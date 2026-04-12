Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του

Σπάνια οι βουλευτικές εκλογές σε μια κεντροευρωπαϊκή χώρα έχουν προσελκύσει τόσο έντονο διεθνές ενδιαφέρον, όσο αυτές που διεξάγονται σήμερα στην Ουγγαρία, με την αιτία να έχει ονοματεπώνυμο: Βίκτορ Όρμπαν.

Μακροβιότερος ηγέτης χώρας μέλους της ΕΕ και «μαύρο πρόβατο» στο μπλοκ, φιλοτραμπικός, φιλορώσος και σινόφιλος, ο επί 16 συναπτά έτη πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δίνει αυτή την Κυριακή μάχη πολιτικής επιβίωσης, σέρνοντας πίσω του πολλά γεωπολιτικά «κάρα».

Μαρτυρά πολλά το γεγονός ότι με την εκστρατεία επανεκλογής του έχουν ευθυγραμμιστεί οι ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 και το Κρεμλίνο εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, ενόσω οι Βρυξέλλες αγωνιούν για το αποτέλεσμα και το Πεκίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Για πρώτη φορά στην μακρά πολιτική ηγεμονία του εθνικολαϊκιστή Όρμπαν, η παραμονή του στην εξουσία απειλείται και, μαζί με αυτή, τα γεωπολιτικά «πονταρίσματα» που έχουν κάνει πάνω του τρεις εκτός ΕΕ δυνάμεις.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει σφυρηλατήσει στενές σχέσεις με το τραμπικό κίνημα MAGA, ως ευρωπαϊκής κοπής οιονεί προπομπός του και τώρα ως «εισαγωγέας» του στην Ευρώπη, την ώρα που το ευρωατλαντικό ρήγμα διευρύνεται και η συνοχή του ΝΑΤΟ τρίζει.

Διατηρεί στενούς δεσμούς -φιλικούς, στρατηγικούς και ενεργειακούς- με τη Ρωσία.

Επί διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, η Ουγγαρία έγινε πολύτιμος ευρωπαίος εταίρος της Κίνας, ακόμη και δανειολήπτης.

Στο μεσοδιάστημα, οι σχέσεις του με τις Βρυξέλλες πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, καθώς όλο και πιο συχνά δρα λιγότερο ως μέλος των «27» και περισσότερο σαν πολιορκητικός κλοιός.

Η δε εκλογική και μετεκλογική μοίρα του αναμένεται να λειτουργήσει ως πυξίδα για τις λοιπές ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη, είτε αυτές βρίσκονται ήδη στην εξουσία, είτε την εποφθαλμιούν.

Η Ουγγαρία ως «Ντίσνεϊλαντ» της χριστιανικής Δεξιάς

«Ένας πραγματικά ισχυρός και δυνατός Ηγέτης», «ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ».

Έτσι περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, τον φίλο και ομοϊδεάτη του Βίκτορ Όρμπαν προπαραμονή των εκλογών, καλώντας με ανάρτηση στο Truth Social τους Ούγγρους να τον ψηφίσουν μαζικά.

Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για «υβριδικό καθεστώς εκλογικής απολυταρχίας» στη Βουδαπέστη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βλέπει στο πρόσωπο του Ούγγρου πρωθυπουργού ένα παράδειγμα προς μίμηση για την Ευρώπη.

Έχει εκφράσει επανειλημμένα την «πλήρη και ολοκληρωτική υποστήριξή» του προς αυτόν, επαινώντας την αντιμεταναστευτική πολιτική του, το δόγμα «νόμος και τάξη» και πλείστα όσα άλλα MAGA τους συνδέουν.

Ο Όρμπαν υπολόγισε στην προεκλογική στήριξη του Τραμπ.

Αν και δεν το έκανε δια ζώσης, μεταβαίνοντας προσωπικά στη Βουδαπέστη, έστειλε εκεί τις προάλλες τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Όπως αναμενόταν, ο τελευταίος απέρριψε τις κατηγορίες για ωμή προεκλογική παρέμβαση, στρέφοντας για πολλοστή φορά τα «βέλη» του στην ΕΕ.

Είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο η επίσκεψη του έτερου νέου ισχυρού παράγοντα της κυβέρνησης Τραμπ: του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, που μίλησε για «χρυσή εποχή» στις διμερείς σχέσεις.

Μόλις προ ημερών ολοκληρώθηκε στη Βουδαπέστη το CPAC Hungary 2026, ως ουγγρική εκδοχή του αμερικανικού ετήσιου Συνεδρίου Πολιτικής Δράστης των Συντηρητικών, όπου πλέον κυριαχούν οι MAGA.

Αμερικανικά συντηρητικά δίκτυα είναι όλο και πιο ενεργά στην Ουγγαρία.

Σύμβουλοι της προεκλογικής εκστρατείας Τραμπ φέρονται να συμβουλεύουν την ομάδα του Όρμπαν.

«Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι βαθιά αφοσιωμένος στην επιτυχία σας», τον διαβεβαίωσε δημόσια ο Ρούμπιο.

«Η επιτυχία σας», τόνισε, «είναι και δική μας επιτυχία»…

«Στη διάθεσή σας, πρόεδρε Πούτιν»

Εάν πάντως ο Ούγγρος πρωθυπουργός οφείλει σε κάποιον τα μέγιστα, αυτός είναι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με την ουγγρική οικονομία σε μεταπανδημική στασιμότητα και 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκά κονδύλια να παραμένουν για τη Βουδαπέστη «παγωμένα» -λόγω ανησυχιών για τη διαφθορά και την κατάλυση του κράτους δικαίου- ο Όρμπαν έχει παραμείνει πολιτικά όρθιος με στήριγμα τη ρωσική ενέργεια, με φθηνές εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Στον αντίποδα, δαιμονοποίησε προεκλογικά την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η ουγγρική αντιπολίτευση «υποστηρίζεται από τον Ζελένσκι και από τις Βρυξέλλες» για να «καταστρέψει την Ουγγαρία».

Έχει μπλοκάρει το απολύτως αναγκαίο για το Κίεβο δάνειο των 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ, μέσω κοινού δανεισμού.

Ασκεί βέτο στην ταχεία ένταξη της Ουκρανίας και στο 20ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Ούγγρος ΥΠΕΞ, Πέτερ Σιγιάρτο, ακούγονται σε υποκλαπείσες και πρόσφατα αποκαλυφθείσες τηλεφωνικές συνομιλίες να δηλώνουν αντίστοιχα στον Πούτιν και στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ: «στη διάθεσή σας».

Φέρονται να βρίσκονται σε πλήρη συνέργεια με τη Μόσχα για άρση κυρώσεων σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων και σε ανοιχτή γραμμή για την πολιτική των Βρυξελλών, αποκαλύπτοντας ευαίσθητες πληροφορίες στο Κρεμλίνο, ενόσω η Βουδαπέστη προσφερόταν ως πρόσφορο έδαφος για την προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ανεξάρτητα ΜΜΕ στην Ουγγαρία -που συχνά επικαλούνται πληροφορίες από ανώνυμες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών- αναφέρονται σε φερόμενες επιχειρήσεις των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών για επηρεασμό του εκλογικού αποτελέσματος και διασφάλιση της επανεκλογής του Όρμπαν.

Από την Κίνα «με αγάπη»

Οι σχέσεις του υπερεθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν με την Κίνα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, με την Ουγγαρία να λειτουργεί πλέον ως ο κύριος στρατηγικός και οικονομικός εταίρος του Πεκίνου εντός της ΕΕ.

Από τον Μάιο του 2024, οι δύο χώρες έχουν αναβαθμίσει τις διπλωματικές σχέσεις τους σε «συνολική στρατηγική εταιρική σχέση παντός καιρού για τη νέα εποχή».

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, δε -εν μέσω της προεκλογικής περιόδου- ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη, επαναβεβαιώνοντας τη θέση του ΚΚΚ ότι θεωρεί την Ουγγαρία «πρότυπο» για τις διεθνείς σχέσεις και αξιόπιστο εταίρο στην Ευρώπη, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς.

Στο φόντο είναι η στροφή της Ουγγαρίας σε κινεζικά δάνεια (όπως το δάνειο ύψους 1,17 δισ. ευρώ του 2024) για να στηρίξει την οικονομία της, εν μέσω «παγώματος» ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Πλέον η κεντροευρωπαϊκή χώρα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη, προσελκύοντας πάνω από το 25% του συνόλου τους στην ήπειρο.

Η κινεζική BYD κατασκεύασε και θέτει φέτος σε λειτουργία το πρώτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων της στο Σέγκεντ, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουγγαρίας.

Μετέφερε, δε, το περιφερειακό της κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) από την Ολλανδία στη Βουδαπέστη.

Η CATL αρχίζει την παραγωγή μπαταριών ηλεκτροκίνησης στο τεράστιο εργοστάσιό της στο Ντέμπρετσεν, δεύτερη μεγαλύτερη ουγγρική πόλη.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινεζική επένδυση στην Ευρώπη.

Η σιδηροδρομική σύνδεση Βουδαπέστης-Βελιγραδίου, χρηματοδοτούμενη από κινεζικά δάνεια, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του έτους.

Σε ανταπόδοση, η κυβέρνηση Όρμπαν μπλοκάρει ψηφίσματα της ΕΕ που καταδικάζουν το Πεκίνο για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη μετατροπή του ΝΑΤΟ σε ένα «αντι-κινεζικό μπλοκ».

Καλεί τη Δύση σε «συνύπαρξη» με την Κίνα, χαρακτηρίζοντάς τη «αναπόφευκτα παγκόσμια δύναμη».

Γεωπολιτικό «γκούλας» στην Ουγγαρία

Υπό τη 16ετή παραμονή του 62χρονου Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία, η Ουγγαρία έχει μετατραπεί σε προπύργιο του χριστιανικού εθνικισμού στην Ευρώπη, πολιτικό εργαστήριο του ανελευθερισμού και εκκολαπτήριο της ακροδεξιάς μαζί.

Η παγίωση του προσωποπαγούς μοντέλου διακυβέρνησης συνοδεύτηκε με άλωση των θεσμών, κατάλυση του κράτους δικαίου, καταστολή της ελευθερίας του Τύπου, ενδημική διαφθορά και σωρεία κατηγοριών ότι η κεντροευρωπαϊκή χώρα των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων έχει μετατραπεί από δημοκρατία σε απολυταρχία, βασισμένη σε ένα στρεβλό εκλογικό σύστημα που έχει επινοηθεί ως εργαλείο νομιμοποίησης.

Το σύστημα Όρμπαν θεωρείται από πολλούς προπομπός του τραμπισμού, συνδυασμένο με στοιχεία του πουτινικού συγκεντρωτισμού, το οποίο πλέον λειτουργεί και ως «γέφυρα» του κινεζικού οικονομικού επεκτατισμού στην Ευρώπη.

Η «συνταγή» του παραπέμπει σε ένα γεωπολιτικό ουγγρικό γκούλας: μια «σούπα» εγχώριων και ξένων συμφερόντων.

Για να… «δέσει», βασικό συστατικό θεωρείται ο παράγοντας της Ρωσίας.

Παρασκηνιακά, αποτελεί οιονεί εγγυητή στις όλο και πιο στενές σχέσεις της Βουδαπέστης με το Πεκίνο.

Είναι επίσης το βασικό στήριγμα του Όρμπαν, που με τη σειρά του στήριξε ένα δίκτυο ουγγρικών δεξαμενών σκέψης για να αποκτήσει πρόσβαση σε ακροδεξιούς κύκλους στις ΗΠΑ και στο τραμπικό κίνημα MAGA, ανοίγοντας έτσι ενδιάμεσα κανάλια επιρροής για το Κρεμλίνο.

Εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών, κοινό σημείο εν προκειμένω μεταξύ των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ, της Ρωσίας και της Κίνας είναι η άσκηση ελέγχου στο εγχείρημα της ΕΕ.

Και κάπως έτσι, μεθοδικά και πρόθυμα, ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για τη σφυρηλάτηση μιας μετα-φιλελεύθερης παγκόσμιας τάξης.

Θα δώσει μάχη με «νύχια και με δόντια» για να παραμείνει σε αυτή τη θέση, εκλογικά και μετεκλογικά.