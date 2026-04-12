Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Κόσμος 12 Απριλίου 2026, 20:11

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες).

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία προβλέπει το exit poll της εταιρείας δημοσκοπήσεων Median. Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων, ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9%.

Το ακροδεξιό Κίνημα Η Πατρίδα μας (Mi Hazánk) προβλέπεται να λάβει το 3,9% των ψήφων. Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση αναμένονται μετά τις 11 το βράδυ.

Αν η καταμέτρηση επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι το Tisza πλησιάζει στην επίτευξη πλειοψηφίας δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο, με 131-139 έδρες, ενώ το Fidesz προβλέπεται να λάβει 59-67 έδρες.

Το ουγγρικό Κοινοβούλιο έχει συνολικά 199 έδρες.


Η νίκη του δεξιού φιλοευρωπαϊκού κόμματος Tisza στην Ουγγαρία θα σημάνει επίσης τέλος της πρωθυπουργίας του πανίσχυρου επί 16 χρόνια Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ήταν ο σημαιοφόρος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει στη Βουδαπέστη τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, για να δείξει τη στήριξή του.

Μεγάλη συμμετοχή στην Ουγγαρία

Η εκλογική διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη στις πολωτικές εκλογές στην Ουγγαρία, καθώς καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής έπειτα από τρεις εκλογικές διαδικασίες. Οι κάλπες έκλεισαν στις 7 μ.μ. τοπκή ώρα (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Ούγγροι ψηφοφόροι της διασποράς στο Λονδίνο / Hajnalka Ruczek/via REUTERS

Μέχρι τις 5 μ.μ. τοπική ώρα, λίγο πάνω από το 74% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είχαν ψηφίσει στην Ουγγαρία. Πρόκειται για ποσοστό ρεκόρ και σημαντική αύξηση σε σχέση με το 62% των τελευταίων εκλογών πριν από τέσσερα χρόνια. Αυτή η υψηλή συμμετοχή ήταν που έδειχνε από την αρχή ότι η νίκη θα ήταν πολύ δύσκολη για τον Βίκτορ Όρμπαν.


Ο νυν πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υψηλή προσέλευση αφού ψήφισε στη Βουδαπέστη. «Ήρθα για να κερδίσω», είπε, και προέτρεψε όλους να ψηφίσουν.

Πέτερ Μαγιάρ / REUTERS/Leonhard Foeger

Ενώ ο βασικός αντίπαλός του, που διεκδικεί με μεγάλη δυναμική τη νίκη, Πέτερ Μαγιάρ, δήλωσε ότι πιστεύει πως θα υπάρξει αλλαγή αλλαγή στην κορυφή της ουγγρικής πολιτικής σκηνής.

Έκκληση της τελευταίας στιγμής

Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η ήττα για τον ακροδεξιό εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz ήταν το πιθανότερο αποτέλεσμα. Και μία ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες ο Ούγγρος πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο καλώντας τους πολίτες να τον ψηφίσουν.

Ο Βίκτορ Όρμπαν / REUTERS/Bernadett Szabo

«Πολλοί άνθρωποι ψηφίζουν και το διακύβευμα είναι τεράστιο. Η ειρήνη και η ασφάλεια της Ουγγαρίας θα μπορούσαν να εξαρτηθούν από μία μόνο ψήφο σήμερα», δήλωσε. «Αυτή είναι μια απόφαση που δεν μπορεί να ανατραπεί αύριο. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Ουγγαρία σήμερα. Κανένας πατριώτης δεν μπορεί να μείνει σπίτι», πρόσθεσε.

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι αυτή η έκκλησή του την τελευταία στιγμή θα θεωρηθεί ως επιβεβαίωση ότι ο Πέτερ Μαγιάρ και το αντιπολιτευόμενο συντηρητικό κόμμα Tisza, όπως προβλέπεται από πολλές δημοσκοπήσεις, οδεύουν προς τη νίκη.

Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για εκλογική απάτη

Ο Μπάλαζ Όρμπαν, πολιτικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν (απλή συνωνυμία), επίσης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για εκλογική απάτη και προετοιμασία πράξεων βίας.

REUTERS/Marton Monus

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι είχαν λάβει πολυάριθμες καταγγελίες και αναφορές για ακτιβιστές του κόμματος Tisza. Είπε ότι ενεργούσαν επιθετικά, απειλούσαν ψηφοφόρους, χρησιμοποιούσαν παρακολούθηση με drone και μετέφεραν όπλα σε εκλογικά τμήματα.

Κατηγόρησε επίσης την αντιπολίτευση ότι επιχειρούσε να δωροδοκήσει ψηφοφόρους.

«Θα διατηρήσουμε την ειρήνη στην Ουγγαρία», δήλωσε ο Μπάλαζ Όρμπαν.

Διεθνές και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον

Η ψηφοφορία παρακολουθείται στενά στις Βρυξέλλες, καθώς ο Όρμπαν έχει επικριθεί για τους στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Επίσης, είναι σύμμαχος του Τραμπ. Τον κατηγορούν για διάβρωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ουγγαρία, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Ήττα του Όρμπαν θα στερούσε τη Ρωσία από τον στενότερο σύμμαχό της στην ΕΕ. Για την Ουκρανία θα μπορούσε να σημαίνει την αποδέσμευση ενός δανείου της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ ζωτικής σημασίας για την πολεμική της προσπάθεια, το οποίο ο Ούγγρος ηγέτης έχει μπλοκάρει.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην πιστός στον Όρμπαν Πέτερ Μαγιάρ, έχει εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια για την κρατική διαφθορά και την πτώση του βιοτικού επιπέδου. Οι νέοι ψηφοφόροι να είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι για αλλαγή. Εάν κερδίσει, η χαλάρωση των νομικών και θεσμικών αλλαγών που έχει κάνει ο Όρμπαν μπορεί να αποδειχθεί τρομακτική για μια νέα κυβέρνηση εάν έχει απλή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Χρυσός: Πόσο ασφαλές καταφύγιο είναι; – Τι δείχνει το πρόσφατο παρελθόν

Χρυσός: Πόσο ασφαλές καταφύγιο είναι; – Τι δείχνει το πρόσφατο παρελθόν

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Παραβίαση της εκεχειρίας εάν πολεμικά πλοία πλησιάσουν το Ορμούζ

Φρουροί της Επανάστασης: Παραβίαση της εκεχειρίας εάν πολεμικά πλοία πλησιάσουν το Ορμούζ

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.04.26

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει

Η Κάγια Κάλας διαψεύδει αναφορές για ένταση στις σχέσεις της με την πρόεδρο της Κομισιόν, λόγω αρμοδιοτήτων. Και υποστηρίζει ότι αυτά λέγονται διότι «όλοι απολαμβάνουν μια καλή ιστορία γατοκαβγά».

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης
Πόλεμος στο Ιράν 03.04.26

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν τις τράπεζες για πιθανές απειλές για την ασφάλεια. Αιτία, η αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης στο γραφείο της Bank of America στο Παρίσι.

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία
Οργή Μελανσόν 02.04.26

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία

Αφορμή για τη σύλληψη και την κράτησή της, ανάρτηση όπου δήλωνε αλληλεγγύη στο Κόζο Οκαμότο, Ιαπώνα που έκανε επίθεση αυτοκτονίας το 1972 στο Ισραήλ. Οι δικηγόροι της Ριμά Χασάν καταγγέλλουν παραβίαση βουλευτικής ασυλίας.

Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Στεγαστική κρίση 12.04.26

Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία

Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση – Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο
Τα επόμενα βήματα 12.04.26

Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο

Πέφτει αυλαία στην «εορταστική νηνεμία» για την κυβέρνηση. Στα «χέρια» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγει ο δρόμος στην Ολομέλεια της Βουλής για άρσεις ασυλίας. Τα βήματα που ακολουθούν.

CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 12.04.26

Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια - Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις

Η συναισθηματική σταθερότητα σε μια σχέση δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων, αλλά την ύπαρξη ενός «ασφαλούς λιμανιού» όπου τα πάντα μπορούν να συζητηθούν χωρίς τον φόβο της κριτικής. Τα ζευγάρια που διακρίνονται για την «ισορροπία» που διέπει τη σχέση τους δεν αποφεύγουν τα δύσκολα θέματα· αντίθετα, τα επιδιώκουν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει

Μετά τις αναρτήσεις, στις οποίες ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ επανέφερε τις απειλές περί αφανισμού του Ιράν. Ισχυρίζεται ότι τώρα θα έχει βοήθεια από το ΝΑΤΟ.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)

Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Ελλάδα 12.04.26

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο

Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Ελλάδα 12.04.26

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Go Fun 12.04.26

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα - «Μακάρι η ζωή να νικά πάντα τον θάνατο!»

Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

