magazin
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;
Culture Live 23 Ιανουαρίου 2026, 19:50

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;

«Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς "Heated Rivalry" για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Spotlight

H υπόθεση του «Heated Rivalry» εστιάζει στο ότι ακόμα και δύο άνθρωποι με εξαιρετικά διαφορετικό υπόβαθρο και δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίζουν τον κόσμο μπορούν να βρουν κοινό έδαφος. Στη σειρά, που είναι προσαρμογή των μυθιστορημάτων της Rachel Reid, αυτό το κοινό έδαφος τυχαίνει να είναι το χόκεϊ και το πολύ καλό σεξ.

Την πρώτη φορά που η Mary άκουσε για το γκέι ρομάντζο του χόκεϊ, την προειδοποίησαν να το αποφύγει. Η Mary, μια 64χρονη διευθύντρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού από το Τορόντο, θυμήθηκε ότι πριν από μερικά χρόνια ανέφερε τη σειρά Game Changers της καναδής συγγραφέως Rachel Reid στον γιο της, έναν εικοσάχρονο queer συγγραφέα και επίσης φανατικό οπαδό του χόκεϊ.

«Του είπα: «Έχεις ακούσει για αυτά τα βιβλία;» και εκείνος απάντησε: “Ναι”. Τότε του είπα: «Να τα διαβάσω;» Και εκείνος απάντησε: «Όχι. Δεν είναι για σένα».

«Είμαι διαζευγμένη. Είμαι μεγάλη»

Η Mary πήρε στα σοβαρά τα λόγια του γιου της. Εξάλλου, θεωρεί τον εαυτό της «βασικά κυνικό», δεν έχει διαβάσει ρομαντικό μυθιστόρημα από τότε που πέταξε ένα βιβλίο της Danielle Steel με αηδία πριν από περίπου 40 χρόνια και δηλώνει ότι θα έπρεπε να την «δέσουν» για να δει μια χριστουγεννιάτικη ταινία της Hallmark.

«Είμαι διαζευγμένη. Είμαι μεγάλη. Είχα άντρες στη ζωή μου και είχα ρομαντικές σχέσεις στη ζωή μου», είπε. «Βλέπω τηλεόραση και σκέφτομαι, δεν συμβαίνει έτσι. Όχι».

«Δεν μπορώ να κρατήσω τα χέρια μου μακριά σου»

Όμως, όταν ο ομοφυλοφιλικός ρομαντισμός στο χόκεϊ μπήκε με δύναμη στον πολιτιστικό Zeitgeist στα τέλη του περασμένου έτους, χάρη στην καυτή τηλεοπτική προσαρμογή του βιβλίου Heated Rivalry της Reid από τον καναδικό streaming κανάλι Crave, η Mary, που ζήτησε στον Guardian να αναφερθεί μόνο με το μικρό της όνομα, ανακάλυψε ότι μια ξεκάθαρα σεξουαλικά ερωτική ιστορία για δύο άντρες ήταν τελικά «για εκείνη».

«Ομολογώ ότι μπορεί να το έχω ξαναδεί περισσότερες από μία φορές» είπε. «Είναι εξαιρετικά σέξι. Είναι υπέροχοι να τους βλέπεις. Υπάρχει τεράστια συναίνεση. Θα ήθελα πραγματικά να το ξαναζήσω αυτό στη ζωή μου – αυτό το συναίσθημα του “δεν μπορώ να κρατήσω τα χέρια μου μακριά σου”».

Στην πιθανότητα του έρωτα

Ετεροφυλόφιλες γυναίκες, queer γυναίκες, cisgender γυναίκες, trans γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, ανύπαντρες και σε σχέση, Καναδέζες, Αμερικανίδες και όλο και περισσότερες από όλο τον κόσμο – όλες τρελαίνονται για την ερωτική ιστορία μεταξύ του Shane και του Ilya, δύο «κρυφών» επαγγελματιών παίκτες χόκεϊ σε αντίπαλες ομάδες, των οποίων η σεξουαλική χημεία τους κρατάει ενωμένους για μια δεκαετία, καθώς μαθαίνουν να ανοίγουν τις καρδιές και τα μυαλά τους στην πιθανότητα του έρωτα.

Ετεροφυλόφιλες γυναίκες, queer γυναίκες, cisgender γυναίκες, trans γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, ανύπαντρες και σε σχέση, Καναδέζες, Αμερικανίδες και όλο και περισσότερες από όλο τον κόσμο – όλες τρελαίνονται για την ερωτική ιστορία μεταξύ του Shane και του Ilya

YouTube thumbnail

Οι γυναίκες που αγαπούν άντρες που αγαπούν άντρες

Αλλά τι λέει για τις σχέσεις των φύλων το 2026 το γεγονός ότι τόσες πολλές γυναίκες φαντασιώνονται gay πορνό; Η ένθερμη δημοτικότητα του «Heated Rivalry» υποδηλώνει ότι για πολλούς, η πραγματική ρομαντική φαντασίωση δεν είναι το σεξ και ο ρομαντισμός με δράκους και νεράιδες, αλλά το σεξ και ο ρομαντισμός χωρίς μισογυνισμό και ιεραρχία των φύλων.

Αν ο μόνος τρόπος για να το πετύχουν αυτό στο σημερινό περιβάλλον είναι μέσω του σεξ και του ρομαντισμού χωρίς γυναίκες, θα το δεχτούν.

Η Lilian King είναι το τελευταίο άτομο που θα περίμενε κανείς να απολαμβάνει μια τηλεοπτική εκπομπή που ξεκινά με μια σκηνή αποπλάνησης με αυνανισμό σε αποδυτήρια και καταλήγει σε σκηνές εξαιρετικά τρυφερής τριβής.

«Δεν μπορούσα να το αφήσω»

Συγγραφέας του τηλεοπτικού κουίζ Wait Wait … Don’t Tell Me του NPR, η King είναι 30 ετών, ετεροφυλόφιλη, αρραβωνιασμένη και αποφασιστικά «αρνητική απέναντι στο σεξ», τουλάχιστον όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης.

Είναι «ευαίσθητη» όσον αφορά τα φιλιά στην οθόνη και προτιμά την προσέγγιση της Άννας Καρένινα στην απεικόνιση σεξουαλικών σκηνών: «Ο Τολστόι απλά βάζει “τελεία, τελεία, τελεία” και νομίζω ότι έχει δίκιο», είπε. «Όταν ο αρραβωνιαστικός μου μού είπε ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ κάνει σεξ με τη Γκουίνεθ Πάλτροου στην ταινία του πινγκ-πονκ (Marty Supreme), είπα ότι δε θέλω να τη δω».

Αλλά αποφάσισε να δει το «Heated Rivalry» όταν έμαθε, μέσω viral βίντεο στο TikTok, ότι περιλάμβανε ένα τραγούδι της καναδικής indie μπάντας Wolf Parade. Σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να το βάλει να παίζει στο παρασκήνιο ενώ έκανε το πλύσιμο των πιάτων.

Αντ’ αυτού, «κατάπιε» τα πρώτα τρία επεισόδια» και κατέληξε να αργήσει στο ραντεβού της με μια φίλη. «Δεν μπορούσα να το αφήσω. Μου άρεσε πάρα πολύ».

Η King δε φαίνεται με το gay πορνό. «Υπήρξε μια στιγμή που σκέφτηκα “περίμενε, γιατί είναι τόσο σέξι;”», είπε. «Λοιπόν, φυσικά και είναι σέξι. Αν βρίσκω έναν σέξι άντρα ελκυστικό, όταν υπάρχουν δύο, είναι απλά “τρελό”».

Ο παρουσιαστής της βραδινής, αμερικανικής  εκπομπής Τζίμι Φάλον συνέκρινε το αλαλάζον  πλήθος που συγκεντρώθηκε για να τον δει να παίρνει συνέντευξη από τον Hudson Williams, που παίζει τον Shane, την περασμένη εβδομάδα, με τον ενθουσιασμό που έχει δει για τους BTS και τον Harry Styles

Gay πορνό για όλους;

Το γεγονός ότι ορισμένες γυναίκες απολαμβάνουν να βλέπουν άντρες να κάνουν σεξ μεταξύ τους στην οθόνη δεν είναι ακριβώς καινούργιο – το PornHub ισχυρίζεται ότι σχεδόν οι μισοί από τους ανθρώπους που βλέπουν γαυ πορνό στην πλατφόρμα του είναι γυναίκες – αλλά το φάντασμα του «Heated Rivalry» μπορεί να είναι το πρώτο πραγματικά mainstream παράδειγμα του φαινομένου στη Βόρεια Αμερική.

Καθώς το κοινό της εκπομπής έχει αυξηθεί, έχει γείρει ακόμη περισσότερο προς τις γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία της HBO που δημοσίευσε η New York Times.

Το TikTok και το Instagram είναι γεμάτα με βίντεο γυναικών θαυμαστριών που καταγράφουν τις δακρυσμένες αντιδράσεις τους) ή εκφράζουν την απόλυτη απογοήτευσή τους για τη θλιβερή αντίθεση μεταξύ της καταστροφικής ερωτικής τους ζωής και της ευαίσθητης λαχτάρας του Shane και του Ilya.

Λεσβιακά και γυναικεία μπαρ διοργανώνουν μαραθώνιες προβολές και των έξι επεισοδίων. Το σλόγκαν ενός μπαρ για την εκδήλωσή του είναι: «Οι σαπφικές αγαπούν την αργή καύση».

Ο παρουσιαστής της βραδινής, αμερικανικής  εκπομπής Τζίμι Φάλον συνέκρινε το αλαλάζον  πλήθος που συγκεντρώθηκε για να τον δει να παίρνει συνέντευξη από τον Hudson Williams, που παίζει τον Shane, την περασμένη εβδομάδα, με τον ενθουσιασμό που έχει δει για τους BTS και τον Harry Styles.

Η σίγουρη αρρενωπότητα και οι απεικονίσεις της λογοτεχνικής αγάπης

«Υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση γυναικών, συνήθως λεσβιών, που γράφουν ιστορικά μυθιστορήματα της κλασικής εποχής με αρκετά βαριά θέματα που αφορούν σχέσεις μεταξύ ανδρών», δήλωσε ο Adrian Daub, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και σπουδών φύλου στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Οι συγγραφείς ιστορικών μυθιστορημάτων της μέσης του αιώνα Mary Renault και Marguerite Yourcenar έγραψαν μυθιστορήματα που εξερευνούσαν ομοφυλοφιλικές σχέσεις στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη, αντίστοιχα, για ένα κοινό που πιθανότατα ήταν κυρίως γυναικείο, δήλωσε ο Daub.

Ο Daub κάνει μια άμεση παράλληλη σύγκριση μεταξύ της σίγουρης αρρενωπότητας των παικτών χόκεϊ του «Heated Rivalry» και αυτών των λογοτεχνικών απεικονίσεων της ομοφυλοφιλικής αγάπης.

«Η σειρά φαίνεται να προσπαθεί να δείξει ότι είναι πολύ αρρενωπό να είσαι ομοφυλόφιλος, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο αρέσουν στους ανθρώπους οι κλασικές ρομαντικές ιστορίες, όπου η ομοφυλοφιλία είναι μια φυσική έκφραση της αρρενωπότητας», είπε.

«Είναι μια θέαση μιας αρρενωπότητας που δεν είναι τοξική αλλά και δεν προκαλεί άγχος – μιας αρρενωπότητας που δεν απαιτεί από τις γυναίκες να την επιβεβαιώνουν συνεχώς».

Ένα ερωτικό υπονοούμενο

Η Clare Sears, καθηγήτρια κοινωνιολογίας και σεξουαλικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, εντοπίζει τις ρίζες των εμπορικών ρομαντικών μυθιστορημάτων στη λογοτεχνία, η οποία εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970 και παρουσίαζε κυρίως «φανταστικά ανδρικά ζευγάρια, με πιο γνωστά αυτά των Kirk και Spock από το Star Trek».

Οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις δεν εκπροσωπούνταν στην τηλεόραση, αλλά συχνά υπήρχε ένα ερωτικό υπονοούμενο στις σχέσεις μεταξύ δύο ανδρικών χαρακτήρων, το οποίο οι θαυμαστές – οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ετεροφυλόφιλες γυναίκες – αντιλήφθηκαν και ανέπτυξαν σε αυτοεκδοθέντα περιοδικά και slash fiction (ή απλά «fic» για συντομία).

Με το διαδίκτυο ήρθε μια έκρηξη της κουλτούρας των θαυμαστών και η ανάπτυξη ιστοσελίδων όπως το LiveJournal και το Archive of Our Own (AO3), όπου τα slash fics συνέχισαν να δείχνουν μια έντονη προτίμηση για ζευγάρια ομοφυλόφιλων ανδρών.

«Γιατί όχι;»

Ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί τόσες πολλές γυναίκες φαντασιώνονται το gay σεξ. Από τη μία πλευρά, η απάντηση στο «γιατί;» θα μπορούσε να είναι «γιατί όχι;» λέει η Sears. «Η σεξουαλική φαντασίωση είναι εντελώς διαφορετική από τη σεξουαλική ταυτότητα. Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν φανταστικές ιστορίες ή φαντασιώσεις που απέχουν πολύ από το ποιοι είναι ή τι θέλουν να κάνουν στην πραγματική ζωή».

Ωστόσο, οι ιστορίες που ικανοποιούν τις επιθυμίες μας μπορούν να είναι ενδεικτικές – και αυτό είναι χρήσιμο σε μια κοινωνία που εξακολουθεί να προτιμά να λέει στις γυναίκες τι πρέπει να θέλουν αντί να ακούει τι λένε.

Η «βασική εξήγηση» που έχουν βρει μελετητές όπως η Lucy Neville, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον και συγγραφέας του Girls Who Like Boys Who Like Boys: Women and Gay Male Pornography and Erotica, είναι, σύμφωνα με τη Sears: «Οι ερωτικές ιστορίες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στους άνδρες παρακάμπτουν το είδος των ανισορροπιών εξουσίας μεταξύ των φύλων που διαμορφώνουν την οικειότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο στη μυθοπλασία όσο και στην πραγματική ζωή».

Τελικά;

Σε μια εποχή όπου κυριαρχούν οι παραδοσιακές σύζυγοι, ο τραμπισμός και οι αδιάκριτες επιπλήξεις από μια τάξη ειδικών που υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια στην αντιμετώπιση της μοναξιάς των ανδρών, μπορεί να φαίνεται ότι η ίδια η ετεροφυλοφιλία βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία.

Οι γυναίκες είναι υπερβολικά συνειδητοποιημένες για την πραγματική απειλή της σεξουαλικής βίας, για την προσδοκία ότι θα κάνουν παραχωρήσεις για την καριέρα του άνδρα συντρόφου τους, για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των LGBTQ+, και για το γεγονός ότι το σεξ και τα ραντεβού είναι συχνά μη ικανοποιητικά και απογοητευτικά.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

inWellness
inTown
Stream magazin
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 15 Μαρτίου.

Σύνταξη
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ίντερ – Πίζα
Ποδόσφαιρο 23.01.26

LIVE: Ίντερ – Πίζα

LIVE: Ίντερ – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
Δολοφονία CEO 23.01.26

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ενόψει του αγώνα του Champions League, ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο «κάρφωσε» με δηλώσεις του τον Αλβάρο Αρμπελόα, χωρίς να τον κατονομάσει. Τι απάντησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
Δηλώσεις 23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γαλλία: Οι αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών
Κόσμος 23.01.26

«Κίνδυνος ταραχών» - Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών

Η Γαλλία απαγόρευσε προληπτικά συγκέντρωση βρετανών ακροδεξιών στη βόρεια χώρα, φοβούμενη ταραχές και εκφοβισμό μεταναστών από την οργάνωση Raise the Colours.

Σύνταξη
Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες
Ελλάδα 23.01.26

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγή, είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
Νέα «καρφιά» 23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
«Άβολο για όλους» 23.01.26

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη – Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa
Δίκη υποκλοπών 23.01.26

Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη - Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa

Η κάρτα φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη Αιμίλιου Κοσμίδη. Ο χειριστής της είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις στην κάρτα μέχρι τη μέρα που ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του Predator - Τι περιέχει η κίνηση της κάρτας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)

Στην κακή άμυνα που έπαιξε η Εθνική μας απέναντι στην Ουγγαρία στάθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό κι έδωσε «σύνθημα» ανασύνταξης ενόψει μικρού τελικού.

Σύνταξη
Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα
Κόσμος 23.01.26

Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα

Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στη Λαμπεντούζα

Σύνταξη
Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος
Υπόκειται σε κυρώσεις 23.01.26

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου. Την υπόθεση ερευνά εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις ναυτικού δικαίου.

Σύνταξη
Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών
Ελλάδα 23.01.26

Θρίλερ στη Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Λαμία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (16/1) και από τότε κανείς δεν τον έχει αναζητήσει - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίησή του

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν
Αποκλειστικό Reuters 23.01.26

Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν

Τι Ισραήλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνοείται ότι σκοπεύει να μεταφέρει τον πληθυσμό με τη βία

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»
Το σχέδιο ανοικοδόμησης 23.01.26

Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όμως έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Σύνταξη
Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
Ελλάδα 23.01.26

Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής

Μετά την πιλοτική λειτουργία των έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, η ώρα για την επίσημη έναρξη της καταγραφής παραβάσεων, αλλά και της αποστολής κλήσεων, έφτασε,

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο