Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 18:57
Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 15:51
ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένοι για 10 λεπτά οι συρμοί την Κυριακή - Ο λόγος
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους
Culture Live 15 Νοεμβρίου 2025 | 16:45

Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους

Αποτελούμενη από μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα διαμέρισμα στο West Village της Νέας Υόρκης, γυρισμένη με λιτότητα αλλά και υποβλητικότητα, η ταινία Peter Hujar’s Day απολαμβάνει τη ζεστή απλότητά της.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου

A
A


«Μπορεί ένα σκίτσο να είναι και αριστούργημα; Ίσως δεν είναι δίκαιο να αποκαλέσουμε το Peter Hujar’s Day σκίτσο, αν και η ταινία του Άιρα Σακς, διάρκειας 76 λεπτών, φέρει την ταπεινότητά της στο προσκήνιο» γράφει ο Bilge Ebiri στο Vulture και συνεχίζει:. «Αποτελούμενη από μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα διαμέρισμα στο West Village, γυρισμένη με λιτότητα αλλά και υποβλητικότητα, η ταινία απολαμβάνει τη ζεστή απλότητά της. Ξεκινά ως μια εξύψωση του καθημερινού, αλλά μετατρέπεται σε κάτι πιο θλιβερό και στοχαστικό».

Η ταινία είναι μια αναπαράσταση μιας συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1974 μεταξύ του διάσημου φωτογράφου Πίτερ Χούτζαρ (Μπεν Γουίσοου) και της φίλης του, της δημοσιογράφου Λίντα Ρόζενκραντζ (Ρεμπέκα Χολ), οι οποίοι σκόπευαν να συμπεριλάβουν τη συζήτησή τους σε ένα βιβλίο για το πώς διαφορετικοί άνθρωποι περνούσαν τη μέρα τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Janus Films (@janus_films)

Photograph courtesy Janus Films

Μια ωραία παρέα από ονόματα

Έχοντας κρατήσει σημειώσεις για ό,τι έκανε την προηγούμενη μέρα, ο Χούτζαρ είναι ακριβής στην περιγραφή του, αλλά η εμμονή του σε φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες προδίδει το μάτι του φωτογράφου.

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης αφορά μια φωτογράφιση που του ανατέθηκε με τον ποιητή Άλεν Γκίνσμπεργκ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρονται και άλλα ονόματα — Σούζαν Σόνταγκ, Γουίλιαμ Μπάροουζ, Γκλεν Ο’ Μπράιαν — με τον χαρακτηριστικό τρόπο της Νέας Υόρκης, όπου μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων συνήθως μετατρέπεται σε συζήτηση για μια ντουζίνα άλλους ανθρώπους.

«Δεν είναι δύσκολο να χαθείς ανάμεσα σε όλα αυτά τα ονόματα και τις μισές αναμνήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα» παρατηρεί ο Bilge Ebiri και συνεχίζει:

«Ο Σακς είναι σαφώς ενθουσιασμένος από την αγάπη του για αυτή την από καιρό χαμένη σκηνή του κέντρου της πόλης και το μεταδίδει τόσο μέσω των εικόνων και του μοντάζ του όσο και μέσω του διαλόγου (ο οποίος προέρχεται απευθείας από το κείμενο της Λίντα Ρόζενκραντζ).

»Καθώς οι δύο μιλάνε, κινούνται σε διάφορα μέρη του διαμερίσματος. Φτιάχνουν καφέ, πίνουν τσάι και τρώνε μπισκότα. Στέκονται έξω. Ξαπλώνουν στο κρεβάτι. Το φως αλλάζει. Τα ρούχα τους αλλάζουν. Μια ακτίνα ηλίου μπορεί να πέσει πάνω στον Χούτζαρ με έναν περίεργο τρόπο, η ζεστή λάμψη ενός ηλιοβασιλέματος μπορεί να αντανακλάται σε μια επιφάνεια».

«Μακρινοί ήχοι από το δρόμο φτάνουν στα αυτιά τους. Αγγίζουν τα πόδια, το κεφάλι και τα δάχτυλα ο ένας του άλλου, ανταλλάσσοντας ματιές αισθησιακά, αλλά όχι σεξουαλικά»

Κάτι που όλοι έχουμε βιώσει

«Μακρινοί ήχοι από το δρόμο φτάνουν στα αυτιά τους. Αγγίζουν τα πόδια, το κεφάλι και τα δάχτυλα ο ένας του άλλου, ανταλλάσσοντας ματιές αισθησιακά, αλλά όχι σεξουαλικά. Αυτές οι αισθητηριακές αναμνήσεις δεν υπάρχουν για να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια την πορεία του Πίτερ Χούτζαρ στο διαμέρισμα της Λίντα Ρόζενκραντζ» γράφει ο Bilge Ebiri και συνεχίζει:

«Αντίθετα, προκαλούν αισθητηριακές αναμνήσεις σε όλους μας — όλοι καταλαβαίνουμε το φως, τη ζεστασιά και την αίσθηση του αγγίγματος ενός άλλου ανθρώπου. Μέσα από τέτοιες λεπτές ενδείξεις, αυτή η τρυφερή, υπέροχη ταινία αρχίζει να μοιάζει με κάτι που ίσως έχουμε όλοι βιώσει κάποτε».

Το βιβλίο που σκόπευε να γράψει η Λίντα Ρόζενκραντζ δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αλλά δημοσίευσε τη συνέντευξη με τον Χούτζαρ ως ξεχωριστό τόμο χρόνια αργότερα, το 2022, οπότε ο φωτογράφος είχε ήδη πεθάνει από AIDS

YouTube thumbnail

Μια ελαφριά νότα μελαγχολίας

Ο Μπεν Γουίσοου έχει προφανώς το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά τους διαλόγους, αλλά η Ρεμπέκα Χολ είναι ισάξιά του στον τρόπο που χρησιμοποιεί τις σιωπές της. Η λατρεία της για τον Χούτζαρ είναι εμφανής, όπως και η άνεσή της όταν βρίσκεται κοντά του.

Ο Γουίνσοου δίνει στα λόγια του Χούτζαρ μια αίσθηση πραγματικότητας, αλλά υπάρχει και μια ελαφριά νότα μελαγχολίας.

«Είναι γεμάτος ανησυχίες για την τέχνη και το έργο του. (Η φωτογράφιση του Γκίνσμπεργκ, λέει, είναι η πρώτη του δουλειά για την New York Times.) Διάολε, είναι γεμάτος ανησυχίες για το να πάει τέσσερα τετράγωνα πιο κάτω, σε ένα άλλο μέρος του Village» σχολιάζει ο Bilge Ebiri και συνεχίζει:

«Αλλά ο Γουίνσοου, η φωνή του οποίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του σύγχρονου κινηματογράφου (υπάρχει λόγος που είναι τόσο καλός Paddington), μεταδίδει ταυτόχρονα την νευρικότητα, την ελπίδα, την πλήξη και τη θλίψη».

«Αριστούργημα»

Το βιβλίο που σκόπευε να γράψει η Λίντα Ρόζενκραντζ δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αλλά δημοσίευσε τη συνέντευξη με τον Χούτζαρ ως ξεχωριστό τόμο χρόνια αργότερα, το 2022, οπότε ο φωτογράφος είχε ήδη πεθάνει από AIDS. Έτσι, η απώλεια είναι, κατά κάποιον τρόπο, ενσωματωμένη στην ίδια την ιδέα της ταινίας.

«Η οικειότητα μας τραβάει, σαν να γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα τους γνωρίσουμε ποτέ. Ο λαβύρινθος των ονομάτων και των γεγονότων στην αφήγηση του Χούτζαρ, η οικειότητα που έχουν ο ένας με τον άλλον, ο τρόπος με τον οποίο το φως του σκηνικού αιχμαλωτίζει την εφήμερη φύση αυτής της στιγμής, όλα αυτά μοιάζουν με κάτι που έχει ήδη εξαφανιστεί.

»Παρακολουθούμε ένα συνηθισμένο θέαμα ενός συνηθισμένου θέματος – έναν άνδρα σε ένα δωμάτιο που αφηγείται τα ως επί το πλείστον ξεχασμένα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας – αλλά, κατά κάποιον τρόπο, γινόμαστε επίσης μάρτυρες της ροής του χρόνου μέσα σε αυτή την ήσυχη ώρα. Οπότε, όχι, η ταινία ίσως δεν είναι ένα σκίτσο. Υπάρχει πάρα πολύ τέχνη, πάρα πολύ προσοχή εδώ για κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ένα αριστούργημα» καταλήγει ο Bilge Ebiri στο Vulture.

*Με στοιχεία από vulture.com | Αρχική Φωτό: Photograph courtesy Janus Films

Τεχνολογία
ΙΕΑ: Από το cloud στην… πρίζα: Πώς η ΤΝ αυξάνει την ενεργειακή ζήτηση

ΙΕΑ: Από το cloud στην… πρίζα: Πώς η ΤΝ αυξάνει την ενεργειακή ζήτηση

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Stream magazin
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
«Διακρατική καταστολή» 15.11.25

Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν
Culture Live 15.11.25

Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν

Η Paramount δρομολογεί μια αυτόνομη ταινία Star Trek από τους Ντέιλι και Γκόλντσταϊν, χωρίς το καστ του Κρις Πάιν και χωρίς σύνδεση με προηγούμενα έργα, σηματοδοτώντας πλήρη ανανέωση του franchise.

Σύνταξη
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η συγκλονιστική «Ράβδος» ολοκληρώνει τις παραστάσεις της στις 23 Νοεμβρίου
Culture Live 14.11.25

Η συγκλονιστική «Ράβδος» ολοκληρώνει τις παραστάσεις της στις 23 Νοεμβρίου

Ποιο είναι το πρόσωπο της βίας μέσα στην οικογένεια αλλά και μέσα στο σχολείο; Γιατί μας ελκύει η αίσθηση της εξουσίας και της επιβολής; Πόση ανάγκη έχουμε από κανόνες και συστήματα;

Σύνταξη
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων
Λεονάρντο ντα Βίντσι 14.11.25

Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων

Νέα email του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν τον γρίφο του Salvator Mundi, συνδέοντας τον πανάκριβο πίνακα με τον MBS και τον Ριμπολόβλεφ, και αφήνοντας υπαινιγμούς για παρασκηνιακές σκοπιμότητες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Culture Live 14.11.25

Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα
Από τις IDF 15.11.25

Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα

Το τείχος κατασκευάζεται κατά μήκος της «Μπλε Γραμμής», που ορίστηκε από τον ΟΗΕ μετά την κατάπαυση πυρός. Ο Λίβανος υποστηρίζει ότι παραβιάζει την κυριαρχία του.

Σύνταξη
Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ
Ελλάδα 15.11.25

Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Οι 4 συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που εκτέλεσε τον Γιάννη Λάλα - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ηθικό αυτουργό της μαφιόζικης δολοφονίας του 42χρονου

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)
Μπάσκετ 15.11.25

Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν σε εξαιρετική μέρα κι έτσι η η Μύκονος Betsson πήρε πολύτιμη νίκη με 86-77 επί του Πανιωνίου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει την τελευταία θέση της GBL, χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς
Σε κάθε τομέα 15.11.25

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα στην Ουκρανία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα διεξαχθεί «πλήρης λογιστικός έλεγχος» των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Επίσης θα ανανεωθούν η ηγεσία τους και οι «εκπροσώπων του κράτους» στα διοικητικά συμβούλια.

Σύνταξη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα
Μπάσκετ γυναικών 15.11.25

Live streaming: Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Παρακολουθήστε σε live streaming τον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με τη Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του EuroBasket Women 2027.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον αγαπήσει ποτέ
Έρωτας; Μπα 15.11.25

Ένας στους 4 άνδρες πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν θα τον ερωτευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έκθεση «The State of UK Men» υπογράμμισε τον βαθμό στον οποίο οι άνδρες αισθάνονται απογοητευμένοι από το σύγχρονο τοπίο των σχέσεων, αλλά και τις μισογυνιστικές απόψεις που συμμερίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Αυστρία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Κύπρος – Αυστρία

LIVE: Κύπρος – Αυστρία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Αυστρία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Κλήθηκε στην Εθνική ο Βήχος του Λεβαδειακού (pics)

Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού είναι αυτός που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός

Το επίδομα θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Σύνταξη
Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025
Έως 31 Δεκεμβρίου 15.11.25

Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025

Την ένταξη νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, ανακοίνωσε το υπουργειο Τουρισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων του προγράμματος

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο
Χάντμπολ 15.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Κασάνο. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κασάνο για το κρίσιμο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

