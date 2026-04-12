Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία προβλέπει το exit poll της εταιρείας δημοσκοπήσεων Median. Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων, ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9%.

Το ακροδεξιό Κίνημα Η Πατρίδα μας (Mi Hazánk) προβλέπεται να λάβει το 3,9% των ψήφων. Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση αναμένονται μετά τις 11 το βράδυ.

Αν η καταμέτρηση επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι το Tisza πλησιάζει στην επίτευξη πλειοψηφίας δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο, με 131-139 έδρες, ενώ το Fidesz προβλέπεται να λάβει 59-67 έδρες.

Το ουγγρικό Κοινοβούλιο έχει συνολικά 199 έδρες.

Hungary, Medián poll: This poll was conducted before election day, released now, and is not an exit poll! TISZA-EPP: 56% (-2)

Fidesz/KDNP-PfE: 38% (+3)

MH-ESN: 4%

DK-S&D: 1%

MKKP→G/EFA: 1% (-1) +/- vs. 17-20 March 2026 Fieldwork: 07-11 April 2026

— Europe Elects (@EuropeElects) April 12, 2026



Η νίκη του δεξιού φιλοευρωπαϊκού κόμματος Tisza στην Ουγγαρία θα σημάνει επίσης τέλος της πρωθυπουργίας του πανίσχυρου επί 16 χρόνια Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ήταν ο σημαιοφόρος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει στη Βουδαπέστη τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, για να δείξει τη στήριξή του.

Μεγάλη συμμετοχή στην Ουγγαρία

Η εκλογική διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη στις πολωτικές εκλογές στην Ουγγαρία, καθώς καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής έπειτα από τρεις εκλογικές διαδικασίες. Οι κάλπες έκλεισαν στις 7 μ.μ. τοπκή ώρα (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Μέχρι τις 5 μ.μ. τοπική ώρα, λίγο πάνω από το 74% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είχαν ψηφίσει στην Ουγγαρία. Πρόκειται για ποσοστό ρεκόρ και σημαντική αύξηση σε σχέση με το 62% των τελευταίων εκλογών πριν από τέσσερα χρόνια. Αυτή η υψηλή συμμετοχή ήταν που έδειχνε από την αρχή ότι η νίκη θα ήταν πολύ δύσκολη για τον Βίκτορ Όρμπαν.

National Parliament Election in Hungary today 🇭🇺 🇪🇺 Nationwide turnout by 5 p.m. had already surpassed the final turnout of any previous national parliamentary election. #Hungary Full data: https://t.co/KDpnWSKkZ5 — Europe Elects (@EuropeElects) April 12, 2026



Ο νυν πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υψηλή προσέλευση αφού ψήφισε στη Βουδαπέστη. «Ήρθα για να κερδίσω», είπε, και προέτρεψε όλους να ψηφίσουν.

Ενώ ο βασικός αντίπαλός του, που διεκδικεί με μεγάλη δυναμική τη νίκη, Πέτερ Μαγιάρ, δήλωσε ότι πιστεύει πως θα υπάρξει αλλαγή αλλαγή στην κορυφή της ουγγρικής πολιτικής σκηνής.

Έκκληση της τελευταίας στιγμής

Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η ήττα για τον ακροδεξιό εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz ήταν το πιθανότερο αποτέλεσμα. Και μία ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες ο Ούγγρος πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο καλώντας τους πολίτες να τον ψηφίσουν.

«Πολλοί άνθρωποι ψηφίζουν και το διακύβευμα είναι τεράστιο. Η ειρήνη και η ασφάλεια της Ουγγαρίας θα μπορούσαν να εξαρτηθούν από μία μόνο ψήφο σήμερα», δήλωσε. «Αυτή είναι μια απόφαση που δεν μπορεί να ανατραπεί αύριο. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Ουγγαρία σήμερα. Κανένας πατριώτης δεν μπορεί να μείνει σπίτι», πρόσθεσε.

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι αυτή η έκκλησή του την τελευταία στιγμή θα θεωρηθεί ως επιβεβαίωση ότι ο Πέτερ Μαγιάρ και το αντιπολιτευόμενο συντηρητικό κόμμα Tisza, όπως προβλέπεται από πολλές δημοσκοπήσεις, οδεύουν προς τη νίκη.

Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για εκλογική απάτη

Ο Μπάλαζ Όρμπαν, πολιτικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν (απλή συνωνυμία), επίσης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για εκλογική απάτη και προετοιμασία πράξεων βίας.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι είχαν λάβει πολυάριθμες καταγγελίες και αναφορές για ακτιβιστές του κόμματος Tisza. Είπε ότι ενεργούσαν επιθετικά, απειλούσαν ψηφοφόρους, χρησιμοποιούσαν παρακολούθηση με drone και μετέφεραν όπλα σε εκλογικά τμήματα.

Κατηγόρησε επίσης την αντιπολίτευση ότι επιχειρούσε να δωροδοκήσει ψηφοφόρους.

«Θα διατηρήσουμε την ειρήνη στην Ουγγαρία», δήλωσε ο Μπάλαζ Όρμπαν.

Διεθνές και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον

Η ψηφοφορία παρακολουθείται στενά στις Βρυξέλλες, καθώς ο Όρμπαν έχει επικριθεί για τους στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Επίσης, είναι σύμμαχος του Τραμπ. Τον κατηγορούν για διάβρωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ουγγαρία, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Ήττα του Όρμπαν θα στερούσε τη Ρωσία από τον στενότερο σύμμαχό της στην ΕΕ. Για την Ουκρανία θα μπορούσε να σημαίνει την αποδέσμευση ενός δανείου της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ ζωτικής σημασίας για την πολεμική της προσπάθεια, το οποίο ο Ούγγρος ηγέτης έχει μπλοκάρει.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην πιστός στον Όρμπαν Πέτερ Μαγιάρ, έχει εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια για την κρατική διαφθορά και την πτώση του βιοτικού επιπέδου. Οι νέοι ψηφοφόροι να είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι για αλλαγή. Εάν κερδίσει, η χαλάρωση των νομικών και θεσμικών αλλαγών που έχει κάνει ο Όρμπαν μπορεί να αποδειχθεί τρομακτική για μια νέα κυβέρνηση εάν έχει απλή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.