη από κινεζικά δάνεια, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του έτους.

Σε ανταπόδοση, η κυβέρνηση Όρμπαν μπλοκάρει ψηφίσματα της ΕΕ που καταδικάζουν το Πεκίνο για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη μετατροπή του ΝΑΤΟ σε ένα «αντι-κινεζικό μπλοκ».

Καλεί τη Δύση σε «συνύπαρξη» με την Κίνα, χαρακτηρίζοντάς τη «αναπόφευκτα παγκόσμια δύναμη».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ (Viktor Orban via X/via REUTERS)

Γεωπολιτικό «γκούλας» στην Ουγγαρία

Υπό τη 16ετή παραμονή του 62χρονου Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία, η Ουγγαρία έχει μετατραπεί σε προπύργιο του χριστιανικού εθνικισμού στην Ευρώπη, πολιτικό εργαστήριο του ανελευθερισμού και εκκολαπτήριο της ακροδεξιάς μαζί.

Η παγίωση του προσωποπαγούς μοντέλου διακυβέρνησης συνοδεύτηκε με άλωση των θεσμών, κατάλυση του κράτους δικαίου, καταστολή της ελευθερίας του Τύπου, ενδημική διαφθορά και σωρεία κατηγοριών ότι η κεντροευρωπαϊκή χώρα των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων έχει μετατραπεί από δημοκρατία σε απολυταρχία, βασισμένη σε ένα στρεβλό εκλογικό σύστημα που έχει επινοηθεί ως εργαλείο νομιμοποίησης.

Το σύστημα Όρμπαν θεωρείται από πολλούς προπομπός του τραμπισμού, συνδυασμένο με στοιχεία του πουτινικού συγκεντρωτισμού, το οποίο πλέον λειτουργεί και ως «γέφυρα» του κινεζικού οικονομικού επεκτατισμού στην Ευρώπη.

Η «συνταγή» του παραπέμπει σε ένα γεωπολιτικό ουγγρικό γκούλας: μια «σούπα» εγχώριων και ξένων συμφερόντων.

Για να… «δέσει», βασικό συστατικό θεωρείται ο παράγοντας της Ρωσίας.

Παρασκηνιακά, αποτελεί οιονεί εγγυητή στις όλο και πιο στενές σχέσεις της Βουδαπέστης με το Πεκίνο.

Είναι επίσης το βασικό στήριγμα του Όρμπαν, που με τη σειρά του στήριξε ένα δίκτυο ουγγρικών δεξαμενών σκέψης για να αποκτήσει πρόσβαση σε ακροδεξιούς κύκλους στις ΗΠΑ και στο τραμπικό κίνημα MAGA, ανοίγοντας έτσι ενδιάμεσα κανάλια επιρροής για το Κρεμλίνο.

Εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών, κοινό σημείο εν προκειμένω μεταξύ των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ, της Ρωσίας και της Κίνας είναι η άσκηση ελέγχου στο εγχείρημα της ΕΕ.

Και κάπως έτσι, μεθοδικά και πρόθυμα, ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για τη σφυρηλάτηση μιας μετα-φιλελεύθερης παγκόσμιας τάξης.

Θα δώσει μάχη με «νύχια και με δόντια» για να παραμείνει σε αυτή τη θέση, εκλογικά και μετεκλογικά.

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρηση Βανς από Ισλαμαμπάντ

Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρηση Βανς από Ισλαμαμπάντ

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Κόσμος 12.04.26

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Σύνταξη
Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Σοκαριστικά πλάνα 12.04.26

Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Αγνοούμενη για 32 χρόνια 12.04.26

Εξαφανίστηκε στα 13, εντοπίστηκε 32 χρόνια μετά αλλά δεν ήταν απαγωγή - Τι συνέβη στην Christina Marie Plante;

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
Ραγδαίες εξελίξεις 12.04.26 Upd: 11:00

«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς από τις διαπραγματεύσεις – Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Χωρίς συμφωνία σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί - Το Πακιστάν καλεί τις δύο πλευρές να κρατήσουν την εκεχειρία - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν
Κόσμος 12.04.26

Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν

Ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ο κ. Ερντογάν προειδοποίησε εναντίον δυνητικών «προκλήσεων» και «δολιοφθορών» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Μάργκους Τσάκνα: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ»
Συνέντευξη 12.04.26

«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ» λέει ο ΥΠΕΞ της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα

Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία

Μαρία Βασιλείου
«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
Κόσμος 12.04.26

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Σύνταξη
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11.04.26

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Σύνταξη
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

