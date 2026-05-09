Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση

Υπόθεση-σοκ στην Βρετανία με… φόντο και το ποδόσφαιρο. Ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων, ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο 32χρονος σύζυγός του Σκοτ Χάτσινσον κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Η πολύ σοβαρή υπόθεση οδηγήθηκε στο δικαστήριο και η δίκη αναβλήθηκε για τις 5 Ιουνίου αλλά συγκέντρωσε τους προβολείς της δημοσιότητας.

Ο σάλος οφείλεται και στο ότι ο Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου είναι δηλωμένος ομοφυλόφιλος και από τους πρώτους στο Ηνωμένο Βασίλειο που απέκτησε, συγκεκριμένα το 1999, παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, όταν είχε ψηφιστεί ο σχετικός νόμος. Επίσης, ο Μπάρλοου είναι γνωστός επιχειρηματίας αλλά και τηλεοπτικό πρόσωπο.

Στο μεταξύ, ο Μπάρλοου συνολικά έχει αποκτήσει επτά παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας, τα δυο με πρώην σύντροφο της κόρης του. Να προσθέσουμε ότι ο Μπάρλοου είναι παντρεμένος με τον Σκοτ Χάτσινσον και είναι συνιδιοκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree Football Club, η οποία παίζει σε ερασιτεχνική κατηγορία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο 32χρονος σύζυγός του, Σκοτ Χάτσινσον, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης αλλά και της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση (sex trafficking). Ακόμη, για την υπόθεση διέρρευσε ότι το ομοφυλόφιλο ζευγάρι έβαζε στο μάτι νεαρούς άνδρες, τους πλησίαζε και τους βίαζε.

Η… καταιγίδα από τις κατηγορίες

Σχετικό ρεπορτάζ μετέδωσε και το Sky News. Σύμφωνα με αυτό ο Μπάρλοου κάθεται στο σκαμνί του δικαστηρίου για τα εξής πολύ σοβαρά αδικήματα: 1) Για σεξουαλική επίθεση σε άνδρα, 2) Για τέσσερις κατηγορίες για βιασμό άνδρα ηλικίας άνω των 16 ετών, 3) Για δύο κατηγορίες για οργάνωση ή διευκόλυνση μετακίνησης άλλου προσώπου με σκοπό την εκμετάλλευση.

Ο σύζυγός του Σκοτ Χάτσινσον κατηγορείται: 1) Για σεξουαλική επίθεση σε άνδρα, 2) Μία υπόθεση βιασμού άνδρα άνω των 16 ετών, 3) Αντιμετωπίζει και δύο κατηγορίες για οργάνωση ή διευκόλυνση μετακίνησης άλλου προσώπου με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση.

NEW: Britain’s first gay surrogate parent has been charged with r*pe and human trafficking for s*xual exploitation. Barrie Drewitt-Barlow, 57, who is now married to his daughter’s ex-‘boyfriend,’ became the first gay parent to surrogate babies in 1999 in the UK, with his now-ex… pic.twitter.com/6oEaxof3pA — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2026

Οι δυο κατηγορούμενοι, Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και Σκοτ Χάτσινσον αρνήθηκαν τα πάντα. Παράλληλα, από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι έγιναν αστυνομικές έρευνες σε ιδιόκτητα ακίνητα και σε ακίνητα που συνδέονται με το ζευγάρι σε διάφορες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με τη Daily Mail, αστυνομικοί την Τετάρτη (6/5) έκαναν… φύλλο και φτερό μέχρι και την κατοικία του ζευγαριού.

Η δήλωσε για γκέι στην Premier League

Οι Μπάρλοου και Χάντσινσον απέκτησαν πριν από 14 μέρες την ερασιτεχνική ομάδα Maldon & Tiptree FC. Η δημοσιότητα ήταν μεγάλη και το ITV ετοίμαζε ντοκιμαντέρ, με αυτούς πρωταγωνιστές, για να αναλύσουν τα σχέδιά τους για την αναδιοργάνωση τους συλλόγου και εννοείται ότι ακυρώθηκε.

Ο Μπάρλοου είναι και γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο, καθώς εμφανιζόταν σε reality και lifestyle, μεταξύ των οποίων τα «Rich House, Poor House» και «Below Deck Sailing Yacht». Σε μια από τις εμφανίσεις του είχε δηλώσει κάποιοι ποδοσφαιριστές — μεταξύ αυτών τρεις που αγωνίζονται σήμερα στην Premier League, τον προσέγγισαν επειδή είναι ομοφυλόφιλοι αλλά δεν το έχουν αποκαλύψει δημόσια.

Έδωσε και συνέντευξη στο BBC, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να θεωρείται «πρόσωπο της γκέι κοινότητας στο ποδόσφαιρο».