Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;

H υπόθεση του «Heated Rivalry» εστιάζει στο ότι ακόμα και δύο άνθρωποι με εξαιρετικά διαφορετικό υπόβαθρο και δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίζουν τον κόσμο μπορούν να βρουν κοινό έδαφος. Στη σειρά, που είναι προσαρμογή των μυθιστορημάτων της Rachel Reid, αυτό το κοινό έδαφος τυχαίνει να είναι το χόκεϊ και το πολύ καλό σεξ.

Την πρώτη φορά που η Mary άκουσε για το γκέι ρομάντζο του χόκεϊ, την προειδοποίησαν να το αποφύγει. Η Mary, μια 64χρονη διευθύντρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού από το Τορόντο, θυμήθηκε ότι πριν από μερικά χρόνια ανέφερε τη σειρά Game Changers της καναδής συγγραφέως Rachel Reid στον γιο της, έναν εικοσάχρονο queer συγγραφέα και επίσης φανατικό οπαδό του χόκεϊ.

«Του είπα: «Έχεις ακούσει για αυτά τα βιβλία;» και εκείνος απάντησε: “Ναι”. Τότε του είπα: «Να τα διαβάσω;» Και εκείνος απάντησε: «Όχι. Δεν είναι για σένα».

«Είμαι διαζευγμένη. Είμαι μεγάλη»

Η Mary πήρε στα σοβαρά τα λόγια του γιου της. Εξάλλου, θεωρεί τον εαυτό της «βασικά κυνικό», δεν έχει διαβάσει ρομαντικό μυθιστόρημα από τότε που πέταξε ένα βιβλίο της Danielle Steel με αηδία πριν από περίπου 40 χρόνια και δηλώνει ότι θα έπρεπε να την «δέσουν» για να δει μια χριστουγεννιάτικη ταινία της Hallmark.

«Είμαι διαζευγμένη. Είμαι μεγάλη. Είχα άντρες στη ζωή μου και είχα ρομαντικές σχέσεις στη ζωή μου», είπε. «Βλέπω τηλεόραση και σκέφτομαι, δεν συμβαίνει έτσι. Όχι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη VANITY FAIR (@vanityfair)

«Δεν μπορώ να κρατήσω τα χέρια μου μακριά σου»

Όμως, όταν ο ομοφυλοφιλικός ρομαντισμός στο χόκεϊ μπήκε με δύναμη στον πολιτιστικό Zeitgeist στα τέλη του περασμένου έτους, χάρη στην καυτή τηλεοπτική προσαρμογή του βιβλίου Heated Rivalry της Reid από τον καναδικό streaming κανάλι Crave, η Mary, που ζήτησε στον Guardian να αναφερθεί μόνο με το μικρό της όνομα, ανακάλυψε ότι μια ξεκάθαρα σεξουαλικά ερωτική ιστορία για δύο άντρες ήταν τελικά «για εκείνη».

«Ομολογώ ότι μπορεί να το έχω ξαναδεί περισσότερες από μία φορές» είπε. «Είναι εξαιρετικά σέξι. Είναι υπέροχοι να τους βλέπεις. Υπάρχει τεράστια συναίνεση. Θα ήθελα πραγματικά να το ξαναζήσω αυτό στη ζωή μου – αυτό το συναίσθημα του “δεν μπορώ να κρατήσω τα χέρια μου μακριά σου”».

Στην πιθανότητα του έρωτα

Ετεροφυλόφιλες γυναίκες, queer γυναίκες, cisgender γυναίκες, trans γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, ανύπαντρες και σε σχέση, Καναδέζες, Αμερικανίδες και όλο και περισσότερες από όλο τον κόσμο – όλες τρελαίνονται για την ερωτική ιστορία μεταξύ του Shane και του Ilya, δύο «κρυφών» επαγγελματιών παίκτες χόκεϊ σε αντίπαλες ομάδες, των οποίων η σεξουαλική χημεία τους κρατάει ενωμένους για μια δεκαετία, καθώς μαθαίνουν να ανοίγουν τις καρδιές και τα μυαλά τους στην πιθανότητα του έρωτα.

Ετεροφυλόφιλες γυναίκες, queer γυναίκες, cisgender γυναίκες, trans γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, ανύπαντρες και σε σχέση, Καναδέζες, Αμερικανίδες και όλο και περισσότερες από όλο τον κόσμο – όλες τρελαίνονται για την ερωτική ιστορία μεταξύ του Shane και του Ilya

Οι γυναίκες που αγαπούν άντρες που αγαπούν άντρες

Αλλά τι λέει για τις σχέσεις των φύλων το 2026 το γεγονός ότι τόσες πολλές γυναίκες φαντασιώνονται gay πορνό; Η ένθερμη δημοτικότητα του «Heated Rivalry» υποδηλώνει ότι για πολλούς, η πραγματική ρομαντική φαντασίωση δεν είναι το σεξ και ο ρομαντισμός με δράκους και νεράιδες, αλλά το σεξ και ο ρομαντισμός χωρίς μισογυνισμό και ιεραρχία των φύλων.

Αν ο μόνος τρόπος για να το πετύχουν αυτό στο σημερινό περιβάλλον είναι μέσω του σεξ και του ρομαντισμού χωρίς γυναίκες, θα το δεχτούν.

Η Lilian King είναι το τελευταίο άτομο που θα περίμενε κανείς να απολαμβάνει μια τηλεοπτική εκπομπή που ξεκινά με μια σκηνή αποπλάνησης με αυνανισμό σε αποδυτήρια και καταλήγει σε σκηνές εξαιρετικά τρυφερής τριβής.

«Δεν μπορούσα να το αφήσω»

Συγγραφέας του τηλεοπτικού κουίζ Wait Wait … Don’t Tell Me του NPR, η King είναι 30 ετών, ετεροφυλόφιλη, αρραβωνιασμένη και αποφασιστικά «αρνητική απέναντι στο σεξ», τουλάχιστον όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης.

Είναι «ευαίσθητη» όσον αφορά τα φιλιά στην οθόνη και προτιμά την προσέγγιση της Άννας Καρένινα στην απεικόνιση σεξουαλικών σκηνών: «Ο Τολστόι απλά βάζει “τελεία, τελεία, τελεία” και νομίζω ότι έχει δίκιο», είπε. «Όταν ο αρραβωνιαστικός μου μού είπε ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ κάνει σεξ με τη Γκουίνεθ Πάλτροου στην ταινία του πινγκ-πονκ (Marty Supreme), είπα ότι δε θέλω να τη δω».

Αλλά αποφάσισε να δει το «Heated Rivalry» όταν έμαθε, μέσω viral βίντεο στο TikTok, ότι περιλάμβανε ένα τραγούδι της καναδικής indie μπάντας Wolf Parade. Σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να το βάλει να παίζει στο παρασκήνιο ενώ έκανε το πλύσιμο των πιάτων.

Αντ’ αυτού, «κατάπιε» τα πρώτα τρία επεισόδια» και κατέληξε να αργήσει στο ραντεβού της με μια φίλη. «Δεν μπορούσα να το αφήσω. Μου άρεσε πάρα πολύ».

Η King δε φαίνεται με το gay πορνό. «Υπήρξε μια στιγμή που σκέφτηκα “περίμενε, γιατί είναι τόσο σέξι;”», είπε. «Λοιπόν, φυσικά και είναι σέξι. Αν βρίσκω έναν σέξι άντρα ελκυστικό, όταν υπάρχουν δύο, είναι απλά “τρελό”».

Ο παρουσιαστής της βραδινής, αμερικανικής εκπομπής Τζίμι Φάλον συνέκρινε το αλαλάζον πλήθος που συγκεντρώθηκε για να τον δει να παίρνει συνέντευξη από τον Hudson Williams, που παίζει τον Shane, την περασμένη εβδομάδα, με τον ενθουσιασμό που έχει δει για τους BTS και τον Harry Styles

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cosmopolitan (@cosmopolitan)

Gay πορνό για όλους;

Το γεγονός ότι ορισμένες γυναίκες απολαμβάνουν να βλέπουν άντρες να κάνουν σεξ μεταξύ τους στην οθόνη δεν είναι ακριβώς καινούργιο – το PornHub ισχυρίζεται ότι σχεδόν οι μισοί από τους ανθρώπους που βλέπουν γαυ πορνό στην πλατφόρμα του είναι γυναίκες – αλλά το φάντασμα του «Heated Rivalry» μπορεί να είναι το πρώτο πραγματικά mainstream παράδειγμα του φαινομένου στη Βόρεια Αμερική.

Καθώς το κοινό της εκπομπής έχει αυξηθεί, έχει γείρει ακόμη περισσότερο προς τις γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία της HBO που δημοσίευσε η New York Times.

Το TikTok και το Instagram είναι γεμάτα με βίντεο γυναικών θαυμαστριών που καταγράφουν τις δακρυσμένες αντιδράσεις τους) ή εκφράζουν την απόλυτη απογοήτευσή τους για τη θλιβερή αντίθεση μεταξύ της καταστροφικής ερωτικής τους ζωής και της ευαίσθητης λαχτάρας του Shane και του Ilya.

Λεσβιακά και γυναικεία μπαρ διοργανώνουν μαραθώνιες προβολές και των έξι επεισοδίων. Το σλόγκαν ενός μπαρ για την εκδήλωσή του είναι: «Οι σαπφικές αγαπούν την αργή καύση».

Ο παρουσιαστής της βραδινής, αμερικανικής εκπομπής Τζίμι Φάλον συνέκρινε το αλαλάζον πλήθος που συγκεντρώθηκε για να τον δει να παίρνει συνέντευξη από τον Hudson Williams, που παίζει τον Shane, την περασμένη εβδομάδα, με τον ενθουσιασμό που έχει δει για τους BTS και τον Harry Styles.

Η σίγουρη αρρενωπότητα και οι απεικονίσεις της λογοτεχνικής αγάπης

«Υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση γυναικών, συνήθως λεσβιών, που γράφουν ιστορικά μυθιστορήματα της κλασικής εποχής με αρκετά βαριά θέματα που αφορούν σχέσεις μεταξύ ανδρών», δήλωσε ο Adrian Daub, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και σπουδών φύλου στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Οι συγγραφείς ιστορικών μυθιστορημάτων της μέσης του αιώνα Mary Renault και Marguerite Yourcenar έγραψαν μυθιστορήματα που εξερευνούσαν ομοφυλοφιλικές σχέσεις στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη, αντίστοιχα, για ένα κοινό που πιθανότατα ήταν κυρίως γυναικείο, δήλωσε ο Daub.

Ο Daub κάνει μια άμεση παράλληλη σύγκριση μεταξύ της σίγουρης αρρενωπότητας των παικτών χόκεϊ του «Heated Rivalry» και αυτών των λογοτεχνικών απεικονίσεων της ομοφυλοφιλικής αγάπης.

«Η σειρά φαίνεται να προσπαθεί να δείξει ότι είναι πολύ αρρενωπό να είσαι ομοφυλόφιλος, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο αρέσουν στους ανθρώπους οι κλασικές ρομαντικές ιστορίες, όπου η ομοφυλοφιλία είναι μια φυσική έκφραση της αρρενωπότητας», είπε.

«Είναι μια θέαση μιας αρρενωπότητας που δεν είναι τοξική αλλά και δεν προκαλεί άγχος – μιας αρρενωπότητας που δεν απαιτεί από τις γυναίκες να την επιβεβαιώνουν συνεχώς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heated Rivalry (@heatedrivalrycrave)

Ένα ερωτικό υπονοούμενο

Η Clare Sears, καθηγήτρια κοινωνιολογίας και σεξουαλικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, εντοπίζει τις ρίζες των εμπορικών ρομαντικών μυθιστορημάτων στη λογοτεχνία, η οποία εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970 και παρουσίαζε κυρίως «φανταστικά ανδρικά ζευγάρια, με πιο γνωστά αυτά των Kirk και Spock από το Star Trek».

Οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις δεν εκπροσωπούνταν στην τηλεόραση, αλλά συχνά υπήρχε ένα ερωτικό υπονοούμενο στις σχέσεις μεταξύ δύο ανδρικών χαρακτήρων, το οποίο οι θαυμαστές – οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ετεροφυλόφιλες γυναίκες – αντιλήφθηκαν και ανέπτυξαν σε αυτοεκδοθέντα περιοδικά και slash fiction (ή απλά «fic» για συντομία).

Με το διαδίκτυο ήρθε μια έκρηξη της κουλτούρας των θαυμαστών και η ανάπτυξη ιστοσελίδων όπως το LiveJournal και το Archive of Our Own (AO3), όπου τα slash fics συνέχισαν να δείχνουν μια έντονη προτίμηση για ζευγάρια ομοφυλόφιλων ανδρών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Page Six (@pagesix)

«Γιατί όχι;»

Ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί τόσες πολλές γυναίκες φαντασιώνονται το gay σεξ. Από τη μία πλευρά, η απάντηση στο «γιατί;» θα μπορούσε να είναι «γιατί όχι;» λέει η Sears. «Η σεξουαλική φαντασίωση είναι εντελώς διαφορετική από τη σεξουαλική ταυτότητα. Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν φανταστικές ιστορίες ή φαντασιώσεις που απέχουν πολύ από το ποιοι είναι ή τι θέλουν να κάνουν στην πραγματική ζωή».

Ωστόσο, οι ιστορίες που ικανοποιούν τις επιθυμίες μας μπορούν να είναι ενδεικτικές – και αυτό είναι χρήσιμο σε μια κοινωνία που εξακολουθεί να προτιμά να λέει στις γυναίκες τι πρέπει να θέλουν αντί να ακούει τι λένε.

Η «βασική εξήγηση» που έχουν βρει μελετητές όπως η Lucy Neville, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον και συγγραφέας του Girls Who Like Boys Who Like Boys: Women and Gay Male Pornography and Erotica, είναι, σύμφωνα με τη Sears: «Οι ερωτικές ιστορίες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στους άνδρες παρακάμπτουν το είδος των ανισορροπιών εξουσίας μεταξύ των φύλων που διαμορφώνουν την οικειότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο στη μυθοπλασία όσο και στην πραγματική ζωή».

Τελικά;

Σε μια εποχή όπου κυριαρχούν οι παραδοσιακές σύζυγοι, ο τραμπισμός και οι αδιάκριτες επιπλήξεις από μια τάξη ειδικών που υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια στην αντιμετώπιση της μοναξιάς των ανδρών, μπορεί να φαίνεται ότι η ίδια η ετεροφυλοφιλία βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία.

Οι γυναίκες είναι υπερβολικά συνειδητοποιημένες για την πραγματική απειλή της σεξουαλικής βίας, για την προσδοκία ότι θα κάνουν παραχωρήσεις για την καριέρα του άνδρα συντρόφου τους, για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των LGBTQ+, και για το γεγονός ότι το σεξ και τα ραντεβού είναι συχνά μη ικανοποιητικά και απογοητευτικά.

*Με στοιχεία από theguardian.com